20 фактов о Мирей Матье, которая выросла в бараке, а потом спела и покорила сердца миллионов

Более 130 млн альбомов Мирей Матье было продано по всему миру, и уже более полувека она удерживает статус суперзвезды, а ее песни до сих пор заставляют забыть обо всем и наслаждаться музыкой. Наша команда исследовала трудную жизнь великой певицы и пришла к выводу, что ее биография заслуживает всеобщего внимания.