7 вещей, которые дешевы только на первый взгляд, и бережливые люди знают об этом

В мире существует множество советов по экономии. Но порой некоторые рекомендации, которые кажутся логичными и выгодными на первый взгляд, на самом деле не помогают экономить. И даже наоборот — проделывают дыру в кошельке. В этой статье мы рассмотрим вещи, покупка которых, вообще-то, не самое разумное финансовое вложение.

Пластиковые контейнеры

Пластиковые контейнеры для хранения еды, несмотря на свою популярность, не очень-то экономный выбор. Их срок службы оставляет желать лучшего, так как они подвержены быстрому износу и появлению трещин. Соответственно, менять их приходится чаще. Стеклянные же аналоги гораздо прочнее, долговечнее и лучше сохраняют качество и свежесть продуктов. Они также экологически безопасны и не влияют на вкус и аромат пищи.

Бумажные салфетки

В моменте бумажные салфетки кажутся недорогим и практичным вложением. Однако в долгосрочной перспективе многоразовые тканевые салфетки гораздо более экономичный и, что немаловажно, эстетичный вариант. Они добавляют уюта и, при правильном подборе, прекрасно дополняют визуальный стиль вашей кухни.

Косметические средства из масс-маркета

В дешевых средствах нередко используются и более дешевые компоненты. Как итог, некачественный крем для лица, например, может содержать комедогенные ингредиенты. Они провоцируют высыпания и раздражения, которые в дальнейшем потребуют лечения. А недорогие шампуни хуже очищают голову, из-за чего их приходится использовать чаще. В результате, использование с виду более выгодных косметических средств, в будущем может потребовать значительных затрат на устранение последствий. Поэтому стоит обратить внимание на качественные и проверенные бренды.

Чистящие средства прозапас

Скидки и распродажи часто провоцируют нас покупать товары с запасом. Например, сложно не удержаться и не прикупить сразу несколько бутылок с чистящими средствами, которые обычно стоят недешево. Однако, закупка подобных вещей с заделом на далекое будущее может оказаться пустой тратой денег. Срок годности дезинфицирующих средств, как правило, составляет около одного года. После этого активные ингредиенты, ответственные за уничтожение бактерий, могут стать менее эффективными, а значит, и само чистящее средство станет бесполезным.

Дешевая туалетная бумага

Еще один популярный товар, который в моменте кажется гораздо более выгодным, чем новомодные аналоги, это стандартная туалетная бумага. Однако и эта экономия иллюзорна. Недорогая бумага чаще всего однослойная и настолько тонкая, что буквально разваливается в руках. Чтобы использовать ее, приходится отматывать довольно большое количество, расход увеличивается, и это нивелирует всю экономию. Более дорогие же бренды толще и прочнее, поэтому достаточно 1-2 листков на один раз, и рулон в итоге служит гораздо дольше.

Дешевый декор для дома

Несмотря на доступные цены, дешевый декор для дома — не особо экономное и эстетичное решение. Например, искусственные растения могут показаться более выгодными и удобными в уходе по сравнению с натуральными аналогами. Однако, со временем искусственные растения теряют свой первоначальный вид, могут выцветать на солнце либо при неправильном уходе. В итоге их либо приходится заменять, либо докупать что-то свежее в дополнение.

Одноразовые бритвы

Использование одноразовых станков каждый месяц обходится намного дороже, чем необходимо, несмотря на изначально низкую стоимость. Более того, попытки воспользоваться затупившейся бритвой могут обернуться не только отсутствием результатов, но и появлением порезов и раздражений, что тоже не слишком приятно.