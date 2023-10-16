20+ человек, которые решили повидать мир и нахватались впечатлений на год вперед
В Испании ужин начинается около 10 вечера и даже маленькие дети редко ложатся спать раньше полуночи. В Японии каждый стремится поддерживать чистоту в общественных местах и весь мусор уносит с собой домой. Вот мы и решили узнать, что в других странах считается вполне обычным делом, а вот неподготовленного туриста может и шокировать. А в конце статьи вас будет ждать история о том, где итальянцы порой прячут свои кухни.
Япония
- Несколько лет назад мы всей семьей поехали в Японию. И вот пошли мы в ресторан, посидели, поели. Когда уходили, отец оставил официантке чаевые. И вот прошло уже минут 5, как мы из ресторана этого ушли, как вдруг видим — официантка за нами по улице бежит. Оказалось, она хотела вернуть нам деньги. Мы все растерялись, папа попытался опять ей эти чаевые отдать. Она не взяла и побежала обратно в ресторан. Мы тогда не знали, что в Японии чаевые считаются чем-то оскорбительным. © memejeet / Reddit
- Когда я побывал в Японии, был совершенно потрясен тем, насколько доброжелательными и доверчивыми оказалось большинство людей, которых я встретил. На вокзал меня отвез незнакомец, поэтому мне не пришлось переплачивать за проезд на такси. © Giddnut / Reddit
- Оказался я в Японии. Зашел в какой-то крошечный ресторанчик, заказал довольно большое блюдо и быстренько с ним расправился. Хозяин ресторана аж глаза на меня вылупил, а потом начал в ладоши хлопать. Оказалось, я съел порцию, рассчитанную на трех человек. Я много занимаюсь спортом, поэтому и ем много. © rakosten / Reddit
- Я родом из страны, которая гордится чистотой, но чистота в Японии была на совершенно другом уровне. Я не смог найти никакого мусора на земле даже в Токио, пока прям как следует не поискал. На вокзале я случайно уронил кусок обертки, ветер тут же его унес, и я наблюдал, как каждый прохожий смотрел на мою летящую обертку. Потом я увидел женщину, которая протирала стеклянную панель в поезде, потому что ее ребенок испачкал ее рукой. Тогда я понял, что каждый японец считает своим долгом поддерживать чистоту в общественных местах. © David Tay / Quora
- На работу вы приходите раньше начальника и не уходите, пока он не уйдет. Вы также не должны говорить «Нет», «Я не понимаю» или «Я не хочу, спасибо». Совершенно бесполезно спрашивать «Все ли вам понятно?» или «Есть ли у кого-нибудь вопросы?», поскольку никто никогда не признается в этом. © d1zz186 / Reddit
- Я был в Японии несколько дней, чтобы помочь клиенту. Каждый вечер они приглашали меня на ужин и брали с собой переводчика. Еда была очень вкусной. Это был отличный опыт, но довольно утомительный. © squatter_ / Reddit
Испания
- Я был в Испании 2 раза, и так и не смог привыкнуть к тому, что все здесь начинается часа на 3-5 часов позже, чем я привык. Завтрак в полдень, ужин в 11 вечера. © SnakesParadox / Reddit
- Мы с отцом были в Испании прошлым летом. Сколько раз мы приходили в ресторан в 19:30 (через 30 минут после открытия), а официанты все еще неспешно сервировали столы. Когда мы спрашивали, можно ли нам сесть за столик, на нас часто смотрели так, будто у нас 4 головы. © KateParrforthecourse / Reddit
- В прошлом году я был на испанской свадьбе. Мы были первыми, кто лег спать в 3 часа ночи. Даже двухлетние дети нас пересидели. Вы, ребята, знаете, как веселиться. © vrlkd / Reddit
- Сиесты. Они происходят каждый день. Меня поражало, что люди могут вздремнуть после обеда каждый день, несмотря ни на что. Не пытайтесь куда-либо пойти в это время — все будет закрыто. © Holly King / Quora
- Несколько недель назад я был в Испании. Я был потрясен, что при таком теплом климате здесь мало кто ходит в шортах. Было около 30 градусов, а люди ходили в джинсах и шерстяных костюмах. Я ходил в шортах и сандалиях и все равно ужасно потел. © sting129 / Reddit
Франция
- Продавцы вполне могут отказать вам в обслуживании, если вы с ними не поздоровались при входе. Поздоровайтесь, даже если вы еще не видите продавца. Скажете «Bonjour» или «Bonsoir» — и вы подружитесь с продавцом. Скажете «Hi!» — вас примут за высокомерного туриста, который не удосужился выучить по-французски хотя бы слово «Здравствуйте». Не скажете ничего — пеняйте на себя. © Odd-Road / Reddit
- Во Франции люди будут делать вид, что не говорят по-английски, пока вы хотя бы не попытаетесь говорить по-французски. Как только вы попробуете сказать что-нибудь по-французски, они будут весь день говорить с вами по-английски. © LondonPilot / Reddit
- Летом я несколько недель была в Париже по работе. Кондиционер в офисе был установлен на 22 градуса, так там женщины в шарфы кутались, потому что им было холодно. © HalfAgony_HalfHope / Reddit
- Автомобиль здесь не показатель статуса, для большинства людей это просто средство для передвижения из пункта А в пункт Б. Красивый дом, качественная одежда и хорошая еда для нас гораздо более важны. © ms_tanuki / Reddit
- Я был удивлен, что французы были так добры ко мне. Я бродил по их стране, не зная ни слова по-французски, и каждый раз, когда мне нужна была помощь, случайный пожилой француз помогал мне. © lackingmoralfiber / Reddit
