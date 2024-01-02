20+ полезных вещей, которым не учат в школе. А зря

В школе мы изучаем широкий спектр наук: точные, естественные, гуманитарные. Часть из них больше нужна для общего развития, ведь вряд ли в будущей профессии нам пригодятся знания по химии, геометрии и литературе сразу. Но было бы здорово, если бы в школьную программу входили и жизненные премудрости. Например, почему нельзя смешивать отбеливатель и средство для удаления жира. Научиться ставить на место человека, который вас не уважает, тоже весьма полезно — об этом истории в бонусе.