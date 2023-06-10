20 фото из Китая, на которые смотришь и понимаешь, что додуматься до такого могли только здесь
Иногда складывается впечатление, что образ жизни в Китае отличается от остального мира. Этому есть свое объяснение: тысячелетние традиции граничат с новейшими технологиями. Например, важной составляющей социального взаимодействия является система баллов, а гастрономическое разнообразие способно удовлетворить даже самого привередливого человека.
В Китае можно найти яблоки без наклеек, но с иероглифами
«На кожуре моего яблока есть китайские иероглифы».
«В китайском ресторане мясо подается в виде платья для куклы»
Мы привыкли забирать посылки из Китая в простых пакетах. А ведь их отправляют порой с таким сюрпризом
«Пришла посылка из Китая с более чем 200 марками».
В каждую камеру телефона по умолчанию включено такое количество фильтров, что они просто ослепят неподготовленного европейца. А уж лицо исказят и вовсе пугающе
«А девушка-китаянка сказала, что фото прямо красивое. Ага. Я выгляжу так, будто готова прийти за вами ночью, и никому не спастись».
Кстати, в интернет-магазинах здесь покупают вещи буквально все. И поэтому после различных распродаж улица перед жилыми домами может выглядеть примерно так
Китай притягивает своей яркостью и самобытностью, но есть несколько необычных фактов, о которых не расскажут даже именитые блогеры.
А если вы решите заглянуть в обычный магазин, китайская мода точно равнодушным вас не оставит
Но и свое, родное найти здесь на удивление легко
«Живу в Китае, женат на китаянке. Гречку ненавижу с детства. Сегодня прихожу домой и вижу вот это. Жена купила в магазине».
А иногда иностранный реквизит может свести на нет всю гламурность китайской фотосессии
Ладно, просто взгляните на этот книжный магазин. Мы сами были бы не прочь провести в таком несколько часов. Или дней
И эти китайские здания тоже стоят того, чтобы зависнуть около них со слегка приоткрытым ртом
Одна провинция в Китае настолько гордится своими успехами в животноводстве, что даже вагон метро здесь похож на луг с пасущимися коровками
А в шанхайском ресторане можно увидеть такую картину. И мы тоже согласны с утверждением, что панды — это произведение искусства
Рядом с кассой стоит камера. На экране вводится телефон, камера распознает покупателя, сравнивает фото с той, что находится в базе. И все, продукция оплачена
Но в целом стандартный способ оплаты для Китая — это использование QR-кодов. Да, никаких банковских карт или практически вымерших наличных денег. Даже на рынках
Подобные технологии приводят и к появлению своеобразных мини-магазинов самообслуживания, работающих без продавца
«Для того чтобы попасть внутрь, сначала необходимо отсканировать QR-код. Тогда дверь открывается, а за тобой снова закрывается на замок. Внутри установлено много камер. А покупки оплачиваешь на кассе опять-таки с помощью приложений на телефоне».
А вот саму программу лучше не пытаться обхитрить. Не так давно в Китае была внедрена специальная система баллов, которая оценивает добропорядочность граждан
Так, если пару раз вовремя не вернуть кредит или не оплатить коммуналку, могут, например, и билет на поезд не продать. Отслеживать же свои баллы просто: достаточно мобильного приложения.
Любимый вид развлечений для китайцев — караоке. Поэтому индивидуальные кабинки для этого занятия можно встретить абсолютно повсеместно. Например, в торговых центрах
В Китае можно наткнуться на вывеску, предлагающую довольно занятный комплекс услуг для населения
«КрасотаВолосыНогтиМассаж Гольф».
И, конечно, до сих не утихают споры по поводу особенностей менталитета китайцев, например, умения стоять в очередях.
Еще один интересный обычай: в ресторанах средней руки приборы упаковывают в пленку, как бы гарантируя их чистоту
Но при этом китайцы сами не доверяют своим ресторанам. Обычно на столе стоит небольшой чайник с кипяченой водой: посетители часто моют этой водой тарелки и стаканы перед использованием.
Многих людей Китай притягивает, словно магнитом. Однако перед поездкой в эту страну следует выучить несколько очень важных правил, чтобы не облажаться по полной.