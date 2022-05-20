20+ звезд, которые доказали на красной дорожке, что беременность красит не хуже вечернего платья

Мировые звезды привыкли быть в центре внимания, но когда выход на публику планируется во время беременности, необходимо правильно подобрать наряд. И тут они справляются на все 100%: роскошные платья от именитых брендов эффектно подчеркивают статус будущих мамочек.

Мы в ADME просмотрели сотни фото с различных церемоний и убедились, что беременность украшает девушек даже на ковровой дорожке и под светом софитов.

Софи Тернер — 3,5 месяца

Шей Митчелл — 8 месяцев

Хейден Панеттьер — 5,5 месяца

Ева Лонгория — 7 месяцев

Гвен Стефани — 6 месяцев

Мерил Стрип — 6 месяцев

Дженна Дуан — 6 месяцев

Эмили Блант — 8 месяцев

Эльса Патаки — 9 месяцев

Меган Фокс — 5 месяцев

Тереза Палмер — 8 месяцев

Зои Салдана — 8 месяцев

Бехати Принслу — 5,5 месяца

Рэйчел Вайс — 7 месяцев

Пола Паттон — 8 месяцев

Эми Адамс — 7 месяцев

Джорджина Чапман — 7,5 месяца

Алессандра Амбросио — 7 месяцев

Кейт Бланшетт — 7 месяцев

Марша Гэй Харден — 7 месяцев

Наоми Уоттс — 7 месяцев

Молли Симс — 5,5 месяца

Шанель Иман — 8 месяцев