20+ особенностей жизни на Бали, о которых никогда не напишут в красочных путеводителях
Ни для кого не секрет, что Бали занимает лидирующие позиции в списках популярных туристических направлений во всем мире. И в то же время большинство людей знают об этом индонезийском острове совсем немного. Мы же не поленились и разыскали самые нетипичные факты о Бали, чтобы доказать, что это место может похвастаться не только дешевой едой и потрясающими пляжами.
Туристы вернулись с прогулки и увидели это. Да, это все насекомые.
- А еще здесь много муравьев. И да, они тоже частые гости в жилище человека. Чтобы избавиться от них, нужно изрисовать мелом-отравой чуть ли не всю квартиру.
- Здесь практически нет тротуаров, везде проезжая часть. Правила соблюдаются постольку-поскольку, главное — пропустить весь транспорт, который крупнее вашего. А еще все сигналят, это считается не грубостью, а, наоборот, вежливостью.
- Песок везде. Придется ежедневно счищать его отовсюду: с мебели, с простыней и подушек.
- В магазинах нет привычных нам продуктов: творога, кефира, сметаны. Молоко есть, но неместным кажется не особо вкусным. А еще здесь нет колбасы. Есть что-то наподобие сосисок, которые продают замороженными. Вкус, говорят, не самый приятный. А еще на острове дорогой хлеб и выглядит порой странно.
«Хлеб на Бали очень дорогой, поэтому мы печем его сами. Такие вот зеленые булочки нашли в супермаркете. Рисковать и брать их, конечно же, не стали».
- Плохой интернет — то, с чем придется смириться. Либо отвалить много денег за более быстрое и стабильное соединение — вплоть до $ 500 в месяц.
- Не все это знают, но перед выходом на улицу народ тепло одевается, почти так же, как зимой в странах с более холодным климатом. А все потому, что солнце обжигает открытые участки тела, даже если едешь на байке. Особенно это чувствуется, пока стоишь в пробке или на светофоре. А когда не стоишь — становится холодно от ветра. Поэтому тут не редкость, когда солнце в зените, а люди в пуховиках.
- Остров буквально завален мусором. Огромное количество отходов выбрасывает на пляжи из океана. Местные уже много лет пытаются бороться с этой напастью и разрабатывают программы по утилизации пластика.
- По улицам разгуливают бродячие собаки. Много людей обращается в больницы с укусами разной степени тяжести.
- Помимо собак здесь много обезьян, которые приноровились воровать у людей все, что плохо лежит. Даже очки с головы могут украсть.
«Апельсин — это все, что тебе нужно».
- Многие пляжи, особенно в нетуристических местах, не оборудованы, и поплавать в океане там не удастся. Поэтому многие местные обычно плавают в бассейнах.
- Не следует пить воду из-под крана. Но и с водой в бутылках стоит быть осторожными: некоторые предприимчивые балийцы набирают в бутылки проточную воду, закрывают с помощью укупорочных машин и продают. Покупать коктейли и другие напитки желательно в проверенных местах, о которых есть положительные отзывы.
- Как правило, в домах и квартирах нет стиральных машин. Чтобы постирать вещи, придется тащить их в прачечную. Благо прачечных там много, и стоят их услуги недорого.
- Если в семье рождается мальчик, это большая удача. А появление на свет девочки означает, что родителям нужно улучшить карму. Кстати, мужчина может взять вторую жену, если у первой супруги рождаются только девочки. Хотя официально многоженство на Бали запрещено.
- Балийские родители сильно балуют детей, ничего им не запрещают и не ругают. При этом каким-то чудом они не вырастают испорченными.
- На Бали огромный ассортимент прокладок. Зато тампоны — практически предмет роскоши. Зачастую их нет в магазинах. Если даже повезет отыскать их, то цена будет заоблачной — около ₽ 1 000.
- На Бали существует понятие «cправедливая цена». На вас смотрят и называют цену, а вы можете согласиться или поторговаться. Балийцы считают, что, если вы согласились, значит, готовы заплатить эту сумму. Если торгуетесь — нужно вам немного уступить. Но обычно цену скидывают совсем немного.
- Пока у вас кожа очень белого цвета, цены будут выше. Поэтому, если вы не местный, работайте над загаром — с ним вам будут продавать товары дешевле. Но не вздумайте на Бали обгореть и превратиться в красную креветку. Если это заметят местные, они тут же начнут еще больше завышать цены.
- Интересная особенность балийской кухни — здесь часто используют незрелые фрукты в качестве овощей. Например, зеленое манго кладут во фруктовый салат. Он, правда, не чисто фруктовый: среди ингредиентов попадаются огурцы, дайкон, перец чили, креветочная паста и иногда даже сухой «Доширак». Еще один пример превращения фрукта в овощ — джекфрут, который в незрелом виде кладут в мясное рагу.
- Кстати, на Бали не принято хранить готовую еду в холодильнике. Максимум, что можно найти внутри, — бутылки с водой или газировкой, сырую рыбу, мясо и упаковки подношений для богов. Это поражает, но холодильник здесь нужен исключительно для статуса.
- Ноготочки, реснички и прочие салонные процедуры среди балиек не очень популярны. За исключением разве что массажа. Массаж тут на каждом углу, и цены начинаются от $ 3 за час. А традиционные балийские скрабы имеют довольно специфический способ применения: их наносят на сухую кожу и растирают до появления катышков, а потом уже эти катышки смывают в душе.
- Во всех садах растут банановые пальмы, которые стратегически важны для каждой семьи на Бали. Фрукты используются в пищу, листья — как одноразовая посуда, стебли — как корм для животных.⠀
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