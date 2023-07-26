27 фактов о Японии, которые для местных — обычное дело, а для иностранца — другая вселенная

В Стране восходящего солнца многие аспекты жизни местных жителей для туристов кажутся диковинными. Например, блюда в ресторанах подают на конвейерной ленте, в магазинах продают черных хлеб, а из платежных автоматов вылезает настоящий человек, чтобы помочь разобраться с техникой. И это лишь часть неповторимых вещей, которые можно встретить только в Японии.

1. В маленьких городах, где нет разнообразия пекарен, сложно найти привычный европейцу хлеб. Местные хлебобулочные изделия чересчур воздушные и легкие

2. А местами продается такой свежий мягкий хлеб

«Приехал в Токио. Впервые в жизни увидел и попробовал хлеб с бамбуковым углем. На фото не сгоревшие тосты, как вы могли подумать, а свежий мягкий хлеб». © kotofeichkotofej / Pikabu

3. В некоторых японских ресторанах блюда подают на конвейерной ленте

По всей Японии можно найти кайтэн-дзуси — удобные и доступные суши-рестораны с ленточным конвейером. Посетители могут выбрать любую тарелку суши и в конце расплатиться. Впечатлили конвейерные суши-рестораны. Садишься, а мимо тебя на конвейере едут разные суши в тарелочках. Потом приходит официант, специальным прибором считывает код на тарелках и выдает чек. У меня челюсть отвалилась, когда я это увидела. © Oxana / ADME

4. Здесь люди настолько честны, что запросто можно наткнуться на магазин секонд-хенда без персонала

5. Если вам вдруг понадобится помощь с терминалом на вокзале, из него буквально вылезет работник и все покажет

6. Зеленые линии обозначают «школьную зону» — дорожку, по которой дети ходят на занятия

7. Кстати, японцы очень дисциплинированны и законопослушны. Так, никто не будет подниматься по той стороне лестницы, которая предназначена для спуска

8. Во всем мире собак принято водить на поводке. А в Японии — возить в колясках

Eurasia Press / Photononstop / East News

9. Некоторые японцы спят в метро, положив (или уронив) телефон рядышком. И никто его не трогает. А все потому, что уровень безопасности позволяет

10. В общественных местах есть стыдно

В Японии не принято есть в общественных местах, такое считается постыдным. Хотя есть ряд исключений из этого правила. Например, можно есть мороженое. Также позволительно есть в поезде, вот только делать это нужно чуть ли не скрытно, спрятавшись в углу и не демонстрируя всем свою еду. Можно есть маленькими кусочками, медленно шурша обертками и стыдливо опуская голову.

11. Взрослым чистят уши их возлюбленные или мамы

В Японии никто не удивится, если увидит, как мужчина кладет голову на коленки возлюбленной, а та с помощью длинного острого инструмента начинает удалять из ушной раковины излишки серы. Такая процедура считается нормальной не только среди влюбленных, но и среди членов одной семьи. Традиционно чистка ушей связана с чувством материнской близости, ведь именно мать, ухаживая за ребенком, заботится о чистоте его слуховых проходов. Когда правительство избавило бизнес от необходимости получения лицензии на этот вид услуг, то мигом открылось множество салонов для чистки ушей, которые ориентированы как на мужчин, так и на женщин. Несмотря на популярность этого метода, эксперты все же сходятся в том, что такая процедура на самом деле бесполезна, ведь сера служит для того, чтобы в слуховой проход не попали бактерии.

12. В поездах есть свои правила поведения

Возможно, вы слышали о запрете разговоров в поездах, но это зависит от их типа. В электричках и утром, и вечером почти все пассажиры — наемные работники и студенты. Никто не хочет слушать громкие разговоры, все сосредоточены на своих делах. Другое дело — поезда дальнего следования. В них много разных людей: бизнесмены, туристы и другие. В таких поездах можно есть и разговаривать, это не считается грубостью.

13. Водители страны приучены к тому, чтобы парковаться задним ходом

Дело в том, что парковочные места в японских городах чаще всего узкие, а задним ходом заезжать в них гораздо удобнее. Соответственно, и передним ходом удобнее выезжать, так как водитель сразу видит дорогу, а значит, вероятность аварии минимальна.

14. В токийских автобусах можно бесплатно взять зонтик, если внезапно пошел дождь⁠⁠. А при следующей поездке вернуть

15. Это надувной концертный зал на 500 человек, который можно перевозить с места на место

AP/EAST NEWS , AP/EAST NEWS

16. Так выглядят ванные комнаты в японском курорте с онсэн — горячими источниками

17. Японцы с почтением относятся к старым деревьям и в прямом смысле слова поддерживают их

18. Вот на такое узкое здание можно наткнуться в Токио

19. На Окинаве можно пройтись по удивительному «звездному» пляжу

Хосидзуна-но-Хама, что переводится как «Песок в форме звезды», — это пляж на острове Окинава, особенностью которого являются маленькие пяти- и шестиконечные звездочки, скрытые под песком. Эти звездочки — не песчинки, а микроскопические экзоскелеты, вынесенные океанскими течениями на пляж.

20. В ресторанах Японии перед подачей блюд приносят осибори — слегка влажное полотенце, с помощью которого посетители вытирают руки

21. «У нас нет нужных вам таблеток на 12,5 мкг действующего вещества. Поэтому мы поделили 58 штук пополам и положили каждую в свой пакетик. Вам будет удобно?»

22. Во многих ресторанах Японии есть реалистичные пластиковые модели, демонстрирующие, как выглядят настоящие блюда

23. «Незнакомец в Токио купил моему папе омлет. Кто знает, почему?»

«Незнакомец просто увидел, что он иностранец, путешественник, и хотел дать ему то, что оставит теплые воспоминания об этой поездке». © gigapoctopus / Reddit

24. «Ходил 4 дня по окраинам, паркам и рынкам в Японии»

25. Вот такие ночные автобусы есть в Японии

Он очень комфортабельный! И еще бесплатно дают тапочки. © publichealthofficer / Reddit

26. Оказывается, квадратные арбузы не совсем съедобны. Вот как они выглядят внутри

Все знают, что в Японии много лет выращивают квадратные арбузы. Но почти никто не знает, что они служат для декоративных целей, а не для употребления. Срывают арбузы еще до созревания, что делает их практически несъедобными. Те, кто пробовал кубические арбузы, заявляют, что они отвратительного качества. Кстати, эти дорогие ягоды в Японии принято преподносить в качестве подарка.

27. В Осаке можно купить банданы для кошек