20+ винтажных вещиц, которым многие современные аналоги и в подметки не годятся

В мире, где новое часто устаревает, винтажные вещи — будь то мебель, украшения или техника — покоряют своим качеством и изысканностью все больше людей. Они придают окружающему нас пространству особый характер, а нам — изюминку и шарм.

«Это серьги с бриллиантами старой огранки 1930-х годов. Ну как, клевые?»

«Только что купил эту уникальную тележку в местном комиссионном магазине. Правда, она не совсем подходит под мой довольно современный интерьер»

«Это мои винтажные туфли Prada»

«Мое кольцо с гранатом „Ты и я“. Купила в любимом магазине. Так готично и в духе старины»

«Заплатила за эти стулья всего $ 45»

«Нашел этот светильник на улице. У моих бабушки и дедушки когда-то был такой же. Я офигеть как доволен»

«Посмотрите на это классное винтажное кресло в виде яйца. Оно очень удобное, еще и крутится»

«Мои наручные часы Bulova 1953 года. Они из белого золота 10 карат, с 6 крошечными бриллиантами»

Бархатное платье 1950-х годов

«Хочу похвастаться этой полкой, которую я откопала на распродаже»

«Этот стул парикмахера был в моей семье с 1930-х годов. Сделан в Италии из эстонского дерева»

«Эту винтажную лампу мы подобрали на блошином рынке»

«На днях откопала эту красоту»

Это зефирный диван, сделанный мебельной компанией Herman Miller

«Нашел эти очаровательные светильники в виде попугаев»

«Это кресло мне досталось бесплатно»

Это гигантская лампа в виде цветов лотоса 1980-х годов

«Мы с женихом купили мне кольцо на свадьбу. Это винтажное изделие 1950-1960-х годов»

Уличная мебель Giovanni Travasa Eva, 1965 год

«Купила на дворовой распродаже кольцо с аметистом за жалкие полдоллара. Оно было таким грязнющим, что пришлось отмачивать его часами. И вот оно теперь»

«Я терялась в догадках, что это за фантазийный реквизит. Вентилятор? Декоративный фонарь? А потом открыла его и оказалось, что это просто этажерка для десертов»