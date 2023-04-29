20+ звездных мужчин, которые отпустили бороду и сами не ожидали, что она их так изменит

Как известно, женщину до неузнаваемости может поменять стрижка каре. Или эффектный вечерний макияж. Или яркий цвет волос. Но вот одного в девичьем арсенале нет: бороды. А между тем ее наличие и отсутствие влияют на внешность разительно. И звезды экранов не исключение.