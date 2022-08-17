19 знаменитостей, которые не делят одежду на мужскую и женскую

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Время от времени СМИ публикуют новости о знаменитостях, которые выбрали одинаковые наряды на одно и то же светское мероприятие. Не менее занятно смотреть на актрис, которые решили примерить мужские костюмы и не прогадали. Например, как Николь Кидман в костюме от Gucci. Но и звездные красавцы также не стесняются носить одежду, ранее замеченную папарацци на знаменитых дамах.

Мы в ADME увлеченно наблюдаем за тем, как знаменитые мужчины и женщины выбирают одинаковые наряды.

Гарри Стайлз и Виктория Бекхэм в одинаковых рубашках

Kiera Fyles, PacificCoastNews.co / East News , 0000173 / Reporter / East News

The Weeknd и Кейт Мосс в 2017 году выбрали похожие пиджаки

Мужской костюм Gucci на модели и на актрисе Николь Кидман

Виктория и Дэвид Бекхэм в парном наряде на вечеринке Versace

Модель на показе Versace и Роузи Хантингтон-Уайтли

AFP / East News , Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

Ценители комфорта и комедийные актеры Бен Фальконе и Мелисса Маккарти

Икона стиля Тимоти Шаламе и модель на показе Haider Ackermann

The Canadian Press / Associated Press / East News , Pixelformula / SIPA / East News

Модель на показе круизной коллекции Louis Vuitton и Джессика Бил

Джастин Хартли и София Пернас в образе мистера и миссис Смит

Xavier Collin / Avalon / Photoshot / East News

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили гонки в одинаковых нарядах

Неоновый костюм от Versace на модели и на актрисе Блейк Лайвли

AFP / East News , White Label / East News

Актер из «Американской истории ужасов» Даррен Крисс и Гвендолин Кристи из «Игры престолов»

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News , Admedia, Inc / Sipa USA / East News

Актерам Николасу Холту и Нуми Рапас приглянулись розовые костюмы

У Джоны Хилла и его подруги Сары Брейди даже обувь одинаковая

Invision / Invision / East News

У британского диджея Марка Ронсона и певицы Рианны вкусы явно совпадают

East News

Модели Энтони Поровски и Наоми Кэмпбелл положили глаз на один и тот же наряд

Актер Коди Ферн и модель в топе Louis Vuitton

Sipa USA / Sipa USA / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

И снова Коди Ферн участвует в модной битве, но теперь уже с актрисой Ноэми Мерлан

Легендарные Сонни и Шер знали толк в парных нарядах

Какой из этих нарядов вы бы сами с удовольствием примерили?