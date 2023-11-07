19 особенностей жизни неприлично богатых людей, которые оставили нас в легком шоке

Для большинства людей человек с очень большими деньгами — это кто-то с экрана телевизора или из колонки новостей в интернете. Красивая картинка, небожители из роскошных замков, отдыхающие на яхтах и танцующие на балах с королевскими особами. Однако все они такие же люди, как мы с вами: один храпит, другой просыпается с припухшими глазами, у третьего болит голова или живот, а у четвертого кот потерялся.

Конечно, таких интимных подробностей мы тут не расскажем, все-таки не живем в одном доме с богачами. Но ведь известно, что в ADME всегда любили находить что-то интересное. И в этот раз мы раздобыли для вас пару десятков историй от тех, кто сталкивался с действительно богатыми людьми и кому есть что рассказать о них.

Отношение к деньгам

Я заметил, что богатые люди прекрасно осознают ценность денег и при этом часто очень скромны. Если они обсуждают деньги, то говорят о них с точки зрения инвестиций, а не с точки зрения покупок. Деньги инвестируются в то, что растет в цене, а на сиюминутные удовольствия уходит немного. Кроме того, богатые люди тратят время на обучение своих детей: их учат грамотно распоряжаться будущим наследством. © Liam Anderson / Quora

Миллиардеры, ставшие таковыми по стечению обстоятельств, очень любят демонстрировать богатство. И из-за этого их не считают хорошими деловыми партнерами. В результате вы видите покупки огромных яхт и французских замков. Но когда эти миллиардеры пытаются интегрироваться в «общество», их избегают из-за отсутствия тонкости. Потом они начинают понимать: чтобы тебя приняли, нужно стать филантропом. И тогда они начинают тратить целые состояния на искусство и благотворительность. © Zachary Abrams / Quora

И из-за этого их не считают хорошими деловыми партнерами. В результате вы видите покупки огромных яхт и французских замков. Но когда эти миллиардеры пытаются интегрироваться в «общество», их избегают из-за отсутствия тонкости. Потом они начинают понимать: чтобы тебя приняли, нужно стать филантропом. И тогда они начинают тратить целые состояния на искусство и благотворительность. © Zachary Abrams / Quora Мои родители довольно богаты. Мы не живем в роскоши, а мой папа носит одежду из Costco. Но мы много путешествуем. Отец путешествует в среднем 5 раз в год, а я — когда у меня каникулы в медицинской школе. Кроме того, я люблю покупать винтажные часы: некоторые из них стоят около $ 30 тыс. А вообще мы живем довольно просто. У нас даже нет машины, мы пользуемся Uber. © NotLikely / Reddit

Внешний вид и поведение

Люди из высшего класса очень уважительно общаются с людьми, в том числе с обслуживающим персоналом. Благодаря множеству официальных мероприятий они способны вести разговор с кем угодно. Кроме того, богатые люди непривередливы в еде: они всегда готовы попробовать новое блюдо. И, разумеется, манеры за столом — они мгновенно показывают, кто есть кто. © Isabelle Sylvie / Quora

Многие думают, что поцеловать женщине руку — шикарный жест. Однако существуют строгие правила: во-первых, это возможно только в неофициальной обстановке, а во-вторых, так приветствуют только замужних дам. Кроме того, губы не должны коснуться руки, иначе это считается очень грубым и пошлым. © Isabelle Sylvie / Quora

Однажды моего очень богатого знакомого спросили: «Что самое необычное, что ты когда-либо делал?» Он ответил: «Джентльмен не делает необычных вещей. Лучшее, что ты можешь сделать, — не привлекать к себе внимания». © Larry Strichman / Quora

Лучшее, что ты можешь сделать, — не привлекать к себе внимания». © Larry Strichman / Quora Я дружил с парнем из богатой семьи. Однажды в кампусе он вылил ведро воды, чтобы помыть пол. И стало ясно, что он понятия не имеет, как это делать, — полы ведь всегда мыли горничные. © fosh1zzle / Reddit

Одежда

В Саудовской Аравии деловые переговоры проходят так: партнер-араб приезжает из другого города на Porsche и в балахоне за $ 3 000. Ночует в отеле, утром переодевается в джинсы и майку, и мы едем в огромную компанию на переговоры. Я и американец выглядим как клоуны: мы в чуть ли не смокингах, а они все в майках и шлепках. © Guutt / Pikabu

мы в чуть ли не смокингах, а они все в майках и шлепках. © Guutt / Pikabu Успешный представитель среднего класса покупает себе готовый костюм в хорошем дорогом магазине. Но костюм действительно богатого человека будет сшит на заказ. В таком костюме подкладка будет из настоящего шелка, на нем не будет никаких монограмм, а на брюках будут тонкие боковые регуляторы, которые меняют ширину — это даст возможность носить такой костюм не один год. © Kimberley Lear / Quora

В одежде они отдают предпочтение качеству, а не количеству. Их мода классическая, вне времени. Они понимают, что высокое качество и нейтральные цвета присутствуют в моде каждый сезон. © Liam Anderson / Quora

У меня есть две подруги: Арабелла, аристократка с большими деньгами, и Рейчел, которая разбогатела не так давно. Однажды мы зашли в магазин обуви. Арабелле понравились туфли, но не понравилось, что было видно имя дизайнера. Она попросила продавца найти такие же, но без упоминаний бренда. А Рейчел купила их как раз из-за логотипа бренда, хотя фасон ей не нравился.

