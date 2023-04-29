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20 фактов о Мирей Матье, которая выросла в бараке, а потом спела и покорила сердца миллионов

Культура
6-12

Более 130 млн альбомов Мирей Матье было продано по всему миру, и уже более полувека она удерживает статус суперзвезды, а ее песни до сих пор заставляют забыть обо всем и наслаждаться музыкой. Наша команда исследовала трудную жизнь великой певицы и пришла к выводу, что ее биография заслуживает всеобщего внимания.

  • В 1946 году на свет появилась Мирей. Она выросла в бедной семье каменщика вместе с 13 братьями и сестрами. До ее 15 лет семья жила в бараке, и лишь после они переехали в квартиру. Тогда же она впервые в жизни приняла ванну и испытала один из самых счастливых моментов в своей жизни.
East News
  • В начальной школе Мирей испытывала трудности с письмом и чтением, из-за этого ее оставили на второй год.
  • Несмотря на то что она родилась левшой, ее научили писать правой рукой, однако Мирей до сих пор использует левую руку для жестикуляции во время пения.
  • В возрасте 14 лет она бросила учебу и начала работать на фабрике по производству конвертов.
East News
  • Талант Матье был очевиден еще с детства. Регулярно выступая на семейных праздниках и в церкви, она привлекала внимание окружающих своим вокалом. В конечном итоге она решила стать певицей, вдохновленная своим кумиром — Эдит Пиаф.
East News
  • Участие в городском конкурсе талантов стало для Мирей поворотным моментом. Она победила, и мэрия родного Авиньона отправила девушку в Париж для выступления на телешоу «Игра фортуны».
  • В Париже на конкурсе «Игра фортуны» над ней смеялись, а виной тому были провансальский акцент Мирей и дислексия. Она ушла подавленной.
  • 21 ноября 1965 года одно из выступлений Мирей произвело сильное впечатление на французских зрителей и изменило ее жизнь.
ASSOCIATED PRESS / East News
  • В 1965 году Мирей Матье встретила своего будущего продюсера — Джонни Старка, который уже успел поработать с такими известными артистами, как Ив Монтан и Эдит Пиаф.
  • Благодаря его мудрым наставлениям и руководству к 1968 году Матье стала самой популярной певицей во Франции.

Певица со своим продюсером Джонни Старком (на фото — слева).

  • С самого детства Матье была восхищена Эдит Пиаф и даже подражала ей в своем творчестве. Однако ее продюсер Джонни Старк решил сменить направление и запретил ей слушать Пиаф, чтобы избежать копирования.
  • Под руководством Старка Мирей усердно трудилась над собой, брала уроки музыки, танцев и языков, а созданный тогда образ певицы остается актуальным и по сей день.
Etienne George / Collection Christophel / East News, Jean-Claude Cohen / KCS / East News
  • Мирей Матье стала знаменитой не только во Франции, но и во всем мире. Во время турне 1966–1967 годов продюсер сообщил ей, что она наконец-то избавилась от долгов и теперь владеет значительным состоянием. Мечта Мирей помочь семье выбраться из бедности наконец-то сбылась.
  • Первыми крупными покупками стали автомобиль для бизнеса ее отца и большой дом для всей семьи, в котором сразу же установили телефон. Раньше родители Мирей не могли позволить себе телефон и вынуждены были ходить в ближайшую аптеку, чтобы позвонить дочери в Париж.
  • Наряду с Брижит Бардо, Катрин Денев и Пьером Карденом она стала иконой французской культуры.
  • Певица уважает своих соотечественников, особенно высоко ценит творчество Пьера Кардена. С 1965 года Матье носит наряды этого дизайнера.
East News, BERTRAND GUAY / AFP / East News
  • Хоть Мирей Матье очень популярна, но она предпочитает держать свою личную жизнь в тайне. Женщина никогда не была замужем и продолжает жить со своей сестрой. Об этом Мирей говорит так: «Это мой выбор. Я не жертва обстоятельств. В моей жизни есть только 2 главные вещи: пение и моя семья — мама, братья и сестры».
Plaut/IP/Starface/STARFACE PHOTO /East News
  • Мирей и сегодня остается одной из самых известных французских певиц. В 2021 году она отпраздновала свой 75-летний юбилей. Ее голос по-прежнему звучит чисто, выразительно и невероятно сильно, несмотря на то что прошло более 50 лет с момента ее первых выступлений. Матье продолжает дарить свои песни и любовь поклонникам, оставаясь неизменной и искренней в своей музыке.
imago / United Archives / East News, Jan Bielecki / East News
  • За время своей карьеры певица записала более 1 200 композиций и спела на 11 языках, включая немецкий, итальянский, финский и даже японский.
  • Кстати, отец Мирей также мечтал стать певцом, он обладал замечательным тенором. Возможно, поэтому семья всегда поддерживала дочь в ее начинаниях.
IMAGO/Eventpress Kochan/Imago Stock and People/East News
  • Как-то раз преподавательница по вокалу сказала Мирей: «Чтобы петь на сцене, нужно стать сильной не только физически, но и морально. У тебя больше шансов оказаться в стоге сена, чем стать певицей». На что та ответила: «Конечно, вы правы. Но кто не рискует, тот точно никогда не выигрывает».

У нас есть и другие статьи о звездах прошлого столетия:

Фото на превью Plaut/IP/Starface/STARFACE PHOTO /East News, Jan Bielecki / East News
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6-12
AdMe/Культура/20 фактов о Мирей Матье, которая выросла в бараке, а потом спела и покорила сердца миллионов
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