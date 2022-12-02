20+ фактов о Тутанхамоне, тайна жизни которого до сих пор покрыта мраком неизвестности
Тутанхамон — самый известный фараон Древнего Египта. Это при том, что для страны он ничего особо примечательного не сделал. Дело в том, что славу молодому царю в мировой культуре принесло неожиданное открытие его гробницы, которое произошло в 1922 году. Вот только, несмотря на то, что с того дня прошло 100 лет, ученые, египтологи и археологи так до конца и не смогли полностью описать жизнь Тутанхамона. И вот какие любопытные факты известны на сегодняшний день.
- Происхождение Тутанхамона, правившего приблизительно в 1332–1323 годах до н. э., до недавних пор было запутанным и доподлинно не известным. Только в 2008 году специалисты из Каирского университета провели генетический анализ мумифицированных останков фараона и других мумий, которые считались членами правящей семьи Нового царства. Результаты анализа показали, что отцом Тутанхамона был Эхнатон, а его дедом — Аменхотеп III.
- Результаты этого же анализа показали, что матерью Тутанхамона была женщина, мумия которой была найдена в гробнице KV35 и названа «Младшая леди». Как выяснилось, она была родной сестрой Эхнатона. Выходит, родители юного фараона были братом и сестрой.
- Женой Тутанхамона была Анхесенамон, дочь Нефертити, главной супруги Эхнатона. Получается, Нефертити была для Тутанхамона и мачехой, и тещей. А Анхесенамон молодому фараону являлась одновременно единокровной сестрой и женой.
- За время брака Тутанхамон и Анхесенамон потеряли двух дочерей: одну на 5–6-м месяце беременности, а другую — вскоре после ее рождения.
- При рождении будущего фараона назвали Тутанхатон, что означает «живое воплощение Атона», имея в виду бога солнца. Когда Тутанхатон взошел на престол, по его инициативе началось усиленное восстановление заброшенных во время правления Эхнатона святилищ прежних богов. И на второй год своего правления Тутанхатон изменил свое имя на Тутанхамон, что означает «живое воплощение Амона» — царя богов.
- Тутанхамон взошел на престол в возрасте 8 или 9 лет. Понятно, что в таком юном возрасте принимать важные решения для страны он не мог, поэтому его визирем был сановник Эйе, который, вероятно, стал преемником Тутанхамона. Фараон царствовал около 9 лет, и его правление ничем примечательным не запомнилось. А смерть Тутанхамона ознаменовала конец царской линии XVIII династии.
- Кстати, ученые так и не смогли точно выяснить причину смерти молодого фараона. Наиболее вероятной причиной, по мнению международной группы ученых, является перелом бедра. Последующее инфицирование раны в конечном счете и привело к кончине юноши.
- Но вот в чем не сомневаются ученые, так это в том, что смерть Тутанхамона стала неожиданной. Местом последнего упокоения фараона была недостроенная гробница, предназначенная для какого-то другого придворного. Данные свидетельствуют о том, что усыпальница была подготовлена для тела Тутанхамона в спешке.
- По мнению исследователей, беды Тутанхамона не закончились с его смертью. Во время поспешной мумификации тело Тутанхамона внезапно самовозгорелось. По-видимому, реакция между бальзамирующими маслами, льняным саваном и его телом привела к тому, что его тело загорелось прямо в гробу.
- Царь Тутанхамон, скорее всего, провел в муках большую часть своей недолгой жизни. У мальчика-фараона была расщелина неба, искривленный позвоночник, также у него наблюдались проблемы с иммунной системой.
- Голландский исследователь Андре Вельдмейер, изучавший обувь фараона, пришел к выводу, что Тутанхамон, скорее всего, носил специально разработанную ортопедическую обувь, так как он, возможно, страдал косолапостью левой ноги из-за ее деформации. К слову, так же полагал немецкий генетик Карстен Пуш. Состояние стопы требовало изготовления соответствующей обуви с тугим ремешком, чтобы фараон не шаркал по полу.
