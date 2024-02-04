8+ вещей, которые воспитанный человек ни за что себе не позволит в торговом центре

Ну какой, казалось бы, этикет нужен в ТЦ? Вошли, купили все необходимое и вышли, приключение на 20 минут, как говорится. Тем не менее нужно соблюдать базовые правила, чтобы не прослыть грубияном и сделать шопинг максимально комфортным для себя и окружающих. Мы решили разобраться, чего точно не будет делать в торговом центре человек, считающий себя вежливым. В конце статьи ждет бонус — мнение сотрудников о тех, кто игнорирует правила.

Вскрывать запечатанные товары, чтобы понюхать или попробовать

Рекомендуется отложить распаковку до того момента, как приедете домой с оплаченным товаром. Если это косметика или духи, то используйте тестеры товара; а если тестеров нет, обратитесь к продавцу. В супермаркете иногда можно увидеть, как люди открывают упаковку в торговом зале, чтобы попить и перекусить, а затем оплачивают товар на кассе. Но лучше так не делать и подождать до выхода из магазина: правила везде разные, кое-где сотрудник может счесть такого покупателя вором и поднять тревогу; а еще открытый товар может упасть и рассыпаться, и покупать его человек уже точно не будет. Некоторые люди открывают пачку сладостей, чтобы дать их своим детям, потому что они и их дети настолько плохо воспитаны, что не могут подождать полчаса. И многие из них, если им дать хоть малейший шанс, скорее выбросят вскрытую пачку куда-нибудь в проход, чем заплатят за нее. Именно из-за таких действий магазины не хотят, чтобы кто-то открывал товары, за которые не заплатил. © Peter / Quora

Я считаю, что пока вы не заплатите за товар, он вам не принадлежит. Сначала заплати, а потом ешь. © Clare Celea / Quora

Иногда, конечно, нужно увидеть/пощупать продукт, чтобы понять, подходит ли он. Но вот что неправильно, так это открыть товар, чтобы посмотреть на него, а затем положить его обратно на полку и купить нераспечатанный. © Rhonda Engelauf-Allen / Quora

Небрежно обращаться с тележкой в супермаркете

«Управлять» тележкой тоже нужно уметь. Конечно, у нее нет педалей газа и тормоза, но врезаться в других покупателей или загородить им проход она может. Не оставляйте ее посреди дороги, пока задумчиво изучаете полку с молоком, уступайте дорогу другим «водителям», а в конце не забудьте вернуть тележку на ее законное место.

Грубить сотрудникам

Некоторые люди, особенно старшего поколения, не заморачиваются над тем, чтобы быть вежливыми с «обслугой»: не здороваются с кассирами и официантами, например. Но брать с них пример точно не нужно. Продавец в магазине — точно такой же усталый человек, как и мы с вами. Поздороваться, улыбнуться, поблагодарить и попрощаться — что может быть проще? Мы лично подметили, как преображается грустное лицо кассира, если ему попадается добродушный и вежливый покупатель.

Позволять своим детям устраивать бардак

Конечно, дети всегда капризничают, когда им приходится долго ходить за покупками. Они могут хныкать и проситься домой, но это полбеды. Гораздо хуже, когда родители позволяют ребенку спокойно носиться по торговым рядам, чтобы он не отвлекал их. Во-первых, и это важнее всего, ребенок может пострадать, неудачно упав или уронив на себя что-нибудь. Во-вторых, даже если вокруг безопасно, ребенок может ненароком испортить товар, да и попросту создавать неудобства другим покупателям. Комфортнее всего — и для родителей, и для ребенка, — будет оставить малыша на попечение бабушек и дедушек, близкой подруги или няни, пока вы совершаете покупки. Если такой возможности нет, стоит позаботиться о том, чтобы ребенок постоянно находился при вас, не мешая другим и не ища проблем себе на голову. Конечно, мирно спящие в коляске дети никому помех не создают — речь о ребятах постарше, ну, и о любителях пошуметь и поплакать.

