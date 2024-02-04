7 канонов красоты из прошлого, которые сегодня выглядят по-настоящему безумными

У каждой эпохи существует своя мода не только на одежду, но и на внешность. В прошлом стандарты красоты порой бывали настолько необычными, что для достижения идеального результата приходилось прибегать к нестандартным мерам. Так, например, всем известна традиция бинтования ног или вытягивания шеи с помощью металлических колец. Более того, иногда подобные «модные» эксперименты были не только болезненными, но и опасными.

Разноцветные брови

Брови, пожалуй, самая многострадальная часть человеческого лица, если говорить о стандартах красоты. Так, например, в Древней Греции в моде была так называемая монобровь, и если женщина от природы ею не обладала, то использовала специальный «имплант» из козьей шерсти. Однако жительницы средневекового Китая пошли еще дальше: примерно в II–III веках в моду вошли разноцветные брови. По крайней мере, при дворе одного из властителей того времени: император повелел своим женам «носить» брови сине-зеленого цвета. Чтобы выполнить волю своего царственного супруга, женщинам пришлось сбрить имеющиеся брови, а потом нарисовать их заново, используя дорогие цветные чернила, привезенные из-за пределов Поднебесной. Это не только доставляло императору эстетическое удовольствие, но и показывало окружающим его достаток, поскольку позволить себе заграничные краски могли только очень богатые люди. Впрочем, продлилось это недолго, и в моду вновь вошли естественные брови. Правда, форма их могла варьироваться от длинных, «как хвост мотылька», до коротких и толстых.

Высокие лбы

В конце XIV века при королеве Елизавете Баварской возникла странная по современным меркам мода на высокие лбы и лебединые шеи. Чтобы соответствовать стандартам красоты, женщины сбривали волосы на лбу и на затылке, выщипывали брови.

Длинные ногти

В Китае длинные ногти были в моде несколько веков, и причина тому была довольно необычная: этот «аксессуар» говорил о том, что его обладателю не приходится ничего делать своими руками, поскольку он может позволить себе слуг. В эпоху династии Цин, правившей страной почти 300 лет (до начала XX века), мода достигла своего апогея и ногти некоторых представителей высших сословий могли достигать 25 см в длину. Правда, носить их было не очень удобно, поэтому многие ограничивались ногтями только на мизинце и безымянном пальцах. Более того, чтобы не сломать ногти, на них стали надевать специальные «чехлы», которые делали из драгоценных металлов и украшали камнями.

Бледная кожа

Своего расцвета мода на очень белую кожу достигла в Англии в XVIII веке. Чтобы кожа была как можно более белой, женщины порой использовали весьма экзотические средства, например сушеный конский навоз. Однако опаснее всего был свинец, который применялся для изготовления белил для лица. Впрочем, самые большие концентрации металла были в составе красной краски, наносившейся на губы и щеки для создания контраста. Кроме того, белизну кожи красавиц подчеркивали и линии, имитирующие вены, которые рисовали синим карандашом.

Белые зубы

Люди Георгианской эпохи отбеливали не только кожу — их зубам доставалось не меньше. Чтобы придать им оттенок благородного фарфора, использовали порошок, главным компонентом которого была серная кислота. Конечно же, от такого «ухода» эмаль и сами зубы разрушались. Состоятельные клиенты тогдашних дантистов могли позволить себе импланты: им пересаживали зубы доноров, которые по доброй воле продавали их докторам. Несмотря на то, что уже во 2-й половине XIX столетия были изобретены фарфоровые заменители зубов, некоторые стоматологи отказывались переходить на новый вид протезов и продолжали использовать «позаимствованные» у других людей зубы.

Светлые волосы

Благодаря Петрарке и его музе Лауре, которую он воспевал в своих стихах как образец не только красоты, но и добродетели, в XV веке появилась мода на светлые волосы. Чтобы добиться золотистого оттенка, дамы красили локоны. Правда, процедура эта была гораздо более длительной, чем сейчас, и занимала несколько дней. Так, в одном из трактатов XII века описывался процесс окрашивания волос, проводившийся в 2 этапа: после нанесения первой смеси из нескольких компонентов голову покрывали листьями и оставляли на 2 дня, затем первую смесь смывали и наносили вторую, от которой избавлялись только на 4-е сутки.

Узкая талия

Прародители корсетов, которые утягивали женские фигуры на протяжении нескольких столетий, известны еще со времен бронзового века. Но в европейском костюме они появились, по разным версиям, в XV или XVI веке. Расцвет корсетной моды приходится на период правления Екатерины Медичи: в эту эпоху данный предмет гардероба мог уменьшать талию до 33 см (хотя основной его задачей было создание максимально плоского силуэта без каких-либо округлостей), что плохо влияло на внутренние органы.

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