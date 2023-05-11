79-летний Роберт де Ниро поверг всех в шок заявлением, что он в 7-й раз стал папой

Посещая канадское телевизионное шоу ET Canada 79-летний актер, звезда фильмов «Славные парни» и «Таксист», неожиданно для всех рассказал, что у него родился седьмой ребенок. Так, когда репортер отметил, что у де Ниро 6 детей, актер поправил его: «Вообще-то, семь. У меня только что родился ребенок».

Evan Agostini / Invision / East News

8 мая обладатель «Золотого глобуса» и «Оскара» попал в заголовки всех мировых СМИ, заявив, что у него «только что родился ребенок». Представитель актера подтвердил эту информацию. При этом личность матери ребенка не раскрывается. При этом известно, что де Ниро сейчас в отношениях с Тиффани Чен, которую еще в апреле репортеры запечатлели с животиком. Актер впервые был замечен с Тиффани, которая является инструктором по боевым искусствам, в 2021 году, когда они вместе отпраздновали 78-летие актера во Франции. Ранее, еще в 2015 году, пара вместе работала над фильмом «Стажер».

У знаменитого актера уже есть шестеро детей от предыдущих отношений. Де Ниро и его первая жена, Дайэнн Эбботт, являются родителями дочери Дрены (51 год), и сына Рафаэля (46 лет). В 1995 году его бывшая подруга, модель и актриса Туки Смит родила Роберту сыновей-близнецов — Джулиана и Аарона (им сейчас по 27 лет). У де Ниро также есть сын Эллиот (24 года) и дочь Хелен Грейс (11 лет) от его бывшей жены Грейс Хайтауэр.

Де Ниро с дочерью Дреной, 2015 год

Рафаэль де Ниро, 2012 год

Де Ниро и его сын Джулиан, 2011 год

Кстати, обсуждая воспитание своих детей и свой последний фильм «Уикенд с батей», который выйдет в прокат 25 мая 2023 года, Роберт Де Ниро признался, что пытается быть любящим родителем, но иногда ему все-таки приходится быть строгим папой. «Без этого с детьми никак. Мне не нравится придумывать правила и запреты, но иногда у вас просто нет выбора. Думаю, любой родитель скажет то же самое. Вы всегда хотите поступать правильно по отношению к детям, дать им преимущество, но иногда не можете», — заявил актер.

Кстати, число мужчин, которые становятся отцами в уже достаточно зрелом возрасте, увеличивается. Люди начали все позже задумываться о детях и не видят ничего странного в родительстве не только после 40, но и даже после 60 лет. Среди знаменитостей это тоже распространено. Вот 15 звездных пап, которые тянули до последнего, а потом взяли и обзавелись детьми

Фото на превью Evan Agostini / Invision / East News