20+ особенностей жизни на Бали, о которых никогда не напишут в красочных путеводителях

Ни для кого не секрет, что Бали занимает лидирующие позиции в списках популярных туристических направлений во всем мире. И в то же время большинство людей знают об этом индонезийском острове совсем немного. Мы же не поленились и разыскали самые нетипичные факты о Бали, чтобы доказать, что это место может похвастаться не только дешевой едой и потрясающими пляжами.