- Точно известно, что Тутанхамон носил сандалии, на подошвах которых были изображены его враги. Таким образом юный фараон всегда мог растоптать своих врагов, где бы он ни находился.
- На втором пальце правой ноги Тутанхамона отсутствовала средняя кость. Также фараон страдал заболеванием костей стопы, известным как болезнь Келера II. Из-за этих проблем с ногами Тутанхамону приходилось передвигаться, опираясь на трость. Любопытно, что в гробнице с фараоном было найдено примерно 130 тростей.
- Многие проблемы со здоровьем, которые испытывал Тутанхамон, могли возникнуть из-за инбридинга, который был обычным явлением в правящих семьях.
- Точно понять, как выглядел Тутанхамон, невозможно, несмотря на то, что в его гробнице было найдено множество вещей, изображающих молодого фараона, — от каменных статуй до маленьких золотых фигурок. На них он выглядит подтянутым, красивым и энергичным молодым человеком, который управляет колесницей или охотится. Однако это вовсе не портреты, а традиция изображения фараонов. В те времена всех царей Египта представляли в идеализированном виде.
- У Тутанхамона были большие передние резцы и неправильный прикус.
- Анализ одежды, набедренных повязок, ремней и других вещей, которые были найдены в гробнице фараона, указывает на то, что у Тутанхамона была узкая талия и округлые бедра.
- В 2005 году 3 команды художников-криминалистов и ученых создали компьютерную модель лица мальчика-фараона на основе около 1 700 фотографий, полученных с помощью компьютерной томографии его мумии. В результате получился юноша с детским лицом, пухлыми щеками и характерным для его семьи неправильным прикусом.
- Мальчик-фараон любил охотиться на страусов, которые в то время водились в районе Гелиополя, недалеко от современного Каира. Об этом свидетельствует страусиный веер, с которым был похоронен Тутанхамон. В веере находились 30 чередующихся белых и коричневых перьев. Хотя перья давно истлели, на рукоятке видно изображение царя, который охотится за страусом, сидя в своей колеснице (что свидетельствует о его трудностях при ходьбе). А на обороте веера царь уже едет обратно со своей добычей.
- В гробнице Тутанхамона была найдена одна из старейших настольных игр в мире. В нее играли в Египте люди всех сословий еще задолго до рождения Тутанхамона. И хотя точные правила утеряны со временем, считается, что она как-то связана с жизнью и смертью. Возможно, это даже была ранняя версия игры в нарды.
- Мумия Тутанхамона лежала в гробу, который находился еще в двух гробах, они плотно прилегали друг к другу, как набор матрешек. Два гроба Тутанхамона похожи по стилю: по форме они напоминают Осириса — бога подземного мира, лежащего на спине и держащего посох и цеп в скрещенных руках.
А вот у среднего гроба немного другой стиль. И лицо, изображенное на нем, не похоже на посмертную маску Тутанхамона. Многие египтологи считают, что этот средний гроб был «подержанным» и первоначально его сделали для таинственной Нефернеферуатон — загадочного человека, чье имя есть в надписях.
- Древние египтяне верили, что после смерти можно снова жить, если сохранить тело в состоянии, близком к живому. Для этого тело мумифицировали, из внутренних органов оставляли только сердце. Вот только у Тутанхамона оно отсутствовало. Вместо него у фараона находился скарабей-амулет с погребальным заклинанием.
- ДНК тела Тутанхамона позволило исследователям идентифицировать другие мумии, найденные в Долине Царей, в том числе Эхнатона как его отца, Аменхотепа III как его деда и царицы Тийе как его бабушки. Таким образом ученые смогли создать генеалогическое древо XVIII династии Египта.
- Мумия Тутанхамона до сих пор лежит в его оригинальной гробнице в Долине Царей в Египте.
А что вы слышали о самом знаменитом фараоне Древнего Египта?
Фото на превью Tut / Muse Entertainment Enterprises, SIP / SIPA / EAST NEWS
AdMe/Культура/20+ фактов о Тутанхамоне, тайна жизни которого до сих пор покрыта мраком неизвестности
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