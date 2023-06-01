20+ винтажных вещиц, которым многие современные аналоги и в подметки не годятся
В мире, где новое часто устаревает, винтажные вещи — будь то мебель, украшения или техника — покоряют своим качеством и изысканностью все больше людей. Они придают окружающему нас пространству особый характер, а нам — изюминку и шарм.
«Это серьги с бриллиантами старой огранки 1930-х годов. Ну как, клевые?»
«Только что купил эту уникальную тележку в местном комиссионном магазине. Правда, она не совсем подходит под мой довольно современный интерьер»
«Это мои винтажные туфли Prada»
«Мое кольцо с гранатом „Ты и я“. Купила в любимом магазине. Так готично и в духе старины»
«Заплатила за эти стулья всего $ 45»
«Нашел этот светильник на улице. У моих бабушки и дедушки когда-то был такой же. Я офигеть как доволен»
«Посмотрите на это классное винтажное кресло в виде яйца. Оно очень удобное, еще и крутится»
«Мои наручные часы Bulova 1953 года. Они из белого золота 10 карат, с 6 крошечными бриллиантами»
Бархатное платье 1950-х годов
«Хочу похвастаться этой полкой, которую я откопала на распродаже»
«Этот стул парикмахера был в моей семье с 1930-х годов. Сделан в Италии из эстонского дерева»
«Эту винтажную лампу мы подобрали на блошином рынке»
«На днях откопала эту красоту»
Это зефирный диван, сделанный мебельной компанией Herman Miller
«Нашел эти очаровательные светильники в виде попугаев»
«Это кресло мне досталось бесплатно»
Это гигантская лампа в виде цветов лотоса 1980-х годов
«Мы с женихом купили мне кольцо на свадьбу. Это винтажное изделие 1950-1960-х годов»
Уличная мебель Giovanni Travasa Eva, 1965 год
«Купила на дворовой распродаже кольцо с аметистом за жалкие полдоллара. Оно было таким грязнющим, что пришлось отмачивать его часами. И вот оно теперь»
«Я терялась в догадках, что это за фантазийный реквизит. Вентилятор? Декоративный фонарь? А потом открыла его и оказалось, что это просто этажерка для десертов»
Есть люди, которые так привязаны к раритетным вещам, что хранят их в своих домах, словно в музее. Но это накопительство иногда идет на пользу, особенно, если старым «хламом» оказывается малоизвестная картина Пикассо или посуда династии Цин.
Фото на превью Desert-AZ-finds / Reddit
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