Выбегать из очереди, чтобы захватить что-нибудь еще

Большинство людей, как правило, возмутятся, если кто-нибудь вдруг выскочит из очереди и помчится в торговый зал за забытым молоком или яйцами, попросив придержать ему место. Особенно когда подходит ваша очередь, а человек перед вами убежал в неизвестном направлении. Что в такой ситуации делать: пройти вперед? Пройдешь, а он прибежит обратно и будет возмущаться. Понятно, что случается всякое, но лучше убедиться, что купили все нужное до того, как занимать очередь (или докупить забытое уже после того, как рассчитаетесь).

Отвлекать работников, когда они помогают другим

Консультант в магазине всегда рад помочь вам найти нужный размер обуви или подсказать, где стоит тот или иной товар. Но нужно понимать, что покупателей много, а консультантов заметно меньше. Особенно сильно это заметно перед праздниками, когда ТЦ переполнены людьми, ищущими подарки для близких. Если консультант помогает другому покупателю, не стоит встревать в разговор, даже если «вам только спросить». Будет правильней подождать, пока кто-нибудь из работников освободится.

Мешать другим посетителям ТЦ

В этот пункт входит многое. К примеру, не стоит слишком вставать слишком близко к человеку, стоящему в очереди перед вами: это не слишком вежливо и некомфортно. Лучше всего соблюдать небольшую дистанцию. Громкие беседы по телефону, в особенности разговоры по громкой связи или видеозвонки, тоже не добавляют комфорта окружающим. Вы наверняка видели этих людей, которые приходят в кафе, в магазин, да даже садятся в автобус и начинают пересказывать подруге по телефону всю свою историю болезни. Не надо так. В продуктовом магазине мы часто можем выложить что-то из корзинки по ходу дела, решив, что не нужны нам эти чипсы или шоколадка. Это нормально, но вежливым тоном будет вернуть продукт на его полку, особенно если он скоропортящийся. Раскладывать по местам такие вот «потерявшиеся» товары — лишняя забота для сотрудников.

Умалчивать, если что-то разбили или испортили

Конечно, уронить что-нибудь в магазине всегда стыдно, и неважно, произошло это из-за неудачной выкладки товара или из-за собственной неуклюжести. Но сообщить сотруднику все равно стоит: к примеру, разлитое масло может здорово навредить кому-нибудь, об этом мы еще из классики знаем. Кроме того, даже если вы ничего не били, но заметили разбитую бутылку на полу, об этом тоже стоит сказать, чтобы работники ликвидировали беспорядок. Не нужно проходить мимо, словно вы ничего не видели.

Бонус № 1: «Тот, кто оставил примерочную вот в таком виде — все с тобой нормально, нет?»

Раньше, когда мы с мамой ходили по магазинам, я тоже постоянно так делала. А потом я стала ходить на шопинг с соседкой, плюс нашла работу в розничной торговле, и поняла, что сотрудникам действительно будет приятнее зайти в примерочную, где ничего не разбросано. © Mtg-2137 / Reddit

Бонус № 2: «Могли бы и предупредить!»

Сегодня утром отрубили интернет, поэтому мы временно не могли принимать оплату картой. Наш магазин вывесил три ярких желтых объявления «Только наличные»: перед дверью магазина, на первой полке, которую вы видите при входе, и непосредственно на терминале оплаты на кассе. Заходит мужчина, берет покупки, тащит на кассу. Я озвучиваю ему сумму. Он смотрит на терминал, закрытый ярко-желтой бумажкой с надписью «Только наличные! Извините!», поднимает эту бумажку и прикладывает карту к экрану. Я говорю ему: «Упс, интернет не работает, мы пока не принимаем карты». А мужик закатывает глаза, фыркает и говорит: «Предупреждать надо, у меня нет с собой наличных», разворачивается и уходит. © JUSTaSK8rat / Reddit