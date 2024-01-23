20+ красноречивых снимков, которые показывают, что на самом деле творилось на душе культовой Мэрилин Монро

Мэрилин Монро завоевала любовь зрителей по всему миру, став одной из самых культовых кинозвезд прошлого века. Но насколько успешной была карьеры актриса, настолько же трагично складывалась ее личная жизнь. Мы собрали более двух десятков фотографий, которые показывают наиболее яркие моменты из жизни иконы Голливуда.



1. Норма Джин Мортенсон появилась на свет 1 июня 1926 года

EAST NEWS

И хотя мать будущей актрисы Глэдис Бейкер не была морально и финансово готова к материнству, ранние годы девочки были стабильными и счастливыми.

2. В 1934 году у Глэдис случился психический срыв, ее положили в больницу. Норма Джин какое-то время жила у подруги матери, Грейс Годдард

Legacy Collection / The Hollywood Archive / Photoshot / East News

3. Потом девочку отдали в детский дом. Далее были более чем 10 приемных семей, пока в 15 лет будущая звезда не бросила школу

в 16 вышла замуж за Джеймсона Догерти, а чуть позже устроилась работать на завод.

4. Однажды по счастливой случайности на завод заглянули фотографы. Так Норма стала моделью. А вскоре девушка подписала свой первый контракт с 20th Century Fox





Монро на кинокастинге, 1947 год.

5. Глава кинокомпании настоял на том, чтобы Монро внесла большие изменения в свой образ. Тогда она превратилась в платиновую блондинку

Костюмер помогает актрисе надеть купальник без бретелек для выступления на крупном мероприятии.

6. Несмотря на бешеную популярность и устоявшийся образ, актриса мечтала о серьезных ролях

7. Она занималась у преподавателя по актерскому мастерству Наташи Лайтесс на протяжении всей своей карьеры

8. К 1950-м годам Монро обрела всемирную известность

На снимке — дива в окружении фанатов на премьере картины «Как выйти замуж за миллионера» 4 ноября 1953 года в Лос-Анджелесе.

9. Монро была большой поклонницей Эллы Фицджеральд. Познакомившись с ней лично, актриса использовала свои связи для того, чтобы вывести карьеру певицы на новый уровень

Элла и Мэрилин наслаждаются непринужденным общением в голливудском клубе Tiffany.

10. В 1953 году на съемках фильма «Река не течёт вспять» Монро вывихнула лодыжку и настояла на том, чтобы ей наложили гипс

Dover Publications, Supplied by PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Монро играет с детьми в бассейне, 1953 год.

11. Узнав об этом, к актрисе примчался ее бойфренд, бейсболист New York Yankees Джо Ди Маджо

Dover Publications, Supplied by PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Влюбленные даром времени не теряли. На курорте, где проходили съемки, была сделана серия романтичных снимков, которая стала их единственной официальной фотосессией.

12. В 1954-м, после двух лет знакомства, пара узаконила отношения

EAST NEWS

Молодожены позируют фотографам сразу после регистрации брака.

13. Карьера актрисы стремительно развивалась. В 1955-м году мир увидела картина «Зуд седьмого года» и культовая сцена с вентиляционной решеткой

Profiles in History / PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Эпизод планировали снять за полторы минуты, но съемки растянулись на 2 часа. Собравшиеся зеваки скандировали «Выше!» всякий раз, когда порыв воздуха задирал юбку актрисы.

14. Считается, что именно эта знаменитая сцена стала причиной развода Монро и Ди Маджо. Супруги расстались через несколько недель из-за неконтролируемой ревности спортсмена

На снимках Мэрилин горько плачет после объявления о разводе.

15. В 1954 году актрисе провели операцию вследствие эндометриоза, от которого она страдала долгие годы

12 ноября репортеры сфотографировали звезду на выходе из больницы. Исхудавшая, растрепанная артистка явно не хотела, чтобы ее видели в таком виде.

16. Монро мечтает избавиться от образа недалекой блондинки и отправляется в Нью-Йорк в надежде вывести карьеру на новый уровень

Мэрилин Монро читает книгу «О технике актера». Март 1955 года, Нью-Йорк.

17. На одной из фотосессий Монро позирует на станции метро Нью-Йорка

В действительности она никогда не ездила на метро, но видела себя самой обычной женщиной, которая пользуется общественным транспортом.

18. В 1956 году Монро в третий раз вышла замуж за драматурга Артура Миллера. Актрису подкупило то, что он относился к ней «как к чувствительному человеку»

Миллер целует невесту во время пресс-конференции — первой с тех пор, как стало известно об их намерении пожениться.

19. «Я впервые по-настоящему влюбилась», — признавалась актриса

20. Мэрилин мечтала о материнстве. Но все три попытки родить заканчивались выкидышем

ASSOCIATED PRESS/East News

На этом снимке Монро изо всех сил старается, как всегда, держать лицо. Но за улыбкой скрывается настоящее горе. Актриса едет домой после 2-го выкидыша.

21. В 1956 супруги отправляются в Лондон для съемок в нового фильма Монро. Актриса утверждена на главную роль в картине именитого Лоуренса Оливье

WARNER BROTHERS / Album / EAST NEWS

Мэрилин была преданной поклонницей Оливье. Поэтому, когда ей подвернулся шанс поработать с киноактером, она ухватилась за него, как за соломинку. Однако вскоре между коллегами возникли разногласия. Оливье не нравилось то, как работает актриса. А та в знак протеста стала демонстративно опаздывать на съемки.

22. Там же, в Лондоне актриса случайно нашла дневник мужа, в котором прочитала, что он о ней думает

STARSTOCK/Photoshot/REPORTER / East News

Миллер писал, что разочаровался в супруге и сожалел о том, что женился на ней, называя свою дочь от первого брака единственным человеком, которого он будет когда-либо любить. Эти строки стали большим ударом для актрисы, от которого она так и не оправилась.

23. Отношения пары окончательно испортились на съемках ленты «Неприкаянные», снятой по сценарию Миллера

UNITED ARTISTS / SEVEN ARTS / Album / EAST NEWS

Мэрилин посчитала предательством то, как супруг описал ее героиню.

24. В течение нескольких недель в начале съемок они жили раздельно. К августу перестали разговаривать. Вдобавок ко всему, Миллер закрутил роман на стороне

У драматурга завязались отношения с фотографом Инге Морат, которая снимала постановку и впоследствии стала его 3-й и последней женой.

25. По иронии судьбы именно Морат удалось показать настоящую Мэрилин

EAST NEWS

Монро в объективе Инге Морат, 1960 год.

26. Развод с Миллером закончился для Мэрилин тяжелой депрессией. Мечты о счастливой семье разбились. У нее остались лишь кино, любовь зрителей, мимолетные романы и вредные привычки

На фото — уставшая Монро в театре Бостонского центра искусств и ее муж, который прогоняет фотографов.

27. Несмотря на разногласия, Мэрилин удалось сохранить хорошие отношения со своим 2-м мужем Джо Ди Маджо

Актриса дарит бывшему мужу прощальный поцелуй перед вылетом в Мексику на каникулы, 1962 год. Они планировали пожениться второй раз, но не успели из-за ухода Монро.

28. Ди Маджо не переставал любить Монро и после того, как распался их 9-месячный брак. Говорят, актриса была единственным человеком, которого Ди Маджо по-настоящему любил

Ди Маджо вытирает слезы на похоронах Монро в мемориальном парке Вествуд в Голливуде.

Фото на превью ASSOCIATED PRESS/East News