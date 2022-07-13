8 знаменитых отцов, которые счастливы в семейной жизни
Если вам трудно поверить в то, что семейная жизнь может быть счастливой, посмотрите на некоторые знаменитые пары: они могут изменить ваше мнение. Конечно, построить семью нелегко. В отношения нужно вкладывать время и силы, и не только в начале пути, но и на всем его протяжении.
Мы в ADME искренне радуемся за знаменитостей, которым удалось создать крепкую семью, и хотим поделиться тем, что они говорят о своих половинках.
1. Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли — всем известная голливудская пара. У них 3 дочери. Райан поделился тем, что он чувствует по отношению к детям: «Они самые лучшие. Они мои лучшие друзья. Я просто в восторге».
Блейк играет огромную роль в его жизни, и искренние посты в социальных сетях, обращенные к ней, тому подтверждение: «Именно ты делаешь все наши семейные моменты теплыми и незабываемыми. Я благодарен тебе за свет и доброту, которые ты привносишь в каждую секунду нашей жизни. Я вижу тебя в глазах наших детей».
2. Крис Хемсворт
Крис Хемсворт не просто успешный актер, но и прекрасный отец и муж. Он не боится сказать, что все, что у него есть, он получил благодаря жене Эльзе Патаки: «Моя жена бросила свою карьеру. Она снялась примерно в 20 европейских фильмах на французском и испанском языках. А потом у нас появились дети, и Эльза сказала: „Оставляю эту роль тебе, я всегда рядом и буду тебя поддерживать“». И Крис очень благодарен ей за это.
3. Принц Уильям
Принц Уильям сказал, что для него рождение детей — это самый важный момент, меняющий жизнь, но также и самый волнительный. Он не отрицает, что им бывает трудно, но его жена всегда рядом: «Мы поддерживаем друг друга и вместе проходим через все сложности. Мы развиваемся и учимся вместе».
Однажды Уильям заявил на публике: «У Кейт самые холодные руки на свете. Но, как говорится, холодные руки — горячее сердце». Хотя это всего лишь шутка, мы чувствуем, как тепло он относится к своей спутнице жизни.
4. Джимми Фэллон
Джимми Фэллон и Нэнси Джувонен поженились в 2007 году. У них двое детей, которых выносила суррогатная мать. Для Джимми быть отцом — «самая захватывающая, удивительная вещь в мире». Он говорит, что стал намного счастливее.
«Без своей жены я был бы никем. Она самая крутая. Она самая лучшая. Она самая умная. Она самая смешная. Я так сильно ее люблю! Она мой лучший друг, с которым я хочу провести всю оставшуюся жизнь», — поделился своими эмоциями Фэллон.
5. Хью Джекман
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс женаты уже несколько десятилетий. Актер говорит: «Момент, когда я встретил Деб, был в 10 раз лучше, чем вся моя холостяцкая жизнь. Она была так уверена в себе. Я сразу же по уши в нее влюбился».
У Хью и Деборры двое детей, которых они усыновили вскоре после рождения. «Конечно, бывает нелегко, но мне кажется, что все так, как должно быть. Да, звучит очень наивно, но мы в это искренне верим», — говорит Джекман.
6. Джон Красински
Джон Красински очень любит свою супругу Эмили Блант, с которой воспитывает двух дочерей. «Моя жизнь стала лучше после того, как я встретил свою жену. Это правда, я говорю так не потому, что это звучит пафосно. Она крутая, талантливая и красивая, я ее не заслуживаю», — считает Джон и утверждает, что Эмили — его герой.
7. Мэттью Макконахи
Вот еще один актер, который обрел счастье в семейной жизни. Мэттью Макконахи проводит много времени с женой и детьми, и, похоже, ему это нравится. «Я больше не хотел сниматься в романтических комедиях, но других предложений не было. Я уже и не думал, что смогу что-то изменить, но мне помогла Камила. У нас вот-вот должен был родиться ребенок. Появилось больше поводов для смеха, радости, грусти и остальных эмоций», — рассказал Мэттью.
8. Пирс Броснан
Пирс Броснан уже был женат, но снова обрел счастье с американской журналисткой Кили Шэй Смит. У пары 2 общих сына: Дилан и Парис.
Пирс и Кили вместе уже более 20 лет. «У меня был прекрасный брак, который, к сожалению, распался, и мне посчастливилось снова обрести любовь. Нам было суждено найти друг друга. Я благодарю за нее Бога каждый день», — откровенничает Пирс.
Верите ли вы в любовь на всю жизнь? Что вы предпочли бы: создать семью или жить в одиночестве?