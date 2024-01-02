20+ полезных вещей, которым не учат в школе. А зря
В школе мы изучаем широкий спектр наук: точные, естественные, гуманитарные. Часть из них больше нужна для общего развития, ведь вряд ли в будущей профессии нам пригодятся знания по химии, геометрии и литературе сразу. Но было бы здорово, если бы в школьную программу входили и жизненные премудрости. Например, почему нельзя смешивать отбеливатель и средство для удаления жира. Научиться ставить на место человека, который вас не уважает, тоже весьма полезно — об этом истории в бонусе.
- Правилам общения с людьми. Например, телефонному этикету и прочим подобным вещам. © crazydart78 / Reddit
- «Нет» значит «нет». © RipAny9052 / Reddit
- Нельзя смешивать отбеливатель и средство для удаления жира. Они вступают в реакцию друг с другом, образуя ядовитые пары, которые могут быть очень и очень опасными при достаточно большой концентрации в помещении. © AnnoyedDuckling / Reddit
- Хорошо бы знать место, где в доме находится кран, перекрывающий воду. © Bustergolden / Reddit
- Умению плавать. © DVWait / Reddit
- Правилам оказания первой помощи. © rabidpuppy007 / Reddit
- Не закрывать проход в супермаркете своей тележкой — несложно. © atistang / Reddit
- А еще помнить, что супермаркет вовсе не место для семейных встреч. © Ethereal_PandaPaws / Reddit
- Основам грамматики. © Unknown author / Reddit
Статья о неочевидных правилах правописания здесь.
- Финансовой грамотности. Это очень важно, а большинство людей практически ничего об этом не знают. © JackFourj4 / Reddit
- Включите поворотник. Перестройтесь. Поворачивайте. © Mammoth-Condition-34 / Reddit
- Как правильно вливаться в поток автомобилей. © DVWait / Reddit
- Любая домашняя техника требует профилактического обслуживания. Это не волшебные коробочки, и они прослужат гораздо дольше, если за ними вовремя и правильно ухаживать. Моя 80-летняя свекровь, например, до недавнего времени не знала, что фильтры посудомоечной машины нуждаются в регулярной чистке. © WhatAGoodDoggy / Reddit
- Когда лифт останавливается на вашем этаже, не стоит сразу втискиваться в полуоткрытые двери — для начала дайте людям, которые собираются выходить, покинуть его кабину. © DVWait / Reddit
- Никогда не могла понять, зачем на терке сторона с самыми мелкими дырочками. Варианты: чтобы снимать цедру лимона или тереть мускатный орех. Вам часто нужна цедра? Регулярно трете мускатный орех? Однажды соседка подсказала: этой стороной идеально чистится рыба от чешуи. Я сомневалась, но попробовала. Результат — идеально чистая рыба без единой чешуйки за 2 минуты. Вот для чего нужна острая сторона терки!
- Не пытайтесь разбить яйцо об стенку миски или пиалы — так кусочки скорлупы могут попасть внутрь посуды, и вы будете вытаскивать эти мелкие осколки. Лучше несколько раз постучать длинной стороной яйца по твердой плоской поверхности, а потом аккуратно надавить пальцами на трещины, раздвинуть их и вылить содержимое скорлупы в миску.
- Никогда, никогда не тушите горящее масло водой. © jluub / Reddit
- Один из гостей нашего ресторана попросил, чтобы его курица была средней прожарки. Неужели еще кто-то не знает, что эта птица покидает кухню только тогда, когда она полностью приготовлена? © Gorr-of-Oneiri- / Reddit
Здесь мы собрали немало кухонных лайфхаков, один из которых поможет наливать подсолнечное масло тонкой струйкой.
- Пони — это маленькая лошадь. Пони — это не жеребенок. © TheMightyGoatMan / Reddit
Бонус: умение постоять за себя
- Дежурили в классе. Когда закончили уборку, влетела училка и давай мокрой ваткой пол тереть, проверять, как мы его помыли. Ватка теряет свою чистоту. И тут начинаются крики: «Безрукие! Мыть пол нужно так, чтобы он блестел. Как на корабле». Моя подруга не растерялась и как выдаст: «На корабле моют вот так», — и вылила ведро воды на пол. © Злобный_суслик / ADME
- Была с племянницей лет десяти в бассейне. Перед выходом она стала сушить волосы феном, а он один на всю раздевалку. Встала за ней одна тетка и говорит противным тоном: «Ну и скоро ты свои волосы уже досушишь?» С таким посылом, мол, волос-то у тебя немного. А племяшка тут же нашлась и выдала: «У меня хотя бы голова на плечах есть, а вы что сушить будете?»
- Закончила техникум с отличием. Подходит ко мне как-то знакомая и спрашивает: «Поможешь решить задачки? С меня угощение!» Сделала я ей контрольную, она мне приносит порцию шашлыка за помощь. Через пару дней прибегает с выпученными глазами и выдает: «Ты ела шашлык? Заплати за него, а то у меня ревизия и недостача». Заплатила. © KeraTamara / Pikabu
Мы считаем, что верить в себя — тоже очень полезный навык, и потому не могли пройти мимо историй людей, которые преодолели низкую самооценку.