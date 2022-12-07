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20+ звезд, у которых оказались такие неожиданные связи, что мы просто обомлели

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Несмотря на то что знаменитости всегда на виду и им в принципе сложно утаить какие-либо подробности своей жизни, некоторые ее аспекты по непонятной причине остаются без внимания. Например, мало кто знает о том, что Джейми Ли Кертис является крестной матерью Джейка Джилленхола, а Зои Дешанель и Кейт Хадсон учились в одной школе.

Актриса Джейми Ли Кертис дружит с родителями Джейка Джилленхола и является его крестной матерью

Acosta David / Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News, Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Тимоти Шаламе и Энсел Эльгорт являются выпускниками престижной школы LaGuardia High School of Music & Art. Будущие актеры посещали общие курсы и вместе играли в баскетбол в свободное от учебы время

Vianney Le Caer / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Зои Дешанель и Кейт Хадсон учились в одной школе и вместе играли в школьном театре

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, R. SMITH / SIPA / SIPA / East News

Блейк Лайвли и Пенн Бэджли знали друг друга задолго до съемок в «Сплетнице» — когда еще были детьми и обучались вместе на дому

East News

Джона Хилл и солист Maroon 5 Адам Левин знают друг друга со школьной скамьи. Более того, их мамы тоже дружат и вместе основали благотворительную организацию

Invision / Invision / East News, Rene Mendez / The Grosby Group / Grosby Group / East News

Ленни Кравиц, Николас Кейдж и Джина Гершон ходили в одну школу. И даже как-то участвовали вместе в школьном спектакле

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Джулиан Макмэхон и Кайли Миноуг когда-то были практически одной семьей. В середине 90-х актер был женат на младшей сестре Кайли, Данни, и приходился певице зятем

ASSOCIATED PRESS / East News, Invision / Invision / East News

Николь Ричи и Ким Кардашьян дружат с самого детства. И яркое тому свидетельство — милый совместный снимок, которым Ким поделилась в соцсети

Gouhier-Guibbaud-Orban-Nebinger / ABACA / East News, Aaron P / bauergriffin.com / East News

Звезда «Милых обманщиц» Тройэн Беллисарио была подружкой детства сестер Олсен. Девочки жили неподалеку друг от друга и часто проводили время вместе

AFP / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

В начале карьеры Брэд Питт и Джейсон Пристли снимали одну квартиру на двоих. Актеры были так близки, что даже соревновались в том, кто сможет дольше продержаться без душа

East News, ASSOCIATED PRESS / East News

Однажды, когда солисту Red Hot Chili Peppers Энтони Кидису было 12 лет, за ним присматривала сама Шер. Певица была замужем за крестным Энтони — Сонни Боно

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

В студенчестве, еще до того, как стать известными, Джон Хэмм и Пол Радд были влюблены в одну и ту же девушку по имени Сара и даже успели поссориться из-за нее

Invision / Invision / East News, AUDE GUERRUCCI / AFP / East News

Когда звезда «Офиса» Минди Калинг была второкурсницей, она стажировалась в шоу Конана О’Брайена

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Evan Agostini / Invision / AP / East News

Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер дружат практически с детства. Когда Энистон было 14, она встречалась с близким другом Сэндлера

Invision / Invision / East News

Какой пункт вызвал у вас наибольшее удивление?

Фото на превью East News, ASSOCIATED PRESS / East News
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AdMe/Культура/20+ звезд, у которых оказались такие неожиданные связи, что мы просто обомлели
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