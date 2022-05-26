26-летний союз Лизы Кудроу и Мишеля Стерна, который имеет под собой несовершенную и потрясающую историю любви

Мы улыбаемся, глядя на героиню Лизы Кудроу, с момента выхода в эфир первого эпизода «Друзей». И хотя нам было немного грустно из-за трудностей, которые Фиби переживала в сериале, мы не могли себе представить, сколько радостных чувств актрисе приносит закадровый роман. Брак Лизы лишний раз доказывает, что судьба странным образом сводит людей, особенно когда дело касается наших вторых половинок.

Мы в ADME хотим рассказать вам о союзе Лизы Кудроу и ее мужа Мишеля — одной из самых счастливых пар Голливуда.

Когда закрывается одна дверь, всегда открывается другая

Лиза Кудроу родилась в Калифорнии. В отличие от своего персонажа Лиза хорошо образованна: она изучала биологию и в течение 8 лет работала со своим отцом, всемирно известным специалистом по головной боли. Друг детства ее брата убедил ее попробовать себя в качестве актрисы, и спустя много лет, после того как ее увольняли с телешоу и отказывали в ролях после прослушивания, она все же стала голливудской знаменитостью. Ее самоотдача, оптимизм и талант помогли ей получить роль, благодаря которой она вписала свое имя в историю.

Это была любовь с первого взгляда, но она вела себя сдержанно

Лиза впервые увидела Мишеля в 1980-х. Привлекательный рекламный агент-француз в то время встречался с ее соседкой по комнате, тоже француженкой. Он был так обаятелен, что Лиза в него влюбилась, но держала чувства при себе, тайно восхищаясь им всякий раз, когда он приходил к своей девушке. Лиза боялась выдать свои чувства. Она нервничала и вела себя странно: в спешке здоровалась с Мишелем и уходила из комнаты всякий раз, когда он заходил за ее соседкой. Он стал думать, что неприятен девушке. Однако Лиза была вежлива и изо всех сил старалась делать вид, что ничего не происходит.

Они нашли друг друга и уже никогда не отпускали

Лиза рассказывала: «Я думала, что флиртовать нехорошо. Но в ту минуту, когда я увидела его, я подумала: „Ну вот и все, это он“». Соседка Лизы Кудроу и Мишель через некоторое время расстались, и Лиза встретила объект своих воздыханий на вечеринке 6 лет спустя. Сначала они вели себя как друзья, но вскоре дружба переросла в роман, который продолжается до сих пор.

Они создали прекрасную семью

Молодые люди поженились 27 мая 1995 года в Малибу, штат Калифорния. Церемония была закрытой, и о деталях ничего неизвестно. Однако мы знаем, что это, должно быть, был самый счастливый день в их жизни. Через 3 года у них родился сын Джулиан Мюррей. Можно сказать, что он тоже снимался в «Друзьях» — он был в животе у Лизы в 4-м сезоне сериала, когда беременность актрисы органично вписали в сюжет. Сценаристы сделали Фиби суррогатной матерью для ее брата Фрэнка и его жены Элис в сериале.

Преданность — залог успешного брака

Всем известно, что влюбиться и выйти замуж легко, но, чтобы брак был успешным, супруги должны быть преданны друг другу и вместе преодолевать трудности. Кажется, Лиза знала об этом с самого начала. По ее словам, вступая в брак, они не клялись в вечной любви, а обещали работать над любыми проблемами, которые могут возникнуть. Чтобы союз был прочным, он должен иметь под собой историю, в таком случае появляется связь, которая намного сильнее обычной влюбленности. Актриса также поделилась в интервью, что независимость — это ключ к успешному браку. Она советует супругам сохранять независимость, как это делают они с Мишелем. Они уважают индивидуальность друг друга, у них есть собственные цели и достижения, но в то же время они понимают, что находятся в одной команде.

За 26 лет в их браке были взлеты и падения, но благодаря преданности друг другу им удалось пережить все сложности. И теперь они имеют все основания раздавать советы относительно дружбы, любви и жизни в целом.

Бонус: в истории Фиби, героини Лизы в «Друзьях», тоже был счастливый финал

У Фиби Буффе была интересная личная жизнь. Ее первым мужем стал канадский фигурист, которому нужна была грин-карта. Затем у нее был короткий роман в Лас-Вегасе, который внезапно закончился браком, но это, по словам Фиби, не считается, потому что «если ты выходишь замуж в Вегасе, ты выходишь замуж только в Вегасе». Белокурая красавица наконец нашла любовь, когда встретила Майка. Мы видели, с какой привязанностью и уважением они друг к другу относятся и как хотят иметь детей. Судьба Лизы была схожа с судьбой ее героини. Хотя актрисе и не пришлось выходить замуж 3 раза, она тоже нашла свою вторую половинку и создала собственную семью.