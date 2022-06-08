Мы разобрали простые, но эффектные приемы королевы Испании, благодаря которым ее считают иконой стиля

Донну Летисию называют одной из самых стильных королевских особ Европы. Мама двоих детей выглядит элегантно и современно как в красном платье, так и в дерзких кожаных брюках. Правительница также восхищает подданных тем, что носит одежду бюджетных местных брендов.

Мы в ADME изучили стиль королевы Летисии и хотим поделиться с вами ее фешен-приемами. А в конце расскажем, как королева попала в модный конфуз и с легкостью из него вышла.

Смелый красный

Донна Летисия любит красный и его оттенки, к примеру бордовый. На фото — платье от люксового бренда Carolina Herrera. Красный цвет уже сам по себе привлекает внимание, так что украшений требует минимум — на королеве нет браслетов или цепочек. Летисия сочетает платье с красными туфлями и с сумочкой в тон. Но у венценосной особы есть и другой вариант обуви и аксессуаров для красных нарядов.

На фото выше — серебристые босоножки, да и клатч тоже блестит.

А здесь просто умопомрачительные туфли, носок которых по цвету сочетается с подолом платья. Донну Летисию не зря считают иконой стиля.

В черном и в коже

Сложно себе представить ту же Кейт Миддлтон в черном кожаном платье. А вот испанская королева может себе такое позволить, да еще и получает восторженные оды своему чувству стиля в прессе. СМИ хвалят Летисию за то, что она одна из первых королевских особ Европы, которые стали носить одежду из массмаркета. Королева любит Zara и ASOS, а это черное платье — от демократичного шведского бренда & Other Stories. Здесь пояс подчеркивает фигуру, бежевые туфли делают ноги визуально длиннее и не утяжеляют низ. Из украшений — лишь гвоздики в ушах.

Казалось бы, белый верх и черный низ — это скучно. Но не в случае с донной Летисией. Посмотрите, как почтенная мать семейства носит черные кожаные брюки и обувь со шнуровкой и в этом всем умудряется выглядеть не вульгарно, а элегантно и изысканно.

То, насколько этот образ продуман, можно понять, если обратить внимание на детали: и сумочка, и помада и даже верхний камушек в сережке — все подобрано тон в тон.

Цветы и птицы

Донна Летисия может как щеголять в кожаных штанах, так и носить нежные «цветочные» платья. Здесь, кстати, она на официальной встрече, причем одета королева Испании в бюджетное платье от британской фирмы ASOS.

Еще одно «цветочное» платье, которое королева искусно сочетает со знакомой сумкой: похоже, Летисия именно ее держала в руках, когда вышла в свет в кожаных брюках.

Цепляющие детали

Донна Летисия почти не носит украшений, кроме сережек. Но любит и умеет добавлять необычные детали, чем, похоже, и влюбляет в себя публику. Например, этот вязаный свитер от доступного испанского бренда Uterque: благодаря белой вышивке на плечах королева сразу выделяется в толпе.

Или взгляните на этот яркий поясок. Он украшен веселыми декоративными элементами, но ощущения безвкусицы не создается. Потому что основная цветовая гамма наряда выдержана: это белый и зеленый.

Яркая геометрия

Королева может быть очень разной. В ее гардеробе прекрасно уживаются вот такие жакеты с яркими узорами. Конкретно этот — от недорогого бренда Uterque.

Еще один яркий жакет с этнической вышивкой. Интересно, что в обеих моделях рукав — три четверти.

Игры черного и белого

Донна Летисия часто выбирает вещи черного и белого цвета и выглядит в них, в зависимости от ситуации, очень по-разному. Перед нами эдакий офис-стайл. Блуза не подчеркивает талию, интересные разрезы пиджака открывают рукава. Распущенные волосы привносят в деловой стиль свежести. Если бы брюки были не серыми, а, к примеру, черными, то это бы смотрелось слишком скучно.

Белое пальто с черным узором создает особое настроение. Убранные волосы, строгий силуэт «карандаш» — и вот образ сразу становится очень официальным и при этом женственным.

Здесь тоже черно-белое платье, но свободный покрой придает ему легкости. Мы уже упоминали, что Летисия носит вещи из массмаркета — и здесь на ней платье от Mango, которое на тот момент стоило $ 60. С этим нарядом связан забавный случай: на мероприятии на сцену вышла женщина, одетая точно так же. Летисия посмеялась и обняла своего «двойника».