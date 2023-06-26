60-летняя Деми Мур до сих пор носит бикини и открыто говорит о своих секретах вечной молодости
Даже в возрасте 60 лет Деми Мур по-прежнему выглядит потрясающе в купальнике. Актриса не скрывает ничего от поклонников: весь уход заключается в заботе о себе и позитивном мышлении, но это лишь часть всей рутины актрисы.
Она тренируется дома
Многие предпочитают заниматься дома, а не ходить в спортзал, избавляя себя от долгих поездок.
В 2019 году актриса призналась, что не была в спортзале более четырех лет. Деми Мур начала свое новое фитнес-путешествие с короткой 15-минутной танцевально-кардио-сессии. «Я не занималась спортом, наверное, больше четырех лет. Так что сейчас начинаю заново», — поделилась она.
Мур много плавает
Актриса часто отдыхает у воды, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии в ее социальных сетях.
Плавание не только помогает привести мышцы в тонус, но и повышает выносливость. Неудивительно, что Мур решила включить плавание в свою фитнес-рутину.
Актриса проводит много времени со своей собакой
У актрисы есть очаровательная собака по кличке Пилаф. Многочисленные исследования показали, что с появлением собаки хозяева домашнего питомца становятся более активными, а их кровяное давление заметно снижается.
Она считает, что красота начинается внутри вас
Во время интервью с Гвинет Пэлтроу актриса поделилась своим главным советом по уходу за кожей, подчеркнув важность заботы о себе изнутри.
«Слушайте, у меня нет какого-то большого секрета. Но я определенно считаю, что красота начинается внутри вас. Внешне вы можете делать все, что угодно, но если вы не чувствуете себя хорошо, то все усилия не принесут результата», — поделилась она.