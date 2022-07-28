8 звездных пар, которые запомнили свое первое свидание на всю жизнь

Когда две знаменитости начинают встречаться, в этом нет ничего необычного. Мы знаем об этом, потому что папарацци и таблоиды сходят с ума по таким парочкам. А некоторые любовные истории звезд бывают настолько эмоциональными и трогательными, что по ним можно снимать ромкомы.

ADME хочет поделиться историями первых свиданий звездных пар, которые до сих пор вместе.

1. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли встретились в 2010 году на съемочной площадке «Зеленого фонаря». Их первое свидание состоялось в суши-ресторане в Бостоне. В соцсетях Блейк написала, что они не были бы вместе, если бы не это место. Ни один ресторан не значит для них больше, чем тот, в котором они поняли, что хотят быть вместе навсегда.

2. Мэттью Макконахи и Камила Алвес

Оскароносный актер и бразильская модель познакомились в 2006 году в одном из клубов Лос-Анджелеса. По словам Мэттью Макконахи, это была любовь с первого взгляда. Через 3 дня они снова встретились у нее дома в Малибу. «После этого я захотел сходить еще на одно свидание. И я постоянно хочу пойти с ней на следующее свидание последние 9 лет», — сказал он в интервью. Они счастливы в браке с 2012 года и воспитывают вместе 3 детей.

3. Джо Джонас и Софи Тернер

Лидер группы Jonas Brothers и звезда сериала «Игра престолов» — популярная пара. Их первое свидание было случайным и прошло в обычном баре. Джонас просто отправил Софи Тернер личное сообщение в одной из соцсетей. По словам актрисы, именно та естественная простота, с которой он представился, сразу ее подкупила. Он вел себя так, будто они давние друзья, которые встретились в обычном месте. Софи влюбилась, и все это привело к тому, что сейчас они женаты.

4. Виктория и Дэвид Бекхэм

Отношения между участницей группы Spice Girls и футболистом начинались не самым лучшим образом. Они встретились в 1997 году, когда Виктория и ее менеджер Саймон Фуллер пошли посмотреть матч команды Бекхэма. Сам Фуллер познакомил их после игры, и поначалу они были друг от друга не в восторге. Спустя 2 недели, когда впечатления улеглись, Бекхэм пригласил певицу на ужин, устроив первое свидание на парковке паба в Эссексе.

5. Machine Gun Kelly и Меган Фокс

Знаменитый панк-исполнитель поднял на новый уровень концепцию нетрадиционного первого свидания, пригласив Меган Фокс забраться на крышу здания, откуда открывался чудесный вид на город. Их второе свидание ничуть не уступало первому — на нем они плавали в озере с акулами на острове Бора-Бора, заработав тем самым имидж пары, которая не боится экстремальных испытаний.

6. Меган Трейнор и Дэрил Сабара

Отношения между певицей и актером, который сыграл в «Детях шпионов», начались с вечера в караоке и боулинге в компании другой пары. Их первый поцелуй случился в боулинге. Певица призналась, что попросила охранника подождать снаружи, потому что не хотела, чтобы их видели. В 2018 году звезды поженились, а в 2021-м родился их сын Райли.

7. Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино

Отношения между мексиканской актрисой и французским бизнесменом начались странным образом. Сальма присутствовала на мероприятии, куда ее пригласили друзья, но ее не предупредили, что это будет свидание вслепую. В то же время Франсуа-Анри думал, что она об этом знает, поэтому свидание было неловким для обоих. К счастью, неудачная первая встреча не оттолкнула их друг от друга. В 2009 году они поженились и сейчас воспитывают дочь.

8. Голди Хоун и Курт Рассел

Голди Хоун и Курт Рассел вместе с 1983 года. Познакомившись на съемках фильма «Пересменка», звезды отправились на свое первое свидание в клуб. После этого они продолжили вечер в недавно купленном доме, в котором актриса только собиралась делать ремонт.