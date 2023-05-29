20+ нянь, которым довелось поработать в богатых семьях. А теперь они места себе не находят от того, что там повидали

Дети из богатых семей наслаждаются отдыхом в роскошных отелях, обедают в ресторанах с шикарным обслуживанием и играют с дорогими игрушками. Привилегии достаются и их няням. На первый взгляд может показаться, что их работа просто мечта, но, оказывается, здесь не все так радужно и гладко.

При найме можно столкнуться со странностями

Обычно родители ищут няню через агентство. Бывают такие мамы и папы, что и из 20 человек они не могут выбрать подходящую кандидатуру — много требований. А некоторые нанимают целый штат помощников, чтобы те работали вахтовым методом. В любом случае каждое собеседование начинается с рассказа о себе и часто не обходится без каверзных вопросов.

Мне предложили вакансию няни. Мальчик, 3 года, один ребенок в семье, мама в разводе, живут с бабушкой, зарплата — ₽ 5 500 в сутки. Окрыленная, я поехала на собеседование. Все шло хорошо, но внезапно у меня спросили: «А как вы относитесь к тому, что иногда вас будут обзывать? Это будет для вас критично?» © Miss.T***** / Рikabu

Подала объявление на известном сайте с вакансиями. Искала работу няни. Когда поступил звонок, я приготовилась говорить о возрасте, стаже и так далее. Но мне задали совсем другой вопрос: «Кто вы по гороскопу?» Услышав, что Дева, сказали: «Извините, вы нам не подходите. Ищем Козерога или Льва». © Подслушано / VK

С приемом на работу в богатые семьи качество жизни у многих нянь многократно повышается

Jeff Rayner / Coleman-Rayner / EAST NEWS

Няня певицы Мел Би из группы Sрice Girls замечена на пляже Калифорнии.

Гувернантки в состоятельных семьях путешествуют вместе с подопечными и получают за это деньги. Они могут побывать в тех местах, которые на самом деле не могут себе позволить. Их берут с собой, потому что родители хотят немного отдохнуть вдвоем, зная, что их дети в безопасности, их развлекают и заботятся о них. В повседневной жизни персоналу чаще всего доступны все удобства, что есть в доме.

Имею психологическое образование. Получаю 200 тыс. рублей в месяц за 6-дневную рабочую неделю с 7:00 до 20:00 (с 8:30 до 14:00, пока дети в школе, у меня перерыв). Задержки, отпуска с ними оплачиваются по двойному тарифу. К зарплате полагается питание, проживание в отдельном домике, пользование бассейном, тренажерным залом и горничная. Ко мне относятся уважительно, меня ценят. © Подслушано / Ideer

Работаю няней у очень богатых людей. Летом они живут на огромной яхте. И кормят французской кухней. Работа посменная: 3 недели у них на Сейшелах, 3 недели дома. На родине впадаю в депрессию — хочется поскорее на Лазурный Берег, где потолки высотой с мой дом. Последнее время не покидает ощущение, что живу чужой жизнью. Хочу уволиться, но не могу — зависимость от этой красивой жизни. © Подслушано / VK

Однако насладиться по полной всей прелестью богатой жизни вряд ли удастся, а о личной жизни можно забыть

EAST NEWS

Многие гувернантки регулярно работают до поздней ночи и неделями путешествуют с семьей. Отдыхом это точно нельзя назвать — они ничего толком не видят и не могут прочувствовать атмосферу, потому что они всегда с детьми. Помощнице нельзя выключать телефон, и нет ничего необычного в том, что в 2 часа ночи звонит обеспокоенный родитель.

Работала в семье с проживанием. Я должна была проснуться в 6:30, начать уборку, организовать завтрак, собрать всех в школу, продолжить убирать в доме, после школы заниматься с детьми, ужинать с ними, играть и укладывать их спать. После каждого такого дня я была так измотана, что все свободное время тратила на сон. Работала 16 часов, потом спала. У меня не было личной жизни. Они диктовали мне, что я должна носить в их доме: купили мне 3 «бабушкиных» блузки с цветочным рисунком, 3 пары джинсов и 2 пары капри. Подслушивали телефонные разговоры, которые я вела со своим парнем, вплоть до того, что преследовали меня на заднем дворе, когда я пыталась уединиться. © Strandedinalimo / Reddit

Няня может столкнуться с разным отношением к себе и своему труду

Даже стартовая зарплата няни, которая только-только окончила институт, в большинстве случаев будет намного выше средней по рынку. При этом хозяева дома могут обращаться с домашним персоналом пренебрежительно и смотреть на работников сверху вниз. Например, бывает, что семья покупает себе билеты в бизнес-класс, а няне — в эконом. И ей приходится весь полет бегать туда-сюда, чтобы проверять детей. Могут отчитывать за трату отопления или просить покупать себе еду в экономсупермаркете. Но тут уж кому как повезет.

