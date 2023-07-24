7 знаменитостей, которые отправили в нокдаун тех, кто попытался осудить их фигуру

Казалось бы, слепое следование стандартам красоты осталось далеко в прошлом, тем не менее некоторые знаменитости постоянно получают тысячи нетактичных комментариев по поводу их внешности. Мы выяснили, кто из звезд справляется с обидчиками с помощью острого словца и может легко поставить хейтеров на место.

Селена Гомес

HFPA via The Grosby Group/Grosby Group/East News

Селена пришла на церемонию «Золотой Глобус» в открытом платье. Пользователи сети тут же раскритиковали ее фигуру в пух и прах. Гомес не растерялась и ответила коротким роликом в котором она спросила у своей 9-летней сестры Грейси Эллиотт Тифи: «Я поправилась, потому что отлично провела каникулы, ведь так?». Грейси согласилась, чем вызвала у Селены взрыв смеха.

Эшли Грэм

Как-то в комментариях под фото одна девушка осудила фигуру Эшли. Звезда решила не тратить время впустую и быстро поставила собеседницу на место, заявив: «Вы правы. У меня из штанов вываливается жир. И я очень красива!»

Милли Бобби Браун

Взросление актрисы произошло на глазах общественности, и принятие себя оказалось осложнено не всегда положительной реакцией публики. Звезда «Очень странных дел» не молчит о сложностях публичной жизни, в одном из интервью она рассказала, что получала множество обидных слов в свой адрес: «Пресса и социальные сети вели себя довольно грубо по отношению ко мне».

Билли Айлиш

В сети часто критикуют стиль и фигуру певицы. Билли не разделяет мнение о том, что пристальное внимание ко внешности — побочный эффект популярности. Звезда решительно отвечает на любые нападки: «Если я ношу ту одежду, в которой мне удобно, то я не женственная. Если я раздеваюсь, то я вульгарна. Вы никогда не видели моего тела, но осуждаете меня за него. Почему?»

Натали Портман

Greg Allen/Invision/AP/East News

В то время, когда Натали Портман принимала участие в съемках фильма «Тор: Любовь и гром», она стала объектом слухов: некоторые издания писали, что актриса ждет третьего ребенка. Реакция Портман не заставила себя долго ждать: «Похоже, в 2021 году все еще можно рассуждать о теле женщины и комментировать эту тему, когда захочется».

Кристен Белл

В сети часто комментируют тела женщин после беременности. Кристен Белл тоже стала объектом обсуждения пользователей. В ответ на критику актриса заявила: «Я не та женщина, чья самооценка зависит от размера ее платья».

Адель

British Vogue/Ferrari Press/East News

В интервью после своего возвращения в 2021 году Адель упомянула о пристальном внимании к ее фигуре со стороны поклонников и средств массовой информации. Звезда реагировала на различные комментарии философски: «Люди обсуждают мое тело уже 12 лет. Да, мне все равно, мне все равно».