- Несколько лет назад мы останавливались в Париже. Зашли в ресторан, заказали курицу. Съели столько, сколько смогли, потому что там в тарелке чуть ли не половина курицы была. И вот мы встали, чтобы заплатить и уйти, а официанты стали настаивать, чтобы мы сели и заказали еще, начали предлагать десерта. Им показалось странным, что мы хотели просто поесть и уйти, а не остаться посидеть и поболтать часок-другой. © kqtkat / Reddit
Аргентина
- Все целуют тебя в щеку! Я пытаюсь к этому привыкнуть, но понятия не имею, что делать в ответ, поэтому просто улыбаюсь. © Doesanybodylikestuff / Reddit
- Если вы посетите один и тот же ресторан несколько раз и официант вас узнает, он может запросто поцеловать вас в щеку во время вашего следующего визита. Когда вы идете кому-то в гости, вы должны приветствовать всех поцелуем в щеку. Затем, когда вы уходите, вы должны повторить процесс. © KommieKoala / Reddit
- В Аргентине все всегда носят с собой чашку и термос. Даже полицейские ездят и пьют из своих маленьких чашек через металлическую соломинку. Тут в порядке вещей покупать чашку и термос в тон к сумочке или платью. © koj86 / Reddit
Италия
- Пару лет назад мы с женой побывали в Риме. Она была на пятом месяце беременности, и живот был довольно заметным. Мы часто ездили там на местном автобусе, так все, и мужчины, и женщины, практически дрались друг с другом, чтобы уступить ей свое место. Куда бы мы ни пошли, люди старались сделать так, чтобы ей было комфортно. © malekai101 / Reddit
- В Италии все магазины примерно в обед закрываются на несколько часов. Нам сказали, что это делается для того, чтобы работник мог пойти домой отдохнуть и провести время с семьей, а затем вернуться на работу. Мне было очень завидно. © buttertoast313 / Reddit
- Да, если вы видите магазин, который планируете посетить, и он открыт, зайдите прямо сейчас. Потому что он обязательно без предупреждения закроется в любое время в течение дня без объяснения причин. Не думаю, что смогу когда-нибудь привыкнуть к непредсказуемому рабочему графику магазинов. © JennieFairplay / Reddit
- Я попыталась заказать кофе перед едой, и официант аж из себя вышел. Неужели никто не пьет капучино в полдень или позже? © RubyBop / Reddit
- Я был в Портофино, Италия. Это место, где миллиардеры любят проводить время на своих яхтах. Их роскошные дома стоят прямо на воде и стоят кучу денег, но при этом у них у всех на улице висит веревка, на которой сушится одежда. © revloc_ttam / Reddit
- Я встречался с итальянкой, и она постоянно ела из моей тарелки. Например, легко могла взять половину жареного яйца, треть всей моей пиццы. И ела она очень быстро, поэтому если у нас была общая тарелка, мне приходилось накладывать в нее еду до краев. Она сказала, что итальянцы привыкли наваливаться на еду друг на друга. © sindagh / Reddit
- В Италии все очень беспокоились о моем пищеварении, особенно когда речь шла о молоке. Во время поездки мне частенько напоминали, что я только что поел, поэтому не должен заказывать ничего молочного. Это было даже забавно. Также меня отчитали за то, что я не надел шарф зимой. © chickenisgreat / Reddit
- В Италии весной все ходили в зимних пальто, хотя на улице было почти 12 градусов. © Coca_Cola_for_blood / Reddit
Южная Корея
- В Южной Корее люди не разговаривают друг с другом в общественном транспорте. Мы с друзьями разговаривали немного тише, чем обычно, и люди бросали на нас недобрые взгляды, а затем вставали и переходили на другое место. © haperochild / Reddit
- Проводить все деловые развлечения в ресторанах — это норма. Когда я пригласил около 25 коллег из моей команды к себе домой на ужин, это было для них настоящим шоком. Многие из них осмотрели дом, а некоторые даже заглянули в шкафы. © Vivek Chand / Quora
- Не во всех общественных туалетах есть мыло и туалетная бумага. В большинстве ресторанов нет туалетов. Люди таращились на меня повсюду, куда бы я ни пошел. © landmanpgh / Reddit
- Из любопытства забронировал номер «в корейском стиле». Так там кроватью служил тонкий наматрасник на полу с подогревом. К счастью, в номере была еще и обычная кровать, но мне понравилось, что у меня было второе место, где можно вытянуться. © Mabbernathy / Reddit
Бонус: где итальянцы порой прячут свои кухни
- Путешествовали мы по Италии, заранее забронировали жилье с полноценной кухней. Хозяйка написала, что раз мы приезжаем в выходной, то она нас встречать не будет. Ключи торчат в дверях, код от шлагбаума на парковку такой-то. Ну что, заехали. Ходим, изучаем все и понимаем, что кухни нет вообще. Гостиная с диваном и здоровым шкафом-купе есть, спальня со всеми делами есть. Кухни нет от слова совсем. Сверился с бумажками — апартаменты те самые, что и заказывали. Мы в шоке — у нас продуктов полный багажник, а девать некуда. Пишем хозяйке, она в панике, отвечает, что кухня точно есть, смотрите внимательнее. Мы не нашли, дама поспешила к нам. Приезжает через час, влетает с глазами по 5 рублей, подходит к шкафу-купе и делает так — хоба! © Unknown author / Pikabu
Во время путешествий волей-неволей приходится арендовать себе квартиру или бронировать номер в отеле. В общем, искать себе жилье. И оно порой запоминается даже больше, чем сама поездка.
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