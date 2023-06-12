9 бьюти-секретов женщин разных стран, которые способны повергнуть в ступор иностранок

Многие женщины в мире стремятся к красоте и привлекательности, и каждая культура имеет свои секреты на этот счет. От дисциплинированных кореянок до свободолюбивых француженок, любая национальность имеет свои собственные традиции и тайны красоты, которые передаются из поколения в поколение. В этой статье мы собрали бьюти-секреты со всего мира и уже успели применить некоторые из них на практике.

Турчанки делают пилинг лица и тела с помощью шелковой рукавички

Наша кожа нуждается в регулярном отшелушивании. Но не каждый пилинг дает желаемый результат, а многие средства и вовсе способны травмировать кожу. Особенно если это лицо. Турчанкам в этом случае на помощь приходит рукавичка кесе, которая аккуратно и безболезненно скрабирует кожу на любом участке тела. А еще они бывают разной жесткости.



Скандинавские красотки каждое утро начинают с холодной воды

Для того чтобы держать свою кожу и организм в постоянном тонусе, шведские девушки советуют в первую очередь умываться ледяной водой и пить ее по утрам. Они считают, что подобные процедуры помогают перезагружать организм почти как сеанс лимфатического массажа. Поэтому с ночи ставят кувшин с жидкостью в холодильник.

Нидерландки делают массаж губ зубной щеткой

Если вы хотите такие же красивые и выразительные губы, как у Джиджи Хадид, то советуем воспользоваться ее лайфхаком, который скорее всего она узнала от своей мамы нидерландки. Нанесите бальзам для губ и проведите по ним зубной щеткой массирующими движениями. Это поможет отшелушить лишнюю кожу и сделать губы более пухлыми.

Армянки маскируют седину темным маркером

Эта бьюти уловка подойдет обладательницам черных и густых волос. Если вы не успели прокрасить корни, а вам нужно быстро привести прическу в порядок, армянки советуют пройтись по седине обычным маркером. Но мы считаем, что лучше не экспериментировать с канцелярскими товарами, ведь можно воспользоваться специальным маркером для закрашивания седины. Эффект тот же, но при этом и безопасный для ваших волос.

Кореянки делают маску для волос из кунжутного масла

Секрет шикарной шевелюры кореянок оказался достаточно простым и доступным. Чтобы добиться такого эффекта, нужно наносить небольшое количество кунжутного масла на кончики каждый день или делать маску на все волосы перед мытьем головы.

А еще они увлажняют тело и лицо универсальным стиком

В Южной Корее изобрели увлажняющий стик, работающий по принципу гигиенической помады. Его удобно носить в сумочке, можно наносить на все тело. А кожа лица после этого чудесного продукта всегда будет выглядеть свежей и ухоженной.

Доминиканки добавляют чеснок в лак для ногтей

Если вы хотите, чтобы ваши ногти были здоровыми и крепкими, то используйте обычный чеснок. Доминиканки нарезают свежий чеснок и кладут его прямо в бутылочку с прозрачным лаком для ногтей. Главное, оставить лак на несколько дней, а потом можно наносить его на чистые сухие ногти как базовое покрытие. Чеснок, как известно, укрепляет их и способствует росту. Многие втирают его в кутикулу, но давайте будем честными: чеснок неприятно пахнет. Поэтому лучше сделать «чесночный лак»: никакого запаха и море пользы.



Француженки не моют голову каждый день

Вместо этого они используют сухой шампунь, чтобы придать волосам объем и впитать лишний жир. А еще француженки советуют не сушить волосы перед сном, а просто ложиться спать с мокрыми. Считается, что подобные методы помогут сделать волосы сильными, здоровыми и блестящими. И сохранить их натуральный вид.

Бразильянки точечно наносят пудру в жаркую погоду

В жару местные жительницы используют салфетки от жирного блеска и стараются носить минимум макияжа. Но если обстоятельства обязывают их быть при полном параде, то модели из Бразилии прибегают к этой хитрости. Наносят немного пудры на лоб, вокруг носа и подбородка. Тогда пудра не слипнется от жары, а тон кожи будет выглядеть естественным и ярким.