20 человек, у которых оказались такие крутые старинные вещи, что любой музей обзавидуется

Порой мы даже не задумываемся, что являемся хранителем настоящих сокровищ прошлого. А ведь у многих людей есть вещи, которые достались им по наследству или же приобретенные в какой-нибудь комиссионке. Например, платье прабабушки, которое по-прежнему выглядит изумительно, или же письменный документ из дедушкиных закромов практически с 400-летней историей.

«Свекровь подарила мне их семейный медальон с секретом и приложила записку с крутейшей историей»

«Там было сказано: „Пожалуйста, прими в подарок эту семейную реликвию, очень старый золотой медальон. Моей бабушке было 12 лет, когда она потеряла этот золотой медальон, подарок своей бабушки. Лишь через 6 лет его удалось найти. Мама подарила его, когда мне было 12 лет. В нем была ее маленькая фотография, потом туда вложили фото нашего сына, и так далее. Этот кулон передается из рук в руки уже 4 поколения. Надеюсь на то, что эта традиция продолжится, если вы в нее верите. С любовью, твоя свекровь“».

«Этот золотой браслет найден на пляже более 30 лет назад. Я уже даже забыл про него»

Тому, кто потерял его, было очень больно. Ведь это свадебное украшение. Мне кажется, что его потеряли в медовый месяц. © refugefirstmate / Reddit

«Это платье принадлежало моей прапрабабушке. Мне сказали, что его сшили примерно в 1880-х годах. Это настоящая семейная реликвия, и я никогда от нее не избавлюсь»

Похоже на эдвардианский стиль 1910-1914 годов. Оно слишком красивое для повседневного платья, если только его не носила светская дама. Мне кажется, что для его первой владелицы оно было чем-то особенным. © SandraVirginia / Reddit

«У меня есть книга, в которой имеется углубление, чтобы прятать ценные вещи. Не могу понять, она старая или просто ее такой сделали»

Работаю в книжном архиве и скажу вам, что не вижу здесь современных материалов. Кожа очень старая и имеет типичный потертый вид, характерный для конца 18 века. Все указывает на то, что книга должна была быть написана до 1830 года. У меня есть несколько томов из Великобритании 1791 года, оформление очень похожее. © MooreArchives / Reddit

«Сестра нашла это на распродаже. Заплатила $ 20»

Такой стоит гораздо больше, чем заплатила ваша сестра. Это отличная находка. Он в хорошем состоянии. © upstateny1 / Reddit

Ох, да я бы отдал за такой $ 200, даже не раздумывая. © Abooziyaya / Reddit

«Насколько я знаю, ваза принадлежала моей бабушке. Это серебро 925 пробы. Хочу поставить туда цветы»

Я занимаюсь антиквариатом уже 30 лет и ни разу не видел ничего подобного. Великолепный образец дизайна в стиле ар-деко. © robrklyn / Reddit

«Нашел это в доме моего покойного дедушки. Не могу разобрать почерк. Стоит дата — 1639 год»

А-а-! Это же договор уступки права собственности. А еще погашение существующего ипотечного договора. © Stircrazylazy / Reddit

Поздравляю! Теперь у вас есть поместье и половина штата. © espeero / Reddit

«Мне сказали, что эта шкатулка принадлежала моему прапрапрадедушке»

Не могу сказать, сколько ей лет, но картина действительно хороша. Мне кажется, что стиль живописи напоминает миниатюрные картины персидской рагамалы XIX века. © Cubby0101 / Reddit

Кстати, посмотрите еще на старинные вещицы с захватывающей историей, которые владельцы ни на что не променяют.

«Дневник моего прапрадеда»

«Эти часы достались мне от прадеда. Они не работают, и я даже не хочу пытаться их отремонтировать, чтобы не повредить еще сильнее»

«Модель самолета моего отчима, которую он сделал вручную из жести, шурупов и проволоки для школьного проекта в 1962 году. Для меня это очень сентиментально»

«Дедуля подарил это украшение бабушке в 15 лет. Все это время бабушка носила его. Потом мама, затем я, а вот теперь и моя дочь»

«Любопытно, что ожерелье светится под ультрафиолетовом свете»

«Перед самой смертью бабушка подарила мне эти браслеты, которые ей достались от ее мамы. Никогда не продам их, ведь они для меня очень дороги»

«Мое фамильное кольцо сейчас в плохом состоянии. Досталось от прабабушки. Думаю, что изделие очень старое, возможно, даже 19 века. Мама считает, что оно родом из Вены»

«Моя мама купила это платье где-то в начале 1980-х годов, чтобы пойти на танцы. Теперь она отдала его мне»

Я влюбилась! Вещи из 80-х считались модными только в свое время, но не это платье. Оно выглядит стильно и сейчас. © BabserellaWT / Reddit

«Кольцо досталось от моей прабабушки, но на нем нет никакой гравировки или штампов»

Даже не представляю, насколько оно окажется шикарным, когда вы его почистите. © Sibys / Reddit

«Это платье сшила моя бабушка еще в 1920-х годах»

«Лампа была в моей семье 100 лет. Теперь мне выпала честь хранить и заботиться о ней»

«Знаю, что она принадлежала моей двоюродной бабушке, затем бабушке, моей маме, а теперь и мне. Отец почему-то ненавидел эту лампу, но мне она безумно нравилась. А когда у меня появился свой дом, то это сокровище сразу очутилось на моей прикроватной тумбочке».

«Моя мама получила в подарок этот чайный сервиз в 1983 году, и ему уже тогда было более 200 лет»

«В коробке лежала записка со словами: „Это старинный золотой чайный сервиз. Подарок от прапрабабушки Наны (прошло более 200 лет)“».

«Часть семейной истории 1800 годов»

«Наши семейные предания гласят, что этот дубовый поднос был сделан на корабле из ящиков и бочек каким-то родственником прабабушки моего мужа».