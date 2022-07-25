6 монарших особ показали, как носить базовые вещи и выглядеть при этом скромно, но по-королевски

Королевские особы не только по балам ходят в длинных-предлинных платьях, но еще и вполне уверенно носят то же, что и все. Джинсы, например, и белые кроссовки. Та же Кейт Миддлтон позволяет себе надеть такие простые вещи, но делает это со вкусом.

Мы в ADME посмотрели, как сочетают вещи базового гардероба женщины из королевских семей. Что ж, кое-что и себе можно взять на заметку.

Белые кроссовки или кеды

Pool / i-Images / i-images / East News

Во время визита в Шотландию Кейт Миддлтон с мужем пришли на встречу с рыбаками и их семьями, чтобы узнать о жизни рыбацких общин. Брючный костюм и ремень делают образ строгим, формальным — так как это все же рабочая встреча, но белые кроссовки на пирсе смотрятся более уместно, чем туфли. Согласитесь, шпильки были бы здесь не в тему.

Pool / i-Images / i-images / East News

Эта фотография в белых кроссовках сделана во время того же тура в Шотландию. Присмотритесь, кажется, на Кейт даже те же брюки, что и на фото выше. Но они подвернуты. Минус пиджак и ремень — вот вам и уместная одежда для спорта.

Стилист Тан Франс делится маленькими секретами ношения такой универсальной вещи, как белые кеды и кроссовки. Они очень универсальны, но есть нюанс: стоит учитывать длину джинсов и брюк и высоту кроссовок. Так, высокие кроссовки по щиколотку идеально сочетаются с джинсами-бойфрендами с отворотами, а низкие могут укоротить фигуру, если слишком видна лодыжка.

Платье с цветочным принтом

Принцесса Евгения выглядит по-летнему свежо в струящемся зеленом платье с желтыми цветами. Что неудивительно, ведь, согласитесь, что любое платье с цветочным принтом создает легкое и романтичное настроение.

Эксперты в моде советуют обратить внимание на платье макси. Платье с высоким воротом и длинными рукавами подойдет для офиса, с открытыми плечами — на свадебную вечеринку, а наряд с пышной многоуровневой юбкой — для пикника в парке. Короткое платье с парой кроссовок станет хорошим выбором для повседневного образа. Ну и, само собой, правильно подобранная сумочка сможет грамотно дополнить образ.

Брючный костюм

Кронпринцесса Мэри носит классический брючный костюм с демократичными кроссовками. Любопытно, что Мэри называют датской Кейт Миддлтон. Похоже, не зря, потому что у нее можно поучиться простоте и элегантности. Прелесть современной моды в том, что она даже позволяет сочетать классический костюм с повседневной белой футболкой с принтом.

Если у вас есть костюм специально для офиса, и он черного, серого или синего цвета, не бойтесь носить с ним яркую блузу или водолазку — это отлично освежит образ. А металлические серьги помогут вам излучать уверенность.

Платье-футляр

Платье-футляр, наподобие того, что на Меган Маркл, хорошо тем, что его можно носить и в пир, и в мир. Если надеть такое платье с джинсовой курткой или косухой и ботинками, то получится неформальный образ, а строгий пиджак и лодочки превратят вас в деловую леди.

Эспадрильи

Nieboer / DDP Images / East News

В 2019 году королева Испании Летиция надела эспадрильи на танкетке (платформе) на традиционную летнюю фотосессию с семьей. Вообще, эспадрильи — это легкая летняя обувь, напоминающая тапочки с задником. Считается неформальной обувью и носится на босу ногу. При этом эспадрильи на танкетке есть в гардеробе разных королевских особ, в том числе и Кейт Миддлтон.

Эспадрильи на танкетке отлично подходят к летнему платью, а на плоской подошве — прекрасно сочетаются с юбками и шортами.

Эспадрильи «дружат» c украшениями в этническом стиле, соломенными шляпками и плетеными сумками из ротанга.

Джинсы

Voetbal International / East News

На фото 2022 года Меган Маркл приехала с принцем Гарри на международное спортивное мероприятие в Гаагу. Белый топ и укороченный пиджак в сочетании с джинсами создают неформальный образ. Туфли на плоской подошве — как раз самое то, чтобы ноги не уставали. Прямые джинсы — пожалуй, в мире моды эта вещь вне времени. Есть огромное количество вариантов, с чем их носить. И пиджаки, и свитера — все будет смотреться хорошо.

К примеру, на каждый день можно надеть джинсы с босоножками и легким топом или рубашкой, или же с кардиганом и кедами. Ну а верх строгого кроя и лодочки сразу придадут вам флер бизнес-леди.

Платье-рубашка

Это платье княгиня Монако Шарлен выбрала на турнир по регби. Оно не кажется ни слишком нарядным, ни слишком официальным. Пояс подчеркивает талию монаршей особы, лодочки добавляют элегантности. Платье-рубашка уже не один десяток лет как поселилось в списке весенне-летних трендов. В тандеме с жакетом оверсайз оно великолепно подойдет для делового выхода, а для свидания наденьте яркие туфли на шпильке и броские серьги.

А вы стараетесь собрать себе базовый гардероб? Какие универсальные вещи у вас есть?