Я няня в богатой семье. По состоянию здоровья не была на работе 5 дней. На днях пришла, а ко мне тут же подбежала малышка с объятиями и нежно произнесла: «Нянечка!» А ее мама внезапно накинулась со словами: «Да как же хорошо, что вы пришли! Мы же вас так долго ждали!» Люблю их. © Подслушано / Ideer

Ни одна супербогатая семья не относилась ко мне с уважением. Они живут изолированно в своем мире, куда к ним приходят обычные люди и работают на них. © Strandedinalimo / Reddit

Я работала в очень богатой семье, и однажды, когда я собиралась обедать с детьми, мне сказали, что помощники едят на кухне. Я ушла вскоре после этого. © Sydthesquid18 / Reddit

Некоторые платят, не считая денег. И только для того, чтобы утереть нос своим друзьям и знакомым. Мол, смотрите, как мы можем содержать прислугу. В одном из таких домов жена была очень странная. Иногда я приезжала на работу, а мне заявляли: «Вы нам сегодня не нужны. Вот вам $ 100». А однажды хозяйка попросила разобрать игрушки. Мы зашли в огромную комнату на 3-м этаже дома, включили свет, а там лампочек не видно — до самого потолка стоят коробки с игрушками, новенькие, нераспечатанные. Ни один детский сад такого набора игрушек не видел. Мы даже войти туда толком не смогли. А как их прикажете рассортировывать, если даже переставить с одного места на другое некуда? Просто склад какой-то. © Azumi / Яндекс.Дзен

Нужно быть образованным человеком и всегда знать, что ответить подопечным и родителям

Hall / Pena, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Гувернанткам необходимо иметь высшее образование, а некоторые из них даже имеют степень в Оксфорде или Кембридже. В их арсенале множество курсов: педиатрические, языковые, по самозащите, приучения к горшку и отлучения от грудного вскармливания. Компетентность во всех этих вопросах поможет в чрезвычайных ситуаций и спасет от споров с родителями. Но к вопросам детей все же сложнее подготовиться.

Я помню, как однажды следила за детьми у бассейна — к мальчикам пришли одноклассники в гости. Они провели 20 минут в бассейне, хвастаясь своим друзьям машинами, которыми владеет их семья, поместьем их деда, частным самолетом их дяди, пляжным клубом, которым они управляли, и так далее. Через час после ухода гостей вижу — один из мальчиков плачет, потому что у его друга в доме есть лифт, а у него нет. В слезах он спрашивает меня: «Я ребенок из бедной семьи?» А он сидит в доме, который стоит несколько миллионов! Эти дети не имеют представления о деньгах вообще. © Strandedinalimo / Reddit

Когда была студенткой, несколько лет проработала няней в одной обеспеченной семье. Как-то раз забираю своего второклассника из школы. Вижу, что-то не так. После долгих расспросов выдает: «Представляешь, Петя из класса не родился! Его аист принес!» Ребенок в откровенном шоке и не может понять, как же так за младенцем не усмотрели биологические родители, что его смогла схватить птица и отнести куда-то! Реалист маленький. © Подслушано / VK

Работаю няней, присматриваю за 2 мальчиками (3 года и 6 лет). Однажды после школы подходит ко мне старший и спрашивает: «А существует ли самое большое число?» Я отвечаю, что нет, потому что всегда можно найти число по крайней мере на 1 больше, поэтому говорят «от 1 до бесконечности». Но тут парень задает второй вопрос: «А что находится за бесконечностью?» Малость обалдев от такого вопроса, услышанного от 6-летнего, отвечаю, что не знаю. А он посмотрел на меня с задумчивым видом и выдал: «Предполагаю, что за бесконечностью находится вторая бесконечность, за ней третья и так далее до бесконечной бесконечности». Господи, я приглядываю за вторым Эйнштейном! © Подслушано / VK

Няне стоит быть готовой, что за ней может вестись скрытое видеонаблюдение

East News

Помощницу не должны смущать установленные по дому и во дворе камеры видеонаблюдения. Родители хотят контролировать процесс и в случае чего мгновенно разобраться в ситуации, просмотрев записи. В идеале работодатель должен предупредить об этом заранее.

Как-то из морозилки пропала курица, которую я хотела приготовить на ужин. Дома бываем только я, муж, дочь 2 лет и пожилая няня в сложном финансовом положении. Подозрение пало на нее. Поставила камеры, никого не предупредив. Расследование установило, что пару раз в неделю, во время прогулок с ребенком, к нам в гости приходит моя мама. Отматывает туалетную бумагу, проверяет карманы на предмет забытых купюр, собирает мелочь, отсыпает порошок и шерстит холодильник. Я искренне не понимаю зачем. Никогда ведь не нуждалась! © Подслушано / VK

Порой ревности родителей не избежать

CAP / SFS / East News

Сегодня много внимания уделяется формированию привязанности между родителями и детьми. И в то же время общество ждет от матерей карьерных свершений. Часто у мам и пап возникает диссонанс — вроде бы они работают на благо семьи, но самые приятные моменты с ребенком достаются не им, а няне. Современные родители хотят просто получить услугу, не желая делиться эмоциями с персоналом. Поэтому стало модно брать в дом нянь-иностранок, которые не могут запросто поболтать с малышом и установить крепкую связь.

