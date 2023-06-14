57-летняя Синди Кроуфорд решила гордиться своим возрастом и больше не скрываться под тонной макияжа и фильтров
Синди Кроуфорд неустанно напоминает нам о том, что красота проявляется в наших естественных эмоциях и улыбке. В одном из своих последних видео 57-летняя модель появилась без макияжа, и это вызвало настоящий фурор в интернете. Несмотря на это, некоторые внимательные пользователи заметили маленькую загадочную деталь, которая до сих пор остается для них тайной.
В социальных сетях Синди Кроуфорд опубликовала видео, где она была без макияжа, и добавила комментарий: «В сауне волосы кудрявятся, как у ребенка».
Это вызвало восторженные отклики многих ее поклонников. Например, некоторые написали: «Она самая прекрасная женщина всех времен и народов!» или «Ей очень идет ее возраст».
Однако у некоторых людей вызвало удивление то, как Синди выглядела без макияжа и с простой прической. Они отметили, что едва узнали ее. Один пользователь написал в комментариях: «Ты выглядишь совсем по-другому». Другой сразу согласился, сказав: «Да, я даже не узнал ее».
Кроме того, многих удивил факт, что ее знаменитая родинка над губой почти не была видна. Один из комментаторов даже спросил: «А куда же исчезла ее знаменитая родинка?»
В этом видео волосы у Синди немного влажные, а симпатичные кудряшки обрамляют ее лицо.
Супермодель поинтересовалась, идет ли ей челка. Она даже слегка отбросила волосы назад и изучила черты своего лица со всех возможных ракурсов, словно демонстрируя их нам.
Кстати, знаменитая модель уже не первый раз поднимает вопрос своих волос. В недавнем интервью она шутливо заявила, что ее 21-летняя дочка Кайя Гербер «украла» ее шикарные волосы.
Кроуфорд отметила: «Когда я смотрю на свою дочь, я вижу, какие блестящие и здоровые у нее волосы. Именно такие волосы были у меня в молодости, и я бы хотела получить их назад!»
57-летняя модель рассказала, через какие удивительные трансформации проходят кудри с возрастом: «Все вокруг говорят о старении кожи, но никто не упоминает, что волосы стареют тоже».
Она пояснила: «Мы все знаем, что с возрастом волосы седеют, но я была совершенно не в курсе, что их текстура тоже изменится. Они стали ломкими и сильно выпадают».
Но что бы она ни говорила, ее локоны до сих пор выглядят потрясающе. Синди вдохновляет многих и заботится о волосах, поэтому создала собственную линейку продуктов для ухода за ними.
По словам модели, проект стал ее настоящей страстью, ведь он помогает многим женщинам решить вопрос возрастных изменений волос.
Кстати, не только Синди Кроуфорд нашла себя вне подиума. Многие легендарные модели 90-х тоже теперь занимаются совершенно другими и не менее интересными вещами.