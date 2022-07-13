8 знаменитых отцов, которые счастливы в семейной жизни

Если вам трудно поверить в то, что семейная жизнь может быть счастливой, посмотрите на некоторые знаменитые пары: они могут изменить ваше мнение. Конечно, построить семью нелегко. В отношения нужно вкладывать время и силы, и не только в начале пути, но и на всем его протяжении.

Мы в ADME искренне радуемся за знаменитостей, которым удалось создать крепкую семью, и хотим поделиться тем, что они говорят о своих половинках.

1. Райан Рейнольдс

Carlos Piaggio / The Grosby Group / East News , AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли — всем известная голливудская пара. У них 3 дочери. Райан поделился тем, что он чувствует по отношению к детям: «Они самые лучшие. Они мои лучшие друзья. Я просто в восторге». Блейк играет огромную роль в его жизни, и искренние посты в социальных сетях, обращенные к ней, тому подтверждение: «Именно ты делаешь все наши семейные моменты теплыми и незабываемыми. Я благодарен тебе за свет и доброту, которые ты привносишь в каждую секунду нашей жизни. Я вижу тебя в глазах наших детей».

2. Крис Хемсворт

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Крис Хемсворт не просто успешный актер, но и прекрасный отец и муж. Он не боится сказать, что все, что у него есть, он получил благодаря жене Эльзе Патаки: «Моя жена бросила свою карьеру. Она снялась примерно в 20 европейских фильмах на французском и испанском языках. А потом у нас появились дети, и Эльза сказала: „Оставляю эту роль тебе, я всегда рядом и буду тебя поддерживать“». И Крис очень благодарен ей за это.

3. Принц Уильям

Kensington Royal / Ferrari Press / East News , Kensington Royal / Ferrari Press / East News

Принц Уильям сказал, что для него рождение детей — это самый важный момент, меняющий жизнь, но также и самый волнительный. Он не отрицает, что им бывает трудно, но его жена всегда рядом: «Мы поддерживаем друг друга и вместе проходим через все сложности. Мы развиваемся и учимся вместе». Однажды Уильям заявил на публике: «У Кейт самые холодные руки на свете. Но, как говорится, холодные руки — горячее сердце». Хотя это всего лишь шутка, мы чувствуем, как тепло он относится к своей спутнице жизни.

4. Джимми Фэллон

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News , face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Джимми Фэллон и Нэнси Джувонен поженились в 2007 году. У них двое детей, которых выносила суррогатная мать. Для Джимми быть отцом — «самая захватывающая, удивительная вещь в мире». Он говорит, что стал намного счастливее. «Без своей жены я был бы никем. Она самая крутая. Она самая лучшая. Она самая умная. Она самая смешная. Я так сильно ее люблю! Она мой лучший друг, с которым я хочу провести всю оставшуюся жизнь», — поделился своими эмоциями Фэллон.

5. Хью Джекман

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс женаты уже несколько десятилетий. Актер говорит: «Момент, когда я встретил Деб, был в 10 раз лучше, чем вся моя холостяцкая жизнь. Она была так уверена в себе. Я сразу же по уши в нее влюбился». У Хью и Деборры двое детей, которых они усыновили вскоре после рождения. «Конечно, бывает нелегко, но мне кажется, что все так, как должно быть. Да, звучит очень наивно, но мы в это искренне верим», — говорит Джекман.

6. Джон Красински

Aaron P / bauergriffin.com / East News , Invision / Invision / East News

Джон Красински очень любит свою супругу Эмили Блант, с которой воспитывает двух дочерей. «Моя жизнь стала лучше после того, как я встретил свою жену. Это правда, я говорю так не потому, что это звучит пафосно. Она крутая, талантливая и красивая, я ее не заслуживаю», — считает Джон и утверждает, что Эмили — его герой.

7. Мэттью Макконахи

PacificCoastNews.com / East News , Chris Pizzello / Invision / AP / East News

Вот еще один актер, который обрел счастье в семейной жизни. Мэттью Макконахи проводит много времени с женой и детьми, и, похоже, ему это нравится. «Я больше не хотел сниматься в романтических комедиях, но других предложений не было. Я уже и не думал, что смогу что-то изменить, но мне помогла Камила. У нас вот-вот должен был родиться ребенок. Появилось больше поводов для смеха, радости, грусти и остальных эмоций», — рассказал Мэттью.

8. Пирс Броснан

LCLA / Broadimage / Broad Image / East News

Пирс Броснан уже был женат, но снова обрел счастье с американской журналисткой Кили Шэй Смит. У пары 2 общих сына: Дилан и Парис. Пирс и Кили вместе уже более 20 лет. «У меня был прекрасный брак, который, к сожалению, распался, и мне посчастливилось снова обрести любовь. Нам было суждено найти друг друга. Я благодарю за нее Бога каждый день», — откровенничает Пирс.

Верите ли вы в любовь на всю жизнь? Что вы предпочли бы: создать семью или жить в одиночестве?