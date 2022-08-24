8 бытовых привычек, которые специалисты по этикету советуют забыть раз и навсегда

Общество придумало целую кучу правил о том, как люди должны себя вести в публичных местах: от ресторанов и театров до продуктовых магазинов. Казалось бы, уж у себя дома можно расслабиться и не думать о правилах приличия. На деле же, даже оставаясь в полном одиночестве, стоит помнить о культуре поведения.

Мы в ADME разобрались, какое поведение эксперты по этикету считают неприемлемым, даже если человек находится дома и никто на него не смотрит.

Пить прямо из бутылки

Есть мнение, что пить воду или другие напитки из бутылки, к тому же не оставляя между ртом и горлышком пространства для воздуха, — это некрасиво. Более того, если делать так наедине с собой, то можно быстро привыкнуть и позже опростоволоситься в общественном месте. Лучше сразу наливать напиток в стакан или чашку.

Есть перед телевизором

Поглощать еду за просмотром телевизора любят многие. Даже сами эксперты по этикету признаются в том, что порой дают слабину. Тем не менее лучше не увлекаться этим занятием. Человек может так засмотреться каким-нибудь фильмом или шоу, что не поймет, сколько еды успел съесть. Да и риск намусорить вокруг себя немалый.

Использовать туалетную бумагу не по назначению

Порой, бегая по дому в поисках салфетки или носового платка, многие решают высморкаться в туалетную бумагу или вытереть ею рот после приема пищи. Однако лучше использовать бумагу лишь в пределах туалетной комнаты. Для прочих целей стоит расставить по дому коробки с салфетками, откуда их удобно вынимать.

Носить старую пижаму или пижаму с детскими рисунками

Неважно, спит человек в спальне один или с партнером, носить застиранную хлопковую пижаму или пижаму с веселеньким принтом не стоит. Лучше выбирать более элегантные наряды из шелка или других изысканных материалов. Красивая одежда для сна придает больше уверенности в себе, да и ходить в ней приятно.

Ложиться спать, не приняв душ

При современном темпе жизни порой так устаешь, что даже не хочется идти в душ. Однако с точки зрения этикета этот ритуал необходимо выполнять ежедневно. Эксперты считают, что в постель надо ложиться чистым, поэтому перед сном нужно обязательно мыться. При необходимости можно делать это и 2 раза в день.

Использовать кровать не для сна

По мнению экспертов в области этикета, в постели можно только спать или отдыхать. Приносить в кровать еду, делать в ней маникюр и педикюр, смотреть телевизор, работать или пользоваться гаджетами не стоит. Это важно для того, чтобы отделить зону сна и отдыха от остальных.

Спать на хлопковой наволочке

Как и в случае с пижамами, можно обратить внимание на шелковые комплекты наволочек. Кстати, так на лице будет меньше морщин, даже если вы обожаете спать на боку или животе. А волосы перестанут спутываться и превращаться в колтун.

Разговаривать по телефону в туалете и в ванной комнате

Туалет и ванная не лучшие места для светских бесед. Даже если разговор ведется по телефону и человек на другом конце провода, естественно, не увидит, где находится его собеседник. Но он может услышать звуки, которые как минимум приведут его в недоумение.