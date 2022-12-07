20+ звезд, у которых оказались такие неожиданные связи, что мы просто обомлели

Несмотря на то что знаменитости всегда на виду и им в принципе сложно утаить какие-либо подробности своей жизни, некоторые ее аспекты по непонятной причине остаются без внимания. Например, мало кто знает о том, что Джейми Ли Кертис является крестной матерью Джейка Джилленхола, а Зои Дешанель и Кейт Хадсон учились в одной школе.