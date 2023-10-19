8 ошибок, из-за которых в приличном обществе мы кажемся белыми воронами

Не всем повезло родиться принцессами. Но соблюдая несложные правила этикета, любая может создать впечатление аристократки и не ударить в грязь лицом даже в компании самой Кейт Миддлтон. Мы собрали самые распространенные ошибки, которые совершает каждая вторая.

А в бонусе мы расскажем, уместно ли говорить о средствах женской гигиены с незнакомцами.

№ 1. Надевать колготки телесного цвета под туфли с открытым носком

Такую обувь не рекомендуется носить с чулками или колготками телесного цвета. Ведь сами по себе открытые туфли или босоножки подразумевают, что женщина оставляет открытой кожу ног. Да, нюдовые колготки выравнивают цвет и делают менее заметными дефекты кожи, но сами по себе лишь имитируют голую ногу, что мозолит глаза тем, кто в курсе правил этикета в приличном обществе.



№ 2. Поправлять макияж за столом

Случается, что после или во время приема пищи срочно нужно припудрить носик или подкрасить губы. Однако делать это в непосредственной близости к чашкам и тарелкам с едой в кафе или ресторане грубо и негигиенично. Согласно правилам этикета, когда женщине необходимо поправить макияж, она выходит из-за стола и отправляется в дамскую комнату.

№ 3. Использовать селфи-палку в многолюдных местах

Конечно, палки для селфи заметно упростили жизнь путешественникам, которые хотят сделать удачные фотографии. Однако даже при сильном желании получить идеальные снимки важно помнить о том, насколько это уместно в той или иной ситуации. Прежде чем начать фотографироваться, необходимо убедиться, что селфи-палка никого не заденет, а стоящие близко люди не против того, что попадут в кадр.

№ 4. Настойчиво дергать ручку запертой двери

Если все кабинки в общественном туалете закрыты, крайне не рекомендуется стучать в дверь и настойчиво дергать ручку. Если так сделать, то можно поставить человека, находящегося внутри, в неловкое положение. Следует набраться терпения и подождать. Затем допустимо один раз легонько потянуть ручку на себя.

№ 5. Носить лифчик с прозрачными бретельками

Так называемые прозрачные бретельки отнюдь не невидимые, еще и выглядят не эстетично. Чаще всего они представляют собой блестящие резиновые лямки, которые трудно не заметить. Если дама выбирает платье с открытыми плечами, лучшим вариантом будет надеть бюстгальтер без бретелек.

№ 6. Звенеть ложкой о стенки чашки

Пить чай следует аккуратно и бесшумно. Существует даже рекомендация по правильному помешиванию напитка: нужно поместить ложку в положение «на 12 часов» в чашке и водить ею вперед и назад 2–3 раза. После этого ложку лучше положить на блюдце справа от ручки чашки. Кстати, пить из ложки — это грубое нарушение этикета. Кроме того, не следует передавать чашку с ложкой внутри, лучше положить ее на блюдце.

№ 7. Отправлять длинные сообщения, в том числе голосовые

Настоящая леди вряд ли будет обременять своего собеседника внезапным длинным голосовым или текстовым сообщением. Если информация действительно важная и срочная, лучше всего просто позвонить. Ведь живой разговор даст возможность построить лаконичный диалог, не перегружая человека лишней информацией. Кроме того, если у собеседника возникнут вопросы, их можно будет тут же решить, а не откладывать на потом.

№ 8. Сидеть, закинув одну ногу на другую

По тому, в какой позе сидит девушка, можно многое сказать о ее манерах. Крайне не рекомендуется класть ногу на ногу. Это не только не эстетично, но даже вредно. Следует брать пример с королевских особ, например, с будущей королевы Кейт Миддлтон. Нередко аристократка сидит в позе, которая получила название «кембриджский крест»: колени прижаты друг к другу, лодыжки скрещены. Принцесса Диана предпочитала позу «наклон герцогини»: плотно прижав колени и лодыжки друг к другу, она наклоняла ноги в одну сторону. Кстати, такая поза делает ноги визуально длиннее.

Бонус: У незнакомых женщин можно попросить прокладку или тампон, это нормально

Менструация может застать женщину врасплох, причем в самом неподходящем месте. Согласно этикету, вполне нормально попросить прокладку или тампон у других женщин в дамской комнате. Ведь совершенно естественно поддержать друг друга в этой понятной всем ситуации.