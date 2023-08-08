8 советов, которые помогают в лютую жару выглядеть так, будто вся жизнь — сплошной отпуск

Сохранить свежесть в жару — настоящий челлендж. Но есть несколько действенных способов, которые позволяют чувствовать себя весь день так, будто вы только что вышли из душа.

1. Используйте пудру для ступней

Ходить в закрытой обуви летом бывает некомфортно. Чтобы ноги оставались сухими даже в жару, можно использовать надежное, но простое средство — пудру для ступней. Некоторые даже делают аналог покупной пудры на основе кукурузного крахмала самостоятельно.

2. Выбирайте дезодорант без алюминия

Пот необходим для естественной терморегуляции, что особенно важно летом. Но антиперспиранты, содержащие алюминий, блокируют его выделение. А это мешает охлаждению организма и выведению токсинов. Вместо таких антиперспирантов можно использовать натуральные дезодоранты, которые не уменьшают потоотделение, но обладают противомикробным действием и предотвращают неприятный запах.

3. Используйте зеленый чай

Если регулярно пить зеленый чай, неприятные запахи тела могут уменьшиться. Наружное применение зеленого чая также эффективно. Для этого рекомендуется разбрызгивать процеженный чай на участки с повышенным потоотделением. Такой спрей обладает антибактериальными свойствами, и использовать его лучше всего через день.

4. Освежайте лицо розовой водой

Розовая вода — древнее косметическое средство, которое порой недооценивают. Даже в самый жаркий день она здорово освежает и успокаивает кожу. Этот лайфхак вовсю используют итальянки и летом держат спрей-мист с розовой водой под рукой. Подробнее об этом и других секретах итальянок мы писали тут.

5. Убирайте запахи с одежды спиртовым спреем

В знойный день, когда нужно избавиться от неприятного запаха одежды, а стирать некогда, можно использовать способ, к которому прибегают танцоры балета после выступлений. Они выворачивают вещи и распыляют на них спирт без отдушек. Это помогает справиться даже с сильными запахами.

6. Не забывайте про солнцезащитные очки

Темные очки могут предотвратить развитие некоторых заболеваний глаз и даже помешать появлению головной боли и мигрени. Поэтому в солнечную погоду лучше не пренебрегать этим аксессуаром. К тому же образ с очками выглядит эффектнее.

7. Выбирайте средства с гиалуроновой кислотой

Косметические продукты желательно менять в зависимости от сезона. Так в летнем уходе предпочтительны легкие средства с гиалуроновой кислотой, которая помогает сохранить ее увлажненной и упругой. А вот использование густых кремов лучше отложить до зимы.

8. Используйте преимущества алоэ вера

Еще один помощник в жаркие месяцы — алоэ вера. Это растение увлажняет и успокаивает кожу. Чтобы усилить освежающий эффект, из геля алоэ вера можно сделать ледяные кубики для лица. Обладателям чувствительной кожи применять такое средство следует с осторожностью и не прикладывать лед к лицу надолго.