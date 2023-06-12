9 бьюти-секретов женщин разных стран, которые способны повергнуть в ступор иностранок
Многие женщины в мире стремятся к красоте и привлекательности, и каждая культура имеет свои секреты на этот счет. От дисциплинированных кореянок до свободолюбивых француженок, любая национальность имеет свои собственные традиции и тайны красоты, которые передаются из поколения в поколение. В этой статье мы собрали бьюти-секреты со всего мира и уже успели применить некоторые из них на практике.
Турчанки делают пилинг лица и тела с помощью шелковой рукавички
Наша кожа нуждается в регулярном отшелушивании. Но не каждый пилинг дает желаемый результат, а многие средства и вовсе способны травмировать кожу. Особенно если это лицо.
Турчанкам в этом случае на помощь приходит рукавичка кесе, которая аккуратно и безболезненно скрабирует кожу на любом участке тела. А еще они бывают разной жесткости.
Скандинавские красотки каждое утро начинают с холодной воды
Для того чтобы держать свою кожу и организм в постоянном тонусе, шведские девушки советуют в первую очередь умываться ледяной водой и пить ее по утрам.
Они считают, что подобные процедуры помогают перезагружать организм почти как сеанс лимфатического массажа. Поэтому с ночи ставят кувшин с жидкостью в холодильник.
Нидерландки делают массаж губ зубной щеткой
Если вы хотите такие же красивые и выразительные губы, как у Джиджи Хадид, то советуем воспользоваться ее лайфхаком, который скорее всего она узнала от своей мамы нидерландки. Нанесите бальзам для губ и проведите по ним зубной щеткой массирующими движениями. Это поможет отшелушить лишнюю кожу и сделать губы более пухлыми.
Армянки маскируют седину темным маркером
Эта бьюти уловка подойдет обладательницам черных и густых волос. Если вы не успели прокрасить корни, а вам нужно быстро привести прическу в порядок, армянки советуют пройтись по седине обычным маркером.
Но мы считаем, что лучше не экспериментировать с канцелярскими товарами, ведь можно воспользоваться специальным маркером для закрашивания седины. Эффект тот же, но при этом и безопасный для ваших волос.
Кореянки делают маску для волос из кунжутного масла
Секрет шикарной шевелюры кореянок оказался достаточно простым и доступным. Чтобы добиться такого эффекта, нужно наносить небольшое количество кунжутного масла на кончики каждый день или делать маску на все волосы перед мытьем головы.
А еще они увлажняют тело и лицо универсальным стиком
В Южной Корее изобрели увлажняющий стик, работающий по принципу гигиенической помады. Его удобно носить в сумочке, можно наносить на все тело. А кожа лица после этого чудесного продукта всегда будет выглядеть свежей и ухоженной.
Доминиканки добавляют чеснок в лак для ногтей
Если вы хотите, чтобы ваши ногти были здоровыми и крепкими, то используйте обычный чеснок. Доминиканки нарезают свежий чеснок и кладут его прямо в бутылочку с прозрачным лаком для ногтей. Главное, оставить лак на несколько дней, а потом можно наносить его на чистые сухие ногти как базовое покрытие.
Чеснок, как известно, укрепляет их и способствует росту. Многие втирают его в кутикулу, но давайте будем честными: чеснок неприятно пахнет. Поэтому лучше сделать «чесночный лак»: никакого запаха и море пользы.
Француженки не моют голову каждый день
Вместо этого они используют сухой шампунь, чтобы придать волосам объем и впитать лишний жир. А еще француженки советуют не сушить волосы перед сном, а просто ложиться спать с мокрыми.
Считается, что подобные методы помогут сделать волосы сильными, здоровыми и блестящими. И сохранить их натуральный вид.
Бразильянки точечно наносят пудру в жаркую погоду
В жару местные жительницы используют салфетки от жирного блеска и стараются носить минимум макияжа. Но если обстоятельства обязывают их быть при полном параде, то модели из Бразилии прибегают к этой хитрости. Наносят немного пудры на лоб, вокруг носа и подбородка.
Тогда пудра не слипнется от жары, а тон кожи будет выглядеть естественным и ярким.
А вы знали, что кореянки добавляют масло в тональный крем и ежедневно массируют лицо? Больше их секретов красоты можно узнать тут.