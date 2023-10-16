20+ человек, которые решили повидать мир и нахватались впечатлений на год вперед

В Испании ужин начинается около 10 вечера и даже маленькие дети редко ложатся спать раньше полуночи. В Японии каждый стремится поддерживать чистоту в общественных местах и весь мусор уносит с собой домой. Вот мы и решили узнать, что в других странах считается вполне обычным делом, а вот неподготовленного туриста может и шокировать. А в конце статьи вас будет ждать история о том, где итальянцы порой прячут свои кухни.