20+ звездных мужчин, которые отпустили бороду и сами не ожидали, что она их так изменит
Как известно, женщину до неузнаваемости может поменять стрижка каре. Или эффектный вечерний макияж. Или яркий цвет волос. Но вот одного в девичьем арсенале нет: бороды. А между тем ее наличие и отсутствие влияют на внешность разительно. И звезды экранов не исключение.
Том Харди
Дэниел Крейг
Майкл Дуглас
Генри Кавилл
Брэдли Купер
Кристиан Бейл
Крис Пайн
Хью Джекман
Роберт Паттинсон
Эдриен Броуди
Джона Хилл
Оскар Айзек
Марк Руффало
Хоакин Феникс
Чарли Ханнэм
Дэниел Рэдклифф
Себастиан Стэн
Джейсон Момоа
Карл Урбан
Донал Глисон
Том Хиддлстон
Посмотрите, как изменились пользователи сети после экспериментов в растительностью на лице:
Фото на превью Mary Evans / Allstar / Cinetext / Mark Liley / Mary Evans Picture Library / East News, NO CREDIT / EAST NEWS
AdMe/Культура/20+ звездных мужчин, которые отпустили бороду и сами не ожидали, что она их так изменит
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