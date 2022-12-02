20+ фактов о Тутанхамоне, тайна жизни которого до сих пор покрыта мраком неизвестности

Тутанхамон — самый известный фараон Древнего Египта. Это при том, что для страны он ничего особо примечательного не сделал. Дело в том, что славу молодому царю в мировой культуре принесло неожиданное открытие его гробницы, которое произошло в 1922 году. Вот только, несмотря на то, что с того дня прошло 100 лет, ученые, египтологи и археологи так до конца и не смогли полностью описать жизнь Тутанхамона. И вот какие любопытные факты известны на сегодняшний день.