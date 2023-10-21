8 правил этикета, которые мы нарушаем на культурных мероприятиях и выглядим дикарями в глазах окружающих

Люди рассматривают произведения искусств в среднем лишь 17 секунд. А улыбку Моны Лизы и того меньше — 15. Но даже за такое короткое время можно ненароком нарушить этикет, если не учесть правила поведения в музее. На концертах, выставках и других культурных мероприятиях люди то и дело переходят за рамки приличного, но сами этого не осознают.

1. Кричать «Браво» артисткам

IMAGO/Eventpress Kochan/Imago Stock and People/East News , IMAGO/Eventpress Kochan/Imago Stock and People/East News

В Италии по отношению к женщинам на сцене традиционно использовалось слово «Brava», это что-то вроде «Молодец». А вот артистам-мужчинам говорили привычное нам «Bravo». Это правило является частью традиций, хотя в современном обществе ему почему-то мало кто следует.

2. Делать фото при помощи селфи-палки в музее

Многие музеи не рекомендуют использовать палку для селфи, ведь она может быть опасна как для других посетителей, так и для произведений искусства. А, например, в музее Метрополитен и Нью-Йоркском музее современного искусства селфи-палки официально запрещены.

3. Ходить по выставке с верхней одеждой в руках

При посещении художественных выставок куртки и пальто рекомендуется оставлять в гардеробе. Это касается и рюкзаков, ведь крупные вещи могут мешать другим посетителям.



4. Мешать другим людям своим телефоном на концерте

Многим людям на концерте не терпится достать смартфон, чтобы записать отрывок выступления любимого музыканта. Но при этом желательно убедиться, что телефон не мешает другим людям смотреть представление, а яркость экрана минимальна. Использование вспышки при съемке также не рекомендуется.

5. Аплодировать на концерте классической музыки в неподходящий момент

Кажется, аплодисменты — самый простой способ выразить признательность исполнителю. Но если речь о концерте классической музыки, ими лучше не злоупотреблять. Или хотя бы не хлопать в ладоши после каждой части выступления. На таких мероприятиях принято дарить овации артистам в начале и в конце концерта.

6. Носить тарелку вместе с напитком на фуршетах

Если во время культурного мероприятия проводится фуршет со шведским столом, то и тут желательно быть начеку. Например, не следует брать тарелку с едой и напиток одновременно, занимая обе руки.





7. Опираться на стены в музеях

В музеях не следует приближаться к экспонатам слишком близко, а также прислоняться к стенам. Это правило для некоторых музеев имеет настолько большое значение, что они предлагают людям даже садиться на пол, но только не облокачиваться о стены.

8. Жевать жевательную резинку в музее

Еда и напитки во многих музеях под запретом, и это довольно логично. Но и жевательную резинку желательно оставить за пределами подобных мест.

А если углубиться в тонкости театрального этикета, то и там можно найти важные, но неожиданные правила. Например, женщинам не рекомендуется приходить в театр с некоторыми видами причесок.