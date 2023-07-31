20+ человек рассказали, какие вещи знать полезнее, чем таблицу умножения

Учебные заведения предлагают нам изучать множество предметов, от литературы до астрономии. Но жизненные умения и премудрости часто остаются за кадром. Возможно, нам всем в подростковом возрасте пригодились бы дополнительные уроки по общению с людьми и финансовой грамотности. Пользователи сети озадачились этим вопросом и рассказали, каким же навыкам стоит учить прямо со школы. А бонусах вас ждут доказательства того, что умения просто разговаривать и не слушать всякие советы еще как важны.