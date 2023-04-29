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20+ звездных мужчин, которые отпустили бороду и сами не ожидали, что она их так изменит

Культура
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Как известно, женщину до неузнаваемости может поменять стрижка каре. Или эффектный вечерний макияж. Или яркий цвет волос. Но вот одного в девичьем арсенале нет: бороды. А между тем ее наличие и отсутствие влияют на внешность разительно. И звезды экранов не исключение.

Том Харди

Дэниел Крейг

ANGELA WEISS / AFP / East News, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Майкл Дуглас

Генри Кавилл

Брэдли Купер

Кристиан Бейл

Anthony Behar / Sipa USA / East News, TOLGA AKMEN / AFP / East News

Крис Пайн

Хью Джекман

East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Роберт Паттинсон

Эдриен Броуди

Mary Evans / Allstar / Cinetext / Mark Liley / Mary Evans Picture Library / East News, NO CREDIT / EAST NEWS

Джона Хилл

Оскар Айзек

East News, Invision / Invision / East News

Марк Руффало

ASSOCIATED PRESS / East News, PacificCoastNews / EAST NEWS

Хоакин Феникс

Чарли Ханнэм

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby BootMary Evans Picture Library / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Дэниел Рэдклифф

Себастиан Стэн

Джейсон Момоа

Карл Урбан

Mary Evans/Allstar/Cinetext/Mark Liley/Mary Evans Picture Library/East News, Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

Донал Глисон

Vianney Le Caer / Invision / AP / East News, Lia Toby / WENN.com / agefotostock / East News

Том Хиддлстон

AFP / EAST NEWS, Lumeimages, PacificCoastNews / EAST NEWS

Посмотрите, как изменились пользователи сети после экспериментов в растительностью на лице:

Фото на превью Mary Evans / Allstar / Cinetext / Mark Liley / Mary Evans Picture Library / East News, NO CREDIT / EAST NEWS
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AdMe/Культура/20+ звездных мужчин, которые отпустили бороду и сами не ожидали, что она их так изменит
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