20+ звезд, у которых оказались такие неожиданные связи, что мы просто обомлели
Несмотря на то что знаменитости всегда на виду и им в принципе сложно утаить какие-либо подробности своей жизни, некоторые ее аспекты по непонятной причине остаются без внимания. Например, мало кто знает о том, что Джейми Ли Кертис является крестной матерью Джейка Джилленхола, а Зои Дешанель и Кейт Хадсон учились в одной школе.
Актриса Джейми Ли Кертис дружит с родителями Джейка Джилленхола и является его крестной матерью
Тимоти Шаламе и Энсел Эльгорт являются выпускниками престижной школы LaGuardia High School of Music & Art. Будущие актеры посещали общие курсы и вместе играли в баскетбол в свободное от учебы время
Зои Дешанель и Кейт Хадсон учились в одной школе и вместе играли в школьном театре
Блейк Лайвли и Пенн Бэджли знали друг друга задолго до съемок в «Сплетнице» — когда еще были детьми и обучались вместе на дому
Джона Хилл и солист Maroon 5 Адам Левин знают друг друга со школьной скамьи. Более того, их мамы тоже дружат и вместе основали благотворительную организацию
Ленни Кравиц, Николас Кейдж и Джина Гершон ходили в одну школу. И даже как-то участвовали вместе в школьном спектакле
Джулиан Макмэхон и Кайли Миноуг когда-то были практически одной семьей. В середине 90-х актер был женат на младшей сестре Кайли, Данни, и приходился певице зятем
Николь Ричи и Ким Кардашьян дружат с самого детства. И яркое тому свидетельство — милый совместный снимок, которым Ким поделилась в соцсети
Звезда «Милых обманщиц» Тройэн Беллисарио была подружкой детства сестер Олсен. Девочки жили неподалеку друг от друга и часто проводили время вместе
В начале карьеры Брэд Питт и Джейсон Пристли снимали одну квартиру на двоих. Актеры были так близки, что даже соревновались в том, кто сможет дольше продержаться без душа
Однажды, когда солисту Red Hot Chili Peppers Энтони Кидису было 12 лет, за ним присматривала сама Шер. Певица была замужем за крестным Энтони — Сонни Боно
В студенчестве, еще до того, как стать известными, Джон Хэмм и Пол Радд были влюблены в одну и ту же девушку по имени Сара и даже успели поссориться из-за нее
Когда звезда «Офиса» Минди Калинг была второкурсницей, она стажировалась в шоу Конана О’Брайена
Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер дружат практически с детства. Когда Энистон было 14, она встречалась с близким другом Сэндлера
Какой пункт вызвал у вас наибольшее удивление?
Фото на превью East News, ASSOCIATED PRESS / East News
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