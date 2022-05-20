20+ звезд, которые доказали на красной дорожке, что беременность красит не хуже вечернего платья
Мировые звезды привыкли быть в центре внимания, но когда выход на публику планируется во время беременности, необходимо правильно подобрать наряд. И тут они справляются на все 100%: роскошные платья от именитых брендов эффектно подчеркивают статус будущих мамочек.
Мы в ADME просмотрели сотни фото с различных церемоний и убедились, что беременность украшает девушек даже на ковровой дорожке и под светом софитов.
Софи Тернер — 3,5 месяца
Шей Митчелл — 8 месяцев
Хейден Панеттьер — 5,5 месяца
Ева Лонгория — 7 месяцев
Гвен Стефани — 6 месяцев
Мерил Стрип — 6 месяцев
Дженна Дуан — 6 месяцев
Эмили Блант — 8 месяцев
Эльса Патаки — 9 месяцев
Меган Фокс — 5 месяцев
Тереза Палмер — 8 месяцев
Зои Салдана — 8 месяцев
Бехати Принслу — 5,5 месяца
Рэйчел Вайс — 7 месяцев
Пола Паттон — 8 месяцев
Эми Адамс — 7 месяцев
Джорджина Чапман — 7,5 месяца
Алессандра Амбросио — 7 месяцев
Кейт Бланшетт — 7 месяцев
Марша Гэй Харден — 7 месяцев
Наоми Уоттс — 7 месяцев
Молли Симс — 5,5 месяца
Шанель Иман — 8 месяцев
А как вы считаете, лучше выбирать наряд, который скрывает беременность или ее подчеркивает?
AdMe/Культура/20+ звезд, которые доказали на красной дорожке, что беременность красит не хуже вечернего платья
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