19 деталей образа, которые когда-то были признанной классикой, а теперь им можно спокойно сделать ручкой

Мода порой переменчива, и те вещи, которые казались стильными и актуальными вчера, оказываются безнадежно устаревшими сегодня. Но иногда даже предметы, которые мы привыкли относить к неувядающей классике, теряют свою актуальность. Так, жемчужные нити и туфли-лодочки уже не считаются образцом элегантности.

1. Юбка-карандаш

В последние годы юбки такого фасона заслужили себе не слишком-то хорошую репутацию. Многие женщины считают их тесными, неудобными и попросту скучными. Дамы уверены, что такая одежда безнадежно устарела и осталась в где-то в прошлом веке. На самом деле сейчас длина подола потихоньку увеличивается, и модельеры переосмысливают прежние фасоны. Так что юбка-карандаш, украшенная необычными принтами или кружевным чехлом, снова входит в моду.

2. Серьги-кольца

Простые серьги слишком невыразительны. Дизайнеры отказались от гладких, тонких колец. А если эти изделия слишком громоздкие, то они могут старить женщину. В тренде — серьги-кольца с камнями, необычной текстурой или фантазийной формы. Можно примерить нестандартные кольца с дополнительными деталями.

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3. Классическое жемчужное ожерелье

В течение долгого времени жемчужные нити считались прошлым веком, и такие украшения полагалось носить только по особым случаям. Ожерелье из жемчужин казалось модницам чем-то безнадежно устаревшим. Но в последние годы жемчужные ожерелья и подвески вновь завоевывают сердца. Только теперь ювелиры подходят к созданию этих изделий с фантазией, перемежевывая жемчужины с другими материалами или подбирая камни необычной формы.

4. Микроблейдинг бровей

Густые, сплошные брови, которые как будто вырисованы чернилами, уходят в прошлое. Это не значит, что татуаж больше не пользуется популярностью. Просто теперь мастера прикладывают все усилия, чтобы брови выглядели более натуральными и был четко различим каждый волосок.

5. Кардиганы

TED, PacificCoastNews/EAST NEWS , Face to face / Facetoface / Reporter / East News

Раньше многие предпочитали накидывать кардиган поверх остальной одежды, как третий элемент, который собирает образ в единое целое. Но сейчас кардиганы уже нельзя назвать исключительно верхней одеждой. Укороченные вариант отлично заменяет обычный свитер, а более длинную модель можно примерить вместо платья.

6. Приталенные жакеты

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Традиционные приталенные жакеты лучше оставить в прошлом. Уже несколько лет в моде популярны модели oversize и пиджаки с мужским силуэтом. Для того чтобы подчеркнуть фигуру можно использовать пояс. Также актуальны более консервативные варианты жакетов с прямым удлиненным кроем.

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7. Вязаные жилеты в сочетании с рубашкой

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Вязаные жилеты вернулись из 90-х, но в современной интерпретации они не заставят вас выглядеть скучно. Одной из смелых опций является их использование как самостоятельного элемента одежды в сочетании с актуальными предметами гардероба.

8. Вещи из натурального меха

AaronP/Bauer Griffin/East News , face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Вместо натурального меха, который долгое время ассоциировался с роскошью, многие бренды и знаменитости теперь предпочитают экологичные варианты из искусственных материалов. Эти модели выглядят так же эффектно, как и изделия из натуральных шкурок.

9. Черное или серое пальто

ZapatA/MEGA/EAST NEWS , GAC / MEGA/Mega Agency/East News

Лаконичным силуэтам и строгим цветам пора сказать «прощай». Современные пальто отличаются силуэтом oversize и длиной до колена. Они привлекают внимание асимметричным кроем или интересной отделкой. Акцентные плечи также остаются в тренде, они придают фигуре собранность и стройность.

10. Зауженные брюки

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Вместо брюк со стрелками и туфель на высоком каблуке, которые ранее считались стандартом делового стиля, сейчас в моде широкие модели или классические брюки прямого кроя с расширенной линией бедра.

11. Капри

David Tonnessen, PacificCoastNews.com /EAST NEWS , Wiese / FaceToFace / Reporter / East News

Капри перестали быть актуальными из-за своего кроя. Дизайнеры сегодня делают упор на комфорт, предпочитая свободные фасоны. Кроме того, такие штаны укорачивают ноги. Вместо них стали популярны кюлоты — брюки, подходящие для любой фигуры и создающие более цельный образ.

12. Комбинезон из легкой ткани

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Романтичные, легкие и струящиеся модели сейчас сменили варианты из плотных натуральных тканей. Такие комбинезоны удобнее носить. Они достаточно просторные, но при этом изделия отлично сохраняют форму.

13. Белая рубашка

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Обтягивающие рубашки давно вышли из моды, но некоторые все еще питают слабость к этому фасону. Такие модели ограничивают движения и выдают все неровности фигуры. Лучше выбрать объемную рубашку из простого материала. Эта вещь станет идеальной базой для образа в любом стиле.

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14. Джинсы с сапогами

Mario Xavier/Broadimage/EAST NEWS , PacificCoastNews/EAST NEWS

Комбинация джинсов с высокими сапогами визуально делает бедра и икры короче. Лучше выбрать другой вариант обуви. Например, надеть брюки с ботинками, ботильонами или утепленными кроссовками.

15. Туфли-лодочки

Когда-то считалось, что пару «лодочек» необходимо иметь каждой женщине, но сегодня они уступают более удобной и универсальной обуви. Возвращается мода на балетки и сандалеты. Этим летом в такой обуви можно показать класс.

16. Обтягивающая кожаная куртка

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Тренд на свободный крой распространился и на косухи. Короткая куртка сильно ограничивает движения, поэтому стоит обратить внимание на более объемные модели. Можно экспериментировать с различными кроями, силуэтами и фактурой. Стоит присмотреть куртку с интересными деталями, такими как бахрома, или попробовать необычные цветовые решения.

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17. Ободки

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News , DAVID KRIEGER/bauergriffinonline.com/East News

Массивные обручи были популярны в прошлом году, но сейчас стоит обратить внимание на шелковый платок. Его можно обернуть вокруг хвоста, носить как узкую повязку на голове или вплетать в косу. Это придает образу свежесть и оригинальность.

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News , Brett Kaffee/Thibault Monnier, PacificCoastNews/EAST NEWS

18. Очки-авиаторы

RGK, PacificCoastNews/EAST NEWS , PacificCoastNews/EAST NEWS

Эта модель очков — нестареющая классика, но и она модернизируется год от года. Сейчас стоит обратить внимание на полупрозрачные серые, синие или совсем прозрачные линзы без зеркального эффекта. При выборе таких очков стоит учитывать, что слишком опущенная вниз капелька может визуально испортить форму лица и создать ощущение опущенных щек. Между прочим, «авиаторы» — это не только овальная форма очков, они сейчас представлены в новом виде — квадратные. А если хочется чего-то действительно необычного, можно попробовать добавить в образ очки Pit Vipers, которые вернулись из бунтарских 2000-х.

19. Французский маникюр

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На смену классическому покрытию ногтей пришли альтернативы. Из самых заметных — обратный французский маникюр, когда полоску располагают не на кончике ногтевой пластины, а у основания. Кроме того, концепция «макияж без макияжа» оказывается рабочим вариантом и в маникюре. Минималистичные ногти без яркого покрытия в этом году на пике популярности.