20+ фактов о быте Древнего Египта, которые затягивают похлеще, чем фильмы про мумий
Несмотря на то, что цивилизация Древнего Египта жила на земле множество тысяч лет назад, она была необычайно развита. Этот древний народ любил жизнь и наслаждался ею, поэтому всячески старался сделать ее комфортнее. Египтяне, к примеру, любили окружать себя оригинальными предметами и украшать свои тела.
AdMe.ru решил разобраться и узнать, какие бытовые привычки были в ходу у древних египтян.
- Местные жители считали Египет лучшим местом на земле. Поэтому было не принято отсылать из него невест в другие земли. А вот невестам из других стран египтяне, наоборот, были весьма рады. Их принимали радушно и относились как к родным.
- Египтяне обожали лотосы. Их привлекал запах и большой, красивый цветок, а корни растения употребляли в пищу. На банкетах женщины держали в руке цветок лотоса для создания аромата.
- В целом застолья не обходились без уймы особенностей. Вместо столовых приборов пользовались руками. Поэтому возле каждого гостя стояла чаша с водой. Рядом могла сидеть кошка или ручная обезьянка.
- На праздниках и фестивалях народ развлекали музыканты и танцоры. Одним из самых важных инструментов была арфа. Арфистами часто были слепые мужчины, вероятно, потому, что из-за своей особенности они лучше запоминали тексты песен.
- Египтяне носили одежду не потому, что хотели скрыть наготу, а потому, что любили выглядеть красиво. Особенно на праздничных банкетах этот народ мог превзойти любого своими роскошными, элегантными нарядами.
- Также на праздниках женщину могли перепутать с мужчиной, потому что праздничная одежда часто была унисекс.
- Некоторая одежда плотно прилегала к телу, показывая все его особенности. Поэтому египтяне старались поддерживать форму, чтобы всегда быть на высоте.
- Одежда часто бывала невзрачная и изготовлялась из светлой ткани. Но такая блеклость компенсировалась обилием ярких украшений, которые египтяне обоих полов просто обожали. Когда они узнали о существовании сережек, то настолько их полюбили, что стали даже украшать ими статуи.
- Египтяне носили парики и при этом не пытались выдать их за собственные волосы. Напротив, накладные волосы были предметом гордости. Их всячески украшали, к тому же вся голова была покрыта воском. На ощупь парик египтянина напоминал большой теплый мелок для рисования по бумаге.
- Всю косметику готовили на основе животного жира, и это неминуемо вело к тому, что в течение дня жир портился и макияж дурно пах. Поэтому на кожу активно наносили парфюм, который состоял из растительных масел с добавлением корицы, кардамона, меда или цветков хны.
- Раз уж была косметика, то и без зеркал нельзя было обойтись. Они представляли собой хорошо отполированные металлические диски. Ручки зеркал выполнялись в форме женщины или женского божества. Египетское слово «зеркало» буквально переводится как «видеть лицо», что хорошо передает его назначение.
- Волосы с лица и тела удалялись бритвами, которые были похожи на современный скальпель, и пинцетами, которые выглядели точно как и те, что мы используем сегодня. Примечательно, что вместо собственных волос на древних изображениях мужчин можно увидеть накладные бороды и усы.
- Древние Египтяне изобрели собственное средство для снятия макияжа. Так как вся косметика делалась на основе жира, то простая вода не могла его убрать. Макияж смывали известью с добавлением растительных масел.
- Гигиена была очень важна для древних египтянин. По утрам они обязательно мылись, для этого использовались металлические таз и кувшин c длинным носиком.
- Ходили египтяне босиком, поэтому и за ногами следили особенно тщательно. Во многих банях, а иногда и в домах стояли специальные ванночки для мытья ног. Их изготовляли из камня, фаянса, керамики или дерева.
- Кроме того, нелишним считался и массаж стоп, а также нанесение на них благоухающих масел, которые устраняли неприятный запах и кондиционировали кожу.
Коробочка из слоновой кости царицы Нефертари для хранения мази.
- Египтяне ценили молодость и красоту. Чтобы сохранить юный вид и избежать появления морщин, в ход шли кремы, масла и мази. На кожу их наносили руками, кистями и даже специальными палочками. А в подмышки и в ноги втирали мази с особенно сильными ароматами.
- Мед наносили на кожу, чтобы удалить шрамы, а для изготовления этих аппликаций использовали измельченные цветы лотоса и масло различных растений.
- Говорят даже, что древние египтяне настолько ценили средства по уходу за кожей, что иногда получали зарплату косметикой.
- Чтобы поддерживать дыхание свежим в течение дня, египтяне сосали леденцы. Они делались из смеси измельченного ладана, корицы, дыни, семян сосны и орехов кешью, а мед сцеплял все эти ингредиенты вместе в виде конфет.
- Египетские художники удивились бы, если бы узнали, что мы считаем их работы искусством. Ремесленники трудились анонимно, не подписывали ни одной своей работы и при жизни не были известны. По мнению древнего общества, работа живописцев или скульпторов ничем не отличались от труда гончаров или плотников.
- У художников отсутствовала фантазия. Чтобы нарисовать мифическое существо, они просто соединяли 2 части уже известных им предметов. Например, к телу человека могли приставить голову змеи или даже нож.
- Детей с раннего возраста учили плавать, поскольку вода имела большое значение в жизни Египтян. Существовало множество игр, связанных с водой. На теле дети носили амулет в виде рыбы, как защиту от утопления.
- Во время лодочных прогулок по болотам египтяне могли взять с собой кошку. Он помогала ловить дичь и была весьма полезна.
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