8 диковинных фактов, которые вызывают мысль: «Уф, хорошо что сейчас не Викторианская эпоха»

Викторианская эпоха, период правления королевы Виктории (с 1837-го по 1901-й год), была временем прогрессивным: бурно менялись мода, взгляды и бытовые привычки. Но некоторые правила и убеждения викторианцев кажутся нам такими устаревшими, что можно только порадоваться, что их больше никто не придерживается. Мы перечислили самые экзотические, да такие, что аж дух захватывает. А в конце статьи вас ждет бонус — не прочитав его, вы ни за что не догадаетесь, кого викторианцы держали дома в качестве домашних животных.

Общественных туалетов для женщин не существовало

Если респектабельная викторианская дама желала прогуляться по центру Лондона, она должна была тщательно планировать свой маршрут так, чтобы было где справить нужду. Обычно это можно было сделать лишь в доме друзей или родственников, так как общественные туалеты для женщин в городе предусмотрены не были. Считалось, что леди может быть слишком смущена посещением подобного места. Такое положение женщин было обусловлено рамками викторианской морали: женщина — «ангел дома», мать, жена, дочь, и ей незачем далеко уходить или уезжать, а общественное пространство принадлежит мужчинам. Сейчас подобные условия называют «мочевым поводком».

Мужей следовало выбирать по форме головы

В Викторианской Англии замужество было главным предназначением женщины, да и для мужчин брак был делом весьма серьезным. Поэтому к выбору жены или мужа следовало подходить тщательно. Книги и справочники предлагали различные способы и формулы, по которым можно вычислить идеального супруга. Например, в «Практическом руководстве по определению характера» описывалось, как по форме носа или выпуклостям черепа определить, будет ли мужчина заботливым отцом и верным мужем или окажется ревнивцем и изменщиком. Если выпуклость «склонность к супружеству» развита слабо — все, пиши пропало. Также не рекомендовалось вступать в брак двум обладателям римских носов, ведь это показатель упрямства, и для одной семьи — это слишком. Можно было вычислить и идеальную разницу в возрасте супругов: следовало разделить возраст мужчины пополам и добавить 7 лет: например, 30-летнему мужчине подходит 22-летняя девушка, а 40-летнему — 27-летняя.

Люди верили, что поезда плохо влияют на психику

В 1850-60-х годах железная дорога становилась все популярнее. Но по мнению викторианцев, поезда были чрезвычайно опасны. Считалось, что они «повреждают мозг»: резкое движение поезда в сочетании с шумом вагона вызывает приступы беспокойства и даже сводит с ума.



Газеты подогревали шумиху по поводу «железнодорожных сумасшедших», в красках описывая эксцентричное поведение мужчин и женщин, потерявших разум во время поездки, а Постановление Викторианских железных дорог 1864 года гласило, что такие пассажиры должны быть изолированы в отдельном купе. Впрочем, ажиотаж по поводу железнодорожного безумия вскоре угас, и британцы смогли спокойно наслаждаться новым удобным способом передвижения.

Для осмотра у доктора требовались темнота и манекен

Викторианская леди не могла посетить доктора одна, это было возможно лишь в присутствии мужа или компаньонки. Место, где болит, показывать на себе не следовало — для этого существовал манекен. На гинекологический осмотр решались лишь в самых крайних случаях, а если уж его было не избежать, то он проводился либо под простыней в затемненной комнате, либо с помощью ширмы, которая должна была разделять врача и пациентку. Заплатить доктору тоже было проблемой, ведь «джентльмены не работают за деньги». Поэтому купюры нельзя было передавать из рук в руки — их как бы невзначай клали на стол завернутыми в бумагу.

Любители зеленого цвета были в опасности

В первой четверти XIX века в моде был изумрудно-зеленый цвет: им были очарованы как модницы, носившие зеленые платья, так и состоятельные дамы, выбиравшие этот цвет для своих интерьеров. Беда в том, что для окрашивания тканей, ковров и обоев использовался чрезвычайно токсичный красящий пигмент — «зелень Шееле», а чуть позже — «парижский зеленый». Они содержали мышьяк и приводили к тяжелейшим последствиям для здоровья. Обнаружить это удалось только во второй половине XIX столетия.

Люди носили «холерные пояса»

Считалось, что дизентерией и холерой заражаются не от загрязненной питьевой воды, а от переохлаждения живота, поэтому викторианцы для профилактики надевали фланелевые или вязаные из шерсти «холерные пояса» — чтобы не продуло!

У викторианских дам были специальные «чайные платья»

Дома викторианские леди носили платья более свободного кроя, чем в общественных местах. Такие наряды назывались «чайными»: конечно, они тоже были богато украшены, часто имели шлейф, но их можно было надевать без помощи горничных, и они не требовали корсета. «Чайное» платье можно было носить в кругу семьи или друзей, но появляться на публике в нем было неприлично.

Дамы носили брюки! Но слово «брюки» было под запретом

К концу Викторианской эпохи женщины устали от корсетов и кринолинов. Некоторые смелые дамы начали носить брюки, и общественное порицание и карикатуры в журналах их не останавливали. Конечно, такие брюки выглядели совсем иначе, чем сейчас — это были скорее пышные шаровары. Но дело сдвинулось с мертвой точки: женщины хотели удобной одежды, а не пышных юбок, украшенных рюшами, в которых можно было только «прислониться к балюстраде и замереть на месте». Впрочем, само слово «брюки» нельзя было произносить вслух, как и слово «ноги». Вместо этого говорили «конечности» и «раздвоенные юбки».

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