8 фишек, которые превратят ваш осенне-зимний образ в конфетку

В холодное время года мы порой встаем перед выбором — одеться тепло или красиво. Но в сущности делать такой выбор вовсе не обязательно. Эффектный образ и удобство вполне совместимые вещи, достаточно применять всего несколько простых хитростей, которыми мы решили поделиться в этой статье.

Обзаведитесь грелками для случаев, когда перчатки неуместны

Если вам не хочется надевать варежки с определенной одеждой или вы, к примеру, повесили их сушиться на батарею вечером, а утром впопыхах забыли — возьмите в привычку носить с собой в сумочке соляную грелку. Это небольшое приспособление согреет ваши руки лучше любых перчаток и при этом не нарушит гармоничность образа.

Храните свитера на металлических вешалках

Металл способен нейтрализовать статическое электричество. Поэтому, например, наши бабушки порой прикалывали к вещам булавки. Однако есть и другой способ: обзаведитесь металлическими вешалками и снимайте с них одежду не через горловину, а наоборот, проводя вешалкой по внутренней стороне одежды. Так вы снимите с них статическое напряжение и наденете на себя без уколов статики и безопасно для прически.

Адаптируйте летние вещи под холодную погоду

Вовсе не обязательно забывать про летние платья и юбки до следующего жаркого сезона. Ими вполне можно разнообразить и свой осенне-зимний гардероб, достаточно лишь прибегнуть к методу многослойности. Подденьте под сарафан облегающую водолазку с высоким горлом, дополните сапогами до колена, и вот ваш романтический образ уже готов. Или же наоборот, наденьте теплый объемный свитер поверх платья, подогните его с помощью ремня, чтобы сбалансировать силуэт, и получите нарядное сочетание на каждый день.

Изящно завяжите пояс на верхней одежде

Поясам на верхней одежде обычно уделяется так же мало внимания, как и методу повязывания шарфа. Между тем, все мы знаем, что именно из мелочей складывается общее впечатление о нас. Простой узел плохо держится, быстро ослабевает и создает неряшливый вид. Двойной довольно сложно развязать, да и он по-прежнему далек от идеала. Выучите пару нехитрых, но более оригинальных способов завязать пояс, и вы на своем примере убедитесь, насколько более завершенным и совершенным получится ваш образ.

Серьезно задумайтесь, прежде чем брать флисовые вещи

Флисовые вещи теплые и приятные на ощупь, однако мало кто знает, что они провоцируют проблемы со статикой. Поскольку это синтетический материал, он склонен накапливать электростатический заряд в условиях низкой влажности. А именно в зимний период воздух как раз особенно сухой. Кроме ударов током, флисовая ткань привлекает пыль и волосы, делая внешний вид неопрятным. Чтобы не сталкиваться с подобными неприятностями, лучше обратите внимание на вещи из натуральных тканей, например, на плотный хлопок, лен или шерсть.

Сохраните ноги в сухости, правильно обработав обувь

В длительном состоянии повышенной влажности кожаные ботинки склонны быстро приходить в негодность. Таким образом, они могут в самый неподходящий момент разойтись во швах или в месте соединения с подошвой и пропустить влагу к вашим ногам. Чтобы этого не произошло, важно лишь заранее подготовить обувь к холодному и мокрому сезону. А именно, можно натереть ее пчелиным воском или обрабатывать специальным спреем, чтобы она была защищена от внешнего воздействия и прослужила вам гораздо дольше.

Научитесь нескольким методам завязывания шарфа

Надевая шарф прямо перед выходом из дома, мы зачастую второпях лишь небрежно оборачиваем его вокруг шеи, не особо заботясь об эстетике. Однако из этого аксессуара можно выжать гораздо больше, чтобы придать вашему образу изюминку и продемонстрировать свою индивидуальность. Попробуйте поэкспериментировать с различными стилями повязывания шарфа на разные случаи жизни. Как минимум, научитесь элегантно покрывать им голову, чтобы чувствовать себя тепло и уютно в ситуациях, когда шапка неуместна.

Одевайтесь легко, утепляясь незаметно