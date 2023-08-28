7 звездных женщин, которые пережили тяжелый разрыв, а потом обрели истинное счастье

К сожалению, личная жизнь знаменитостей складывается не так гладко, как творческая. Даже от красивых и успешных людей уходят мужья и жены, им так же изменяют и разбивают сердца. Но мы точно знаем, что после любой черной полосы наступает белая.

Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй и Рафаэлло Фольери казались идеальной парой. Она — успешная актриса, любимица Голливуда, он — миллионер, щедрый благотворитель. Влюбленные были вместе четыре года. Дело шло к помолвке, но в 2008 году как гром среди ясного неба грянула другая новость: Рафаэлло обвинили в мошенничестве и приговорили к четырем годам заключения. Хэтэуэй порвала все отношения с молодым человеком в ту же ночь, когда узнала о его аресте. По ее словам, у нее будто выбили почву из-под ног. В том же году на кинофестивале в Палм-Спрингс актриса встретила любовь всей своей жизни — своего будущего мужа Адама Шульмана. Адам — ювелир и собственноручно изготовил обручальное кольцо для возлюбленной. Супруги женаты более 11 лет и воспитывают двоих сыновей.

Гвен Стефани

ASSOCIATED PRESS/East News , Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

Союз Гвен Стефани и Гэвина Россдэйла, которые были женаты 14 лет, казался незыблемым. Пара воспитывала троих сыновей. Но в 2015 году звездные супруги неожиданно объявили о разводе. Причина — неверность Гэвина. Лидер группы Bush изменял супруге с няней их детей. Тяжелый разрыв вдохновил Гвен на написание лирической песни «Used to Love You». Она призналась, что ее мечты были разбиты вдребезги. А самым тяжелым было то, что теперь дети должны были проводить примерно половину своего времени вне дома — с отцом. Но после черной полосы наступила белая. На съемках шоу The Voice певица встретила Блейка Шелтона, за которого вышла замуж после шести лет отношений.

Сиенна Миллер

Gregorio T. Binuya/Everett Collection / East News , Pecquenard+Ferey/KCS/East News

Сиенна Миллер и Джуд Лоу встретились на съемках комедии «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины» в 2003 году. На Рождество следующего же года актер сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Казалось, что пару ждет светлое будущее, но счастье длилось недолго. Вскоре Лоу закрутил роман на стороне с няней своих детей от предыдущих отношений. И после неудачной попытки спасти отношения влюбленные расстались. Позже Сиенна назвала разрыв с Джудом самым сложным моментом в своей жизни. Сегодня актриса счастлива в отношениях с актером Оли Грином и готовится стать матерью во второй раз.

Минни Драйвер

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot / East News , Jordan Strauss/Invision/East News

Минни Драйвер и Мэтт Дэймон начали встречаться во время работы над фильмом «Умница Уилл Хантинг» в 1997 году. Роман был непродолжительным, но бурным. Влюбленные не стеснялись выражать свои чувства, вместе выходили в свет и публично признавались друг другу в любви. Все закончилось, когда Дэймон неожиданно объявил на шоу Опры Уинфри о том, что он отныне свободен. Но не удосужился сказать об этом Минни лично. С 2019 года Драйвер встречается с режиссером Эддисон О’Ди, который, по ее признанию, любит ее сильнее, чем кто-либо другой.

Адель

B4859 / Avalon/Photoshot/East News

Адель и предприниматель Саймон Конекки объявили себя парой в 2011 году, а узаконили отношения лишь в 2018-м. К тому времени влюбленные уже воспитывали сына Анджело. Певица полностью посвятила себя семье и даже на какое-то время покинула сцену — никто не сомневался в прочности их союза. Но в 2019 году исполнительница подала на развод. Позже она откровенно рассказала, что разрыв стал для нее тяжелым испытанием. Она винила себя за то, что не смогла сохранить брак. Помимо этого, бракоразводный процесс сильно пошатнул финансовое состояние звезды: супругам пришлось делить в суде ни много ни мало $171 млн. Но зато Адель отстояла право опеки над сыном. В 2021 году певица представила публике своего нового партнера — спортивного агента Рича Пола. Рядом с ним Адель буквально светится от счастья. «Я никогда не была влюблена так сильно. Я просто одержима им», — признается она.

Моника Беллуччи

East News , Maks Him / Starface/STARFACE PHOTO /East News

За отношениями Моники Беллуччи и Венсана Касселя наблюдал весь мир. Они встретились на съемках фильма «Квартира» в 1995 году и пробыли вместе 17 лет, став счастливыми родителями дочерей Девы и Леони. Но брак сохранить не удалось, и в 2013 году пара объявила о разводе. Моника признавалась, что хотя инициатором разрыва стала именно она, расставание далось ей непросто: «Когда мы уходим от кого-то, это не означает, что мы больше не любим. Это значит, что так больше не может продолжаться». Моника долгое время не могла наладить личную жизнь. С 2017 по 2019 год ее связывали отношения с французским скульптором Николя Лефевром. А в 2023 году актрису заметили в компании режиссера Тима Бертона. Позже она подтвердила роман и с нежностью отозвалась об избраннике: «Что я могу сказать... Прежде всего, я рада, что встретила этого человека. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни... Я знаю этого человека, я люблю его, и теперь я собираюсь работать с ним как с режиссером, так что начинается еще одно приключение. Я люблю Тима. И я очень уважаю Тима Бертона».

Николь Кидман

Николь Кидман и Том Круз прожили вместе 11 лет и считались одной из самых образцовых пар Голливуда. У супругов не было биологических детей, но они усыновили дочь и сына. О том, что звездная чета разводится, стало известно в 2001 году. По словам Кидман, для нее эта новость была не менее шокирующей, чем для окружающих. Говорят, что Круз втайне подал на развод, чтобы не делить с супругой имущество, ведь по истечении десятилетия брака он должен был заплатить ей гораздо большую сумму денег. Актриса была беременна на тот момент и потеряла ребенка на нервной почве. Позже она вспоминала: «Мне потребовалось очень много времени, чтобы исцелиться. Это был шок для моего организма». Но Николь нашла в себе силы двигаться дальше. В 2006 году она вышла замуж за кантри-певца Кита Урбана, в браке с которым родились две девочки — Сандэй и Фэйт. Музыкант души не чает в супруге и совершает ради нее самые трогательные поступки. Например, в 2017 году он выкупил дом на Гавайях, в котором прошло детство Кидман.