AdMe
AdMe

20+ полезных вещей, которым не учат в школе. А зря

Культура
2018766

В школе мы изучаем широкий спектр наук: точные, естественные, гуманитарные. Часть из них больше нужна для общего развития, ведь вряд ли в будущей профессии нам пригодятся знания по химии, геометрии и литературе сразу. Но было бы здорово, если бы в школьную программу входили и жизненные премудрости. Например, почему нельзя смешивать отбеливатель и средство для удаления жира. Научиться ставить на место человека, который вас не уважает, тоже весьма полезно — об этом истории в бонусе.

  • Правилам общения с людьми. Например, телефонному этикету и прочим подобным вещам. © crazydart78 / Reddit
  • «Нет» значит «нет». © RipAny9052 / Reddit
  • Нельзя смешивать отбеливатель и средство для удаления жира. Они вступают в реакцию друг с другом, образуя ядовитые пары, которые могут быть очень и очень опасными при достаточно большой концентрации в помещении. © AnnoyedDuckling / Reddit
  • Хорошо бы знать место, где в доме находится кран, перекрывающий воду. © Bustergolden / Reddit

Статья о неочевидных правилах правописания здесь.

  • Финансовой грамотности. Это очень важно, а большинство людей практически ничего об этом не знают. © JackFourj4 / Reddit
  • Включите поворотник. Перестройтесь. Поворачивайте. © Mammoth-Condition-34 / Reddit
  • Как правильно вливаться в поток автомобилей. © DVWait / Reddit
  • Любая домашняя техника требует профилактического обслуживания. Это не волшебные коробочки, и они прослужат гораздо дольше, если за ними вовремя и правильно ухаживать. Моя 80-летняя свекровь, например, до недавнего времени не знала, что фильтры посудомоечной машины нуждаются в регулярной чистке. © WhatAGoodDoggy / Reddit
  • Когда лифт останавливается на вашем этаже, не стоит сразу втискиваться в полуоткрытые двери — для начала дайте людям, которые собираются выходить, покинуть его кабину. © DVWait / Reddit
  • Никогда не могла понять, зачем на терке сторона с самыми мелкими дырочками. Варианты: чтобы снимать цедру лимона или тереть мускатный орех. Вам часто нужна цедра? Регулярно трете мускатный орех? Однажды соседка подсказала: этой стороной идеально чистится рыба от чешуи. Я сомневалась, но попробовала. Результат — идеально чистая рыба без единой чешуйки за 2 минуты. Вот для чего нужна острая сторона терки!
  • Не пытайтесь разбить яйцо об стенку миски или пиалы — так кусочки скорлупы могут попасть внутрь посуды, и вы будете вытаскивать эти мелкие осколки. Лучше несколько раз постучать длинной стороной яйца по твердой плоской поверхности, а потом аккуратно надавить пальцами на трещины, раздвинуть их и вылить содержимое скорлупы в миску.
  • Никогда, никогда не тушите горящее масло водой. © jluub / Reddit
  • Один из гостей нашего ресторана попросил, чтобы его курица была средней прожарки. Неужели еще кто-то не знает, что эта птица покидает кухню только тогда, когда она полностью приготовлена? © Gorr-of-Oneiri- / Reddit

Здесь мы собрали немало кухонных лайфхаков, один из которых поможет наливать подсолнечное масло тонкой струйкой.

Бонус: умение постоять за себя

  • Дежурили в классе. Когда закончили уборку, влетела училка и давай мокрой ваткой пол тереть, проверять, как мы его помыли. Ватка теряет свою чистоту. И тут начинаются крики: «Безрукие! Мыть пол нужно так, чтобы он блестел. Как на корабле». Моя подруга не растерялась и как выдаст: «На корабле моют вот так», — и вылила ведро воды на пол. © Злобный_суслик / ADME
  • Была с племянницей лет десяти в бассейне. Перед выходом она стала сушить волосы феном, а он один на всю раздевалку. Встала за ней одна тетка и говорит противным тоном: «Ну и скоро ты свои волосы уже досушишь?» С таким посылом, мол, волос-то у тебя немного. А племяшка тут же нашлась и выдала: «У меня хотя бы голова на плечах есть, а вы что сушить будете?»
  • Закончила техникум с отличием. Подходит ко мне как-то знакомая и спрашивает: «Поможешь решить задачки? С меня угощение!» Сделала я ей контрольную, она мне приносит порцию шашлыка за помощь. Через пару дней прибегает с выпученными глазами и выдает: «Ты ела шашлык? Заплати за него, а то у меня ревизия и недостача». Заплатила. © KeraTamara / Pikabu

Мы считаем, что верить в себя — тоже очень полезный навык, и потому не могли пройти мимо историй людей, которые преодолели низкую самооценку.

66
2018766
AdMe/Культура/20+ полезных вещей, которым не учат в школе. А зря
Поделиться этой статьёй