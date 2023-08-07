51-летняя женщина «состарила» лицо с помощью модного фильтра. Ее реакция многое расставила по местам

Неизбежные возрастные изменения вызывают тревогу у многих. Отсюда популярность реалистичного «старящего» фильтра. С его помощью можно заглянуть в будущее и узнать, как мы будем выглядеть в преклонном возрасте. Звезды наперегонки бросились «состаривать» себя и делиться результатом с поклонниками, но реакции одной актрисы явно никто не ожидал.

В этом году фильтр Aged стал вирусным в TikTok: им пользуются порядка 169 млн раз в неделю. С помощью искусственного интеллекта фильтр прогнозирует, как лицо может выглядеть с учетом возрастных изменений: морщин, дряблости кожи, пигментации. Само собой, трудно устоять перед соблазном заглянуть в свое будущее, предсказанное нейросетью.

Уже сейчас многие звезды предпочитают не стареть с помощью инъекций и операций, таким образом управляя возрастными изменениями. Поэтому результат, созданный с помощью суперреалистичного фильтра, часто вызывает у знаменитостей шок и отвержение. Однако эти страхи только способствуют ажиотажу вокруг новинки и не мешают пользователям делиться своими фото. 25-летняя Кайли Дженнер протестировала фильтр, чтобы узнать, как она будет выглядеть, когда состарится. «Мне не нравится, — заявила она в камеру, глядя на свое лицо с морщинками, — мне это совсем не нравится. Нет, нет и еще раз нет».

59-летняя Кортни Кокс отреагировала на свое «будущее» лицо еще эмоциональнее: «Ничего себе! Сколько у меня еще есть лет в запасе?» Голос за кадром ответил ей: «2 года». «Ох ты ж ежик!» — закричала звезда «Друзей» и в подписи к видео призвала поклонников «оставаться в моменте».

26-летняя Хейли Бибер отметила, что выглядит точь-в-точь как ее бабушка.

Увидев, как многие знаменитости выкладывают такие видео, 51-летняя звезда ситкома «Парки и зоны отдыха» Эми Полер решила присоединиться к ним. Но ее реакция кардинально отличалась от реакции остальных звезд любого возраста. На видео она с улыбкой любуется своим лицом с морщинками, а подпись под публикацией гласит: «Пусть мне повезет так состариться».

На фоне знаменитостей, одержимых тем, чтобы не постареть любой ценой, Эми продемонстрировала рассудительность и мудрость. А в комментариях, общаясь с поклонниками, назвала старение привилегией.

А мы лишний раз напомнили себе о том, что все когда-нибудь постареем и что увидеть свое лицо на экране смартфона, измененное фильтром, совсем не то же самое, что прожить все эти годы.