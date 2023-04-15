19 звезд, которые преображаются как по щелчку пальцев, стоит им только искренне улыбнуться

Знаменитости — настоящие мастера в вопросах позирования. Они знают, с какого ракурса получаются особенно удачно, какой стороной лучше поворачиваться к камере и, конечно, как правильно улыбаться. Но иногда фотографам все же удается уловить их настоящие, неподдельные улыбки. И будем откровенны: они их действительно преображают.

Дженнифер Лопес

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Дженна Ортега

Узнать побольше о Дженне можно в этой статье.

Гвендолин Кристи

Richard Shotwell / Invision / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Гвендолин говорили, что с ее внешностью ролей ей не видать. О том, как актриса все-таки пробилась наверх, читайте здесь.

Адель

Justin Ng / Avalon / Photoshot / East News , Justin Ng / Avalon / Photoshot / East News

Нравится Адель? В этой статье можно почитать о том, как ей, девчонке из простой семьи, удалось покорить мир.

Сальма Хайек

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Эдди Редмэйн

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Энн Хэтэуэй

Genin Nicolas / ABACA / Abaca / East News , STEFANO RELLANDINI / AFP / East News

Джессика Честейн

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News

Брэд Питт

Cyril Pecquenard / KCS / East News , Cyril Pecquenard / KCS / East News

А здесь мы собрали несколько фактов о Брэде.

Кейт Хадсон

Laurent VU / SIPA / SIPA / East News , Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Нуми Рапас

Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News , Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Галь Гадот

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News , LCLA / Broadimage / Broad Image / East News

Джаред Лето

, © UPI / Alamy stock photo Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

А в этой статье вас ждут целых 15 фактов о талантливом Джареде.

Бри Ларсон

Castel Franck / ABACA / Abaca / East News , Castel Franck / ABACA / Abaca / East News

Сандра Буллок

Allen J. Schaben / Polaris Images / East News , FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Генри Кавилл

Kristin Callahan / Everett Collection / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Александра Даддарио

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Том Круз

Young Ho / Sipa USA / East News , ANTHONY WALLACE / AFP / East News

Зендея

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