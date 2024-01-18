8 причуд из жизни богачек прошлого, которых в наше время точно никто бы не понял

Жизнь состоятельных женщин прошлых веков может показаться изысканной и романтичной: все эти кринолины, балы, кавалеры, драгоценности... Но на самом деле это представление не совсем верно. Мы узнали, как проводили дни богачки XVIII–XIX веков, и к нашему удивлению, правила, стандарты и ограничения тех времен делали существование не таким беспечным и веселым, как кажется.

Под юбкой викторианской дамы можно было легко спрятать стул

В XVIII веке многослойность и вычурность одежды подчеркивали статус владелицы, поэтому для богатых дам удобство было на десятом месте. Один комплект белья, включавший панталоны, нижние юбки, корсеты и т.д., мог весить до 2,5 кг, а что уж говорить о платьях с кринолинами! В Викторианскую эпоху в моду вошли платья с турнюром — сильно приподнятой сзади частью (что достигалось специальными подушечками и каркасами). Некоторые женщины умудрялись носить настолько огромные турнюры, что походили на кентавров. Юбка при этом так туго стягивала колени, что дама не могла даже сесть нормально, разве что примоститься боком на краешке стула. Поэтому существовали платья со встроенными в турнюр складными стульчиками, чтобы можно было присесть и отдохнуть.

Любительницы эпатажа существовали и в прошлом

Варвара Римская-Корсакова

Яркий пример — одна из самых популярных светских львиц XIX века — Варвара Римская-Корсакова. Она отличалась любовью к откровенным нарядам. Однажды ее буквально выгнали с бала: она явилась на зимнее мероприятие в Париже в полупрозрачном платье и была удалена оттуда Евгенией, супругой Наполеона III.

Не оставала от нее и княгиня Елизавета Трубецкая. Она закатывала грандиозные балы, и дабы привлечь на них самых именитых гостей, срывала балы конкурентов: скупала все цветы в округе, чтобы насолить им.

Балы были нелегкой обязанностью

В прошлом светская жизнь была не развлечением, а обязательным, и притом нелегким, ритуалом: отказаться от визита было практически невозможно, и в бальный сезон кавалеры и дамы спали от силы пару часов в день. За непосещение бала ведь могли и от света отлучить! Душные залы и тугие корсеты не облегчали дело, и бесконечные танцевальные вечера нередко приводили к недомоганиям и болезням. К окончанию танцев от красоты дам не оставалось и следа: помада и румяна от жары чуть ли не стекали в декольте, пачкая вечерние платья, а драгоценности рвались и рассыпались по полу: придворный живописец императора Николая I вспоминал, что музыку частенько заглушал треск рассыпавшихся камней и жемчуга под ногами танцующих.

Дамы флиртовали с помощью наклеек на лице

Дамы XVIII века изощрялись, наклеивая на лицо «мушки». Этот аксессуар, пришедший из Франции, служил двойной цели — во-первых, маскировал следы оспы на коже, а во-вторых, был безмолвным языком флирта. Мушки изготавливались из черной кожи или ткани (тафты, шелка, бархата) и могли иметь форму звездочки, полумесяца, сердечка, и даже кареты или кораблика. Наклеенные на нижнюю губу, они намекали на сдержанность обладательницы, в уголке глаза — на страстность, а в носогубной складке — на игривость. Мода на «мушки» исчезла, когда в 1796 году изобрели вакцину от оспы.

Женщины носили «собачьи ошейники»

Женщины всех времен хотели выделиться среди конкуренток, в том числе и с помощью украшений. Так, в конце XIX века стали модными склаважи — колье, плотно облегавшие шею. И хотя кое-кто презрительно называл их «собачьими ошейниками», эта мода продержалась аж до 1910-х годов.

Ценились «охотницы поесть»

До моды на худобу было еще далеко, и в те времена считалось, что «женщина, охотница поесть — существо совершенно особое, достойное всякого уважения, существо драгоценное и редкое; это почти всегда женщина полная, с чудесным цветом лица, глазами живыми, черными, прекрасными зубами, вечной улыбкой». Состоятельные люди любили поесть: аристократия устраивала званые завтраки, длившиеся с полудня до двух часов дня и плавно перетекавшие в обеды в дорогих ресторанах. Вот это размах!

«Меню его было таково: порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, селянки рыбной или селянки из почек с двумя расстегаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбное, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья с осетриной, белорыбицей и сухим тертым балыком. Затем на третье блюдо неизменно сковорода гурьевской каши. Иногда позволял себе отступление, заменяя расстегаи байдаковским пирогом — огромной кулебякой с начинкой в двенадцать ярусов, где было все, начиная от слоя налимьей печенки и кончая слоем костяных мозгов в черном масле». В. А. Гиляровский о миллионере И. В. Чижове

В театре девушкам запрещалось разглядывать актеров-мужчин

Театры были дорогим удовольствием, особенно если иметь собственную ложу. Но чего только не сделаешь ради того, чтобы подчеркнуть свой статус! Женщины для театра наряжались в пух и прах, надеясь поразить публику своей красотой, вот только правила приличия запрещали им разглядывать восхищенных зрителей в лорнет, и прекрасные дамы были вынуждены довольствоваться только происходящим на сцене. Молодым девушкам также не рекомендовалось слишком долго задерживать взгляд на актерах мужского пола или чересчур пристально наблюдать любовные сцены, разыгрываемые на подмостках. Впрочем, сам лорнет считался весьма модным аксессуаром, так как часто инкрустировался драгоценными камнями. Он был популярен как у дам, так и у джентльменов.

После балов требовалось поправить здоровье

Кисловодск в 1883 году