Когда я предложила пойти в Starbucks, Арабелла сказала: «Я никогда не была там!» Ей там не понравилось. А Рейчел часто ходит в Starbucks, и ей все подходит: она вовсю фотографирует свои напитки для соцсетей, где много пишет о своей жизни, одежде, еде. Арабелла же, напротив, очень редко выкладывает что-то в соцсетях. Но однажды я видела фотографии, которыми она нигде не делилась. Это были снимки частных самолетов, яхт и даже настоящего королевского бала! © Anonymous / Quora

Образование и спорт

Богатые уважают определенные виды спорта. Не из-за самого спорта, но из-за ценностей, которые он прививает, и навыков, которые он дает. Также большое внимание они уделяют искусству и языкам. Большинство людей не учит языки, потому что вероятность использования их очень мала. Но высший класс знает, что важен не язык, а навыки, которые вы приобретаете в процессе его изучения. © Liam Anderson / Quora

Если богатые люди занимаются спортом, то это обычно гольф или теннис, а также другие виды спорта, которые требуют больших денежных вливаний, например горнолыжный, парусный спорт, скачки. © Steve Paul / Quora

Мой друг довольно богат. Его семья владеет ресторанами, их бизнес успешен, и они живут на широкую ногу. Его родители ездят на BMW, Mercedes-Benz и итальянских спорткарах. Но их дети никак не участвуют в этой роскошной жизни : все время, за исключением тех дней, когда они учатся, и воскресенья, они работают в ресторанах. © C****36 / Reddit

: все время, за исключением тех дней, когда они учатся, и воскресенья, они работают в ресторанах. © C****36 / Reddit Для большинства семей среднего класса важны хорошие оценки детей и высшее образование. Богатые люди позволяют своим детям проявлять любопытство, искать новое и пробовать разные занятия. Они дают своим детям шанс исследовать свои возможности, чтобы затем найти способ применить это в будущем. © Liam Anderson / Quora

На что еще они готовы тратить деньги

Полгода назад меня пригласили на свадьбу к китайскому богачу. Парнишка этот еще в 2013-м за душой гроша не имел. Чтобы бизнес начать, занял у родителей ₽ 300 тыс. (30 тыс. юаней) и сколотил состояние. До финансового успеха у девушек был крайне непопулярен. Тут стали виться они вокруг него — одна другой краше! В общем, охмурила его одна модель, решили пожениться. Заплатил наш жених выкуп за невесту ее родителям в размере 20 млн, девушку тоже не обделил — подарил ей Bentley и свой Rolls-Royce с водителем дал — подружкам хвастаться. Подружки невесты такого успеха вынести не смогли и быстро отсеялись, так что на свадьбе была только родня. Торжество проходило в отеле Hayatt. На входе были столы с красными конвертиками под денежный подарок — разных размеров, были даже размера А4. За свадьбу невеста сменила несколько платьев от Gucci. А большинство китайцев обоих полов пришли в майке и кроссовках. В лучшем случае в рубашке. © Dr.Me / Pikabu

Качественная еда — это то, на что богатые люди готовы тратить деньги. Высшие классы, как правило, предпочитают широкий ассортимент высококачественных продуктов и небольшие порции, тогда как небогатые люди обычно выбирают большие порции из некачественных продуктов. © Liam Anderson / Quora

Разное

В колледже я встретила девушку из богатой семьи. Однажды я услышала, как она просила кого-то помочь ей спуститься на 6 ступеней. Оказывается, всю жизнь ей помогала в этом служанка. А еще она никогда не купалась без служанки. © seeteethree / Reddit

Моя мама работала у владельцев группы компаний, производящих медицинское оборудование. Эти люди нас часто приглашали в гости, я дружил с их детьми. В детских у них стояли пиньяты, наполненные конфетами, — не в честь праздника, а просто так. Некоторые комнаты в особняке были предназначены исключительно для празднования детских дней рождения. А когда я бывал у них в гостях, то мы вместе гоняли по коридорам их дома, причем я ездил на своем «личном» Corvette — они купили его для меня. Потом, когда я поступил в колледж, они сделали мне еще один подарок: оплатили год обучения. Мама не говорила им, что я поступил. Они просто знали. © fosh1zzle / Reddit

А вы знакомы с каким-нибудь богачом? Знаете о каких-то интересных особенностях их жизни?

Внимание: в сентябре 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.