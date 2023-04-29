20 фактов о Мирей Матье, которая выросла в бараке, а потом спела и покорила сердца миллионов
Более 130 млн альбомов Мирей Матье было продано по всему миру, и уже более полувека она удерживает статус суперзвезды, а ее песни до сих пор заставляют забыть обо всем и наслаждаться музыкой. Наша команда исследовала трудную жизнь великой певицы и пришла к выводу, что ее биография заслуживает всеобщего внимания.
- В начальной школе Мирей испытывала трудности с письмом и чтением, из-за этого ее оставили на второй год.
- Несмотря на то что она родилась левшой, ее научили писать правой рукой, однако Мирей до сих пор использует левую руку для жестикуляции во время пения.
- В возрасте 14 лет она бросила учебу и начала работать на фабрике по производству конвертов.
- Талант Матье был очевиден еще с детства. Регулярно выступая на семейных праздниках и в церкви, она привлекала внимание окружающих своим вокалом. В конечном итоге она решила стать певицей, вдохновленная своим кумиром — Эдит Пиаф.
- Участие в городском конкурсе талантов стало для Мирей поворотным моментом. Она победила, и мэрия родного Авиньона отправила девушку в Париж для выступления на телешоу «Игра фортуны».
- В Париже на конкурсе «Игра фортуны» над ней смеялись, а виной тому были провансальский акцент Мирей и дислексия. Она ушла подавленной.
- 21 ноября 1965 года одно из выступлений Мирей произвело сильное впечатление на французских зрителей и изменило ее жизнь.
- В 1965 году Мирей Матье встретила своего будущего продюсера — Джонни Старка, который уже успел поработать с такими известными артистами, как Ив Монтан и Эдит Пиаф.
- Благодаря его мудрым наставлениям и руководству к 1968 году Матье стала самой популярной певицей во Франции.
Певица со своим продюсером Джонни Старком (на фото — слева).
- С самого детства Матье была восхищена Эдит Пиаф и даже подражала ей в своем творчестве. Однако ее продюсер Джонни Старк решил сменить направление и запретил ей слушать Пиаф, чтобы избежать копирования.
- Под руководством Старка Мирей усердно трудилась над собой, брала уроки музыки, танцев и языков, а созданный тогда образ певицы остается актуальным и по сей день.
- Мирей Матье стала знаменитой не только во Франции, но и во всем мире. Во время турне 1966–1967 годов продюсер сообщил ей, что она наконец-то избавилась от долгов и теперь владеет значительным состоянием. Мечта Мирей помочь семье выбраться из бедности наконец-то сбылась.
- Первыми крупными покупками стали автомобиль для бизнеса ее отца и большой дом для всей семьи, в котором сразу же установили телефон. Раньше родители Мирей не могли позволить себе телефон и вынуждены были ходить в ближайшую аптеку, чтобы позвонить дочери в Париж.
- Наряду с Брижит Бардо, Катрин Денев и Пьером Карденом она стала иконой французской культуры.
- Певица уважает своих соотечественников, особенно высоко ценит творчество Пьера Кардена. С 1965 года Матье носит наряды этого дизайнера.
- Хоть Мирей Матье очень популярна, но она предпочитает держать свою личную жизнь в тайне. Женщина никогда не была замужем и продолжает жить со своей сестрой. Об этом Мирей говорит так: «Это мой выбор. Я не жертва обстоятельств. В моей жизни есть только 2 главные вещи: пение и моя семья — мама, братья и сестры».
- Мирей и сегодня остается одной из самых известных французских певиц. В 2021 году она отпраздновала свой 75-летний юбилей. Ее голос по-прежнему звучит чисто, выразительно и невероятно сильно, несмотря на то что прошло более 50 лет с момента ее первых выступлений. Матье продолжает дарить свои песни и любовь поклонникам, оставаясь неизменной и искренней в своей музыке.
- Как-то раз преподавательница по вокалу сказала Мирей: «Чтобы петь на сцене, нужно стать сильной не только физически, но и морально. У тебя больше шансов оказаться в стоге сена, чем стать певицей». На что та ответила: «Конечно, вы правы. Но кто не рискует, тот точно никогда не выигрывает».
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