Я сочувствую родителям, которые хотели бы проводить со своими детьми время, которое обычно проводит с ними их няня. Это не вина работника, ведь это осознанное решение взрослых людей. Любое негодование по отношению к няне, безусловно, неуместно. Нужно как можно больше свободного времени уделять налаживанию связи между родителями и детьми. © Maryke S / Quora

Ребенок и няня обычно становятся очень близкими. На фоне этого мать или отец могут подумать, что эта связь означает, что они недостаточно близки со своим отпрыском. Могут закрасться зависть и негодование. Родители хотят сами быть для своего малыша лучшим другом и проводником по жизни. Конечно, трудно делить ребенка с чужим человеком. Даже если этот человек круто вам помогает. Это сложно. © Amie Morales / Quora

У меня была подруга, образованная и уважаемая на работе. Ее муж — симпатичный, умный парень с хорошей зарплатой. Эдакая пара с амбициями. Но как-то она случайно увидела, как ее няня развлекалась и ела мороженое с ее детьми. Она поняла, что хочет так же, и бросила работу. Теперь она сама заботится о своих малышах. Ради удовольствия быть со своей семьей. © Daniel Schryvers / Quora

Важно уметь хранить тайны

Hall / Pena, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Няня несет ребенка Умы Турман на первый медицинский осмотр.

Вместо того чтобы ощущать себя знаменитостями, некоторые няни чувствуют себя одинокими и изолированными от остального мира, поскольку связаны соглашением о строгой конфиденциальности с семьей.

Быть няней для детей высокопоставленных родителей — это то же самое, что быть обычной няней. Но есть важные отличия. Работодатели могут потребовать от вас подписать соглашение о неразглашении информации в дополнение к стандартному трудовому договору. © Lisa Hanson / Quora

В богатой семье, где я работала, все делали скрытно. Например, детей в парк водить было нельзя. Мне приходилось заходить через гараж. Нельзя было включать в доме свой телефон или ноутбук. Я должна была подписать бумаги с кучей условий перед началом работы. Они держали все окна закрытыми. Они хорошо платили, но там была слишком напряженная атмосфера. © Shook Taylor / Quora

Многим няням жалко своих воспитанников

Coleman-Rayner / EAST NEWS

По мнению некоторых нянь, их работа заключается в том, чтобы родители забыли о том, что имеют детей. Несмотря на все материальные блага, малыши богатых мам и пап часто бывают обделены вниманием. Родители возлагают все хлопоты на гувернантку, забывая уделять время малышам. Поэтому людям, которые решились работать в обеспеченных семьях, следует рассматривать уход за детьми как профессиональную карьеру. Ведь помощницы зачастую становятся заменой родителей и будут принимать важные решения в жизни крох — не только в проведении досуга, но и в отношении здоровья и образования.

Согласилась работать у молодой девочки. Смотрю, сын у нее какой-то странный: худой, ходит по стеночке. Мама даже не пыталась с ним разговаривать. Возьмет его, сидит тихо минут 5, а потом спрашивает меня: «Слушайте, а когда он заговорит?» Я злилась и отвечала: «Никогда! Вы же с ним не говорите!» © Azumi / Яндекс.Дзен

Я нянчила детей в богатой семье. Приходила в 7 утра каждый день и уезжала, когда родители возвращались в 10–11 вечера. Я будила девочек, кормила их, водила на танцы, купала и так далее. Мне даже платили за мои развлечения, пока девочки были на занятиях. Они давали мне дополнительные деньги, чтобы я сходила в кино или сделала маникюр. Я вырастила для них этих малышей. © Unknown author / Reddit

Между такими родителями и детьми отсутствует связь. Например, мама не знает, когда у малышей балет и теннис, а я знаю. Дети не делятся с ней своими беспокойствами и страхами. Они доверяют мне, и, когда я рассказываю об этом их маме, она удивляется: оказывается, отпрыски не всегда счастливы только потому, что у них есть хорошие вещи! А тем временем ее 3-летняя дочка постоянно называет меня «мама», и это разбивает мне сердце. © Cnk93 / Reddit

Быть богатым или много работать не преступление, но когда в твоей жизни нет места уже родившемуся ребенку — это катастрофа. Зачем он тебе, если тебя нет рядом? Ребенок может вырасти, чувствуя себя нелюбимым, и у него, возможно, появятся проблемы с доверием. Он будет думать: «Няня заботится обо мне только потому, что мои родители, которые не хотят найти для меня место в своем графике, платят ей». © Law05004 / Reddit