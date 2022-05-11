20+ фактов о быте Древнего Египта, которые затягивают похлеще, чем фильмы про мумий

Несмотря на то, что цивилизация Древнего Египта жила на земле множество тысяч лет назад, она была необычайно развита. Этот древний народ любил жизнь и наслаждался ею, поэтому всячески старался сделать ее комфортнее. Египтяне, к примеру, любили окружать себя оригинальными предметами и украшать свои тела.