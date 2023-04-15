19 звезд, которые преображаются как по щелчку пальцев, стоит им только искренне улыбнуться
Знаменитости — настоящие мастера в вопросах позирования. Они знают, с какого ракурса получаются особенно удачно, какой стороной лучше поворачиваться к камере и, конечно, как правильно улыбаться. Но иногда фотографам все же удается уловить их настоящие, неподдельные улыбки. И будем откровенны: они их действительно преображают.
Дженнифер Лопес
Дженна Ортега
Узнать побольше о Дженне можно в этой статье.
Гвендолин Кристи
Гвендолин говорили, что с ее внешностью ролей ей не видать. О том, как актриса все-таки пробилась наверх, читайте здесь.
Адель
Нравится Адель? В этой статье можно почитать о том, как ей, девчонке из простой семьи, удалось покорить мир.
Сальма Хайек
Эдди Редмэйн
Энн Хэтэуэй
Джессика Честейн
Брэд Питт
А здесь мы собрали несколько фактов о Брэде.
Кейт Хадсон
Нуми Рапас
Галь Гадот
Джаред Лето
А в этой статье вас ждут целых 15 фактов о талантливом Джареде.
Бри Ларсон
Сандра Буллок
Генри Кавилл
Александра Даддарио
Том Круз
Зендея
Фото на превью Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, LCLA / Broadimage / Broad Image / East News, Richard Shotwell / Invision / East News, Michael Tullberg / FilmMagic / Getty Images
AdMe/Культура/19 звезд, которые преображаются как по щелчку пальцев, стоит им только искренне улыбнуться
Поделиться этой статьёй