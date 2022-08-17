19 знаменитостей, которые не делят одежду на мужскую и женскую
Время от времени СМИ публикуют новости о знаменитостях, которые выбрали одинаковые наряды на одно и то же светское мероприятие. Не менее занятно смотреть на актрис, которые решили примерить мужские костюмы и не прогадали. Например, как Николь Кидман в костюме от Gucci. Но и звездные красавцы также не стесняются носить одежду, ранее замеченную папарацци на знаменитых дамах.
Мы в ADME увлеченно наблюдаем за тем, как знаменитые мужчины и женщины выбирают одинаковые наряды.
Гарри Стайлз и Виктория Бекхэм в одинаковых рубашках
The Weeknd и Кейт Мосс в 2017 году выбрали похожие пиджаки
Мужской костюм Gucci на модели и на актрисе Николь Кидман
© Vittorio Zunino Celotto / Getty Images Entertainment / Getty Images, Shooting Star / Sipa USA / East News
Виктория и Дэвид Бекхэм в парном наряде на вечеринке Versace
Модель на показе Versace и Роузи Хантингтон-Уайтли
Ценители комфорта и комедийные актеры Бен Фальконе и Мелисса Маккарти
Икона стиля Тимоти Шаламе и модель на показе Haider Ackermann
Модель на показе круизной коллекции Louis Vuitton и Джессика Бил
Джастин Хартли и София Пернас в образе мистера и миссис Смит
Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили гонки в одинаковых нарядах
Неоновый костюм от Versace на модели и на актрисе Блейк Лайвли
Актер из «Американской истории ужасов» Даррен Крисс и Гвендолин Кристи из «Игры престолов»
Актерам Николасу Холту и Нуми Рапас приглянулись розовые костюмы
У Джоны Хилла и его подруги Сары Брейди даже обувь одинаковая
У британского диджея Марка Ронсона и певицы Рианны вкусы явно совпадают
Модели Энтони Поровски и Наоми Кэмпбелл положили глаз на один и тот же наряд
Актер Коди Ферн и модель в топе Louis Vuitton
И снова Коди Ферн участвует в модной битве, но теперь уже с актрисой Ноэми Мерлан
Легендарные Сонни и Шер знали толк в парных нарядах
Какой из этих нарядов вы бы сами с удовольствием примерили?
Фото на превью AFP / East News, White Label / East News
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