57-летняя Синди Кроуфорд решила гордиться своим возрастом и больше не скрываться под тонной макияжа и фильтров

Синди Кроуфорд неустанно напоминает нам о том, что красота проявляется в наших естественных эмоциях и улыбке. В одном из своих последних видео 57-летняя модель появилась без макияжа, и это вызвало настоящий фурор в интернете. Несмотря на это, некоторые внимательные пользователи заметили маленькую загадочную деталь, которая до сих пор остается для них тайной.

В социальных сетях Синди Кроуфорд опубликовала видео, где она была без макияжа, и добавила комментарий: «В сауне волосы кудрявятся, как у ребенка». Это вызвало восторженные отклики многих ее поклонников. Например, некоторые написали: «Она самая прекрасная женщина всех времен и народов!» или «Ей очень идет ее возраст».

Однако у некоторых людей вызвало удивление то, как Синди выглядела без макияжа и с простой прической. Они отметили, что едва узнали ее. Один пользователь написал в комментариях: «Ты выглядишь совсем по-другому». Другой сразу согласился, сказав: «Да, я даже не узнал ее». Кроме того, многих удивил факт, что ее знаменитая родинка над губой почти не была видна. Один из комментаторов даже спросил: «А куда же исчезла ее знаменитая родинка?»

TNI PRESS LTD. / White Label / East News

В этом видео волосы у Синди немного влажные, а симпатичные кудряшки обрамляют ее лицо. Супермодель поинтересовалась, идет ли ей челка. Она даже слегка отбросила волосы назад и изучила черты своего лица со всех возможных ракурсов, словно демонстрируя их нам.

Кстати, знаменитая модель уже не первый раз поднимает вопрос своих волос. В недавнем интервью она шутливо заявила, что ее 21-летняя дочка Кайя Гербер «украла» ее шикарные волосы. Кроуфорд отметила: «Когда я смотрю на свою дочь, я вижу, какие блестящие и здоровые у нее волосы. Именно такие волосы были у меня в молодости, и я бы хотела получить их назад!»

PHOTOlink / Everett Collection / East News

57-летняя модель рассказала, через какие удивительные трансформации проходят кудри с возрастом: «Все вокруг говорят о старении кожи, но никто не упоминает, что волосы стареют тоже». Она пояснила: «Мы все знаем, что с возрастом волосы седеют, но я была совершенно не в курсе, что их текстура тоже изменится. Они стали ломкими и сильно выпадают».

Но что бы она ни говорила, ее локоны до сих пор выглядят потрясающе. Синди вдохновляет многих и заботится о волосах, поэтому создала собственную линейку продуктов для ухода за ними.

По словам модели, проект стал ее настоящей страстью, ведь он помогает многим женщинам решить вопрос возрастных изменений волос.

Jordan Strauss / Invision / East News

Кстати, не только Синди Кроуфорд нашла себя вне подиума. Многие легендарные модели 90-х тоже теперь занимаются совершенно другими и не менее интересными вещами.

Фото на превью PHOTOlink / Everett Collection / East News