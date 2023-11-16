20+ атмосферных фото, которые покажут, как жили и выглядели представители разных народов 100 лет назад

Под влиянием глобализации люди из разных народов и стран поголовно нарядились в толстовки и джинсы и стали неотличимы друг от друга. А еще 100 лет назад они носили традиционные одежды и украшения. Мы решили показать вам, как выглядели в конце XIX — начале XX века представители разных народов, а заодно поделиться любопытными фактами о них.

Казахские женщины носили это сооружение на голове целый год начиная со дня свадьбы. Этот убор назывался саукеле и был высотой около 70 см

А так в конце XIX века выглядела казахская семейная пара

Поморов так прозвали, потому что они жили на Поморском берегу — западном берегу Белого моря. Из-за сурового климата они не выращивали овощи, а занимались охотой и рыбной ловлей

Если супруг отправлялся надолго в поход, жена-поморка становилась главой семьи. Иногда женщины сами уходили в море и управляли мужскими рыболовными бригадами

У татар браки совершались по сговору между родителями. А самым большим счастьем считалось рождение детей, что отразилось в пословице «Дом красен детьми»

Хакасы своим детям старались не давать имена уже умерших людей, а потому именем могло стать почти любое слово, например Ханаа («рожденный в телеге»)

Эта хакасская женщина была свахой. На это указывает нагрудник (пого) у нее на груди. Такие нагрудники встречались на изваяниях женщин еще во 2-м тысячелетии до н. э.

На таком музыкальном инструменте — чатхане — хакасы играли зимними вечерами, напевая сказания о богатырях. Исполнение особо длинных былин могло затянуться на недели

У киргизов раньше практиковалось сватовство еще не родившихся детей и младенцев

А дети, рожденные киргизкой в браке, принадлежали ее мужу

По традиции каждый киргиз должен был знать имена своих дедов и прадедов до 7-го колена

Слово «чуваш» означает «мирный, спокойный». И хотя существуют гипотезы, что предки чувашей были кочевым народом, чуваши вели оседлую жизнь и занимались землепашеством

Так выглядела замужняя чувашка в традиционном костюме и украшениях второй половины XIX века

Девочек чуваши одевали как девушек, но в одежду без характерной вышивки и без украшений. А одежда мальчиков была такой же, как у мужчин, но без ритуальных принадлежностей

Ингуши издавна славились своей архитектурой. И даже их самоназвание — галгай — означает в переводе «строители башен»

Последний языческий жрец-ингуш жил до 1923 года

Бурятки носили от 10 до 20 косичек, украшенных монетами. А их серьги были настолько тяжелыми, что их поддерживали шнуром, перекинутым через голову

В районе груди на мужской одежде бурят нашивались 3 цветных полосы — энгэр. Черный цвет означал дом и землю, синий — небо, красный — огонь и жизненную энергию

На этом фото эвенки стоят перед своим чумом. Слово «эвен» связывается с фольклорным эпитетом «поперечноглазый», что означает в их образном понимании вообще любого человека

Якуты, или, как они сами себя называют, саха, занимались разведением скота, а также охотой и рыбной ловлей. Главой семьи был мужчина

А весь быт ложился на женские плечи. В праздничные дни якутка могла выглядеть так

Якуты не ели овощи, фрукты и грибы. Зато мясо и рыбу готовили почти со всеми субпродуктами

У юкагиров даже в XX веке большое влияние имели родовые шаманы. А после создания семьи муж с женой и детьми часто жили у тещи