60-летняя Деми Мур до сих пор носит бикини и открыто говорит о своих секретах вечной молодости

Даже в возрасте 60 лет Деми Мур по-прежнему выглядит потрясающе в купальнике. Актриса не скрывает ничего от поклонников: весь уход заключается в заботе о себе и позитивном мышлении, но это лишь часть всей рутины актрисы.

Она тренируется дома

Многие предпочитают заниматься дома, а не ходить в спортзал, избавляя себя от долгих поездок.



В 2019 году актриса призналась, что не была в спортзале более четырех лет. Деми Мур начала свое новое фитнес-путешествие с короткой 15-минутной танцевально-кардио-сессии. «Я не занималась спортом, наверное, больше четырех лет. Так что сейчас начинаю заново», — поделилась она.

Мур много плавает

Актриса часто отдыхает у воды, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии в ее социальных сетях.



Плавание не только помогает привести мышцы в тонус, но и повышает выносливость. Неудивительно, что Мур решила включить плавание в свою фитнес-рутину.

Актриса проводит много времени со своей собакой

У актрисы есть очаровательная собака по кличке Пилаф. Многочисленные исследования показали, что с появлением собаки хозяева домашнего питомца становятся более активными, а их кровяное давление заметно снижается.

Она считает, что красота начинается внутри вас