9 дам прошлого, которые утерли нос скептикам и доказали, что женщины могут все

Литература, живопись, наука, спорт — это далеко не полный список того, чем занимались дамы с древнейших времен. Многие из них выступали за права женщин и в целом меняли представление о том, чем они должны заниматься и как выглядеть. И все это задолго до нынешних времен.

Мы в ADME решили узнать о знаменитых женщинах прошлого, которые не побоялись выйти за рамки узких представлений о роли девушек. А в конце вас ждет бонус — смелый портрет дамы XIX века.

Кристина Пизанская

Кристина Пизанская — французская средневековая писательница, чьи работы посвящены роли женщины в семье и обществе. В 25 лет оставшись вдовой с 3 детьми на руках, Пизанская долго и тщетно пыталась через суд получить деньги мужа. Чтобы как-то прокормить семью, женщина стала писать любовные баллады. Они понравились французскому королевскому двору. У Кристины появилось много покровителей среди титулованных особ. Благодаря им она стала первой профессиональной женщиной-писателем в Европе. Многие свои работы Пизанская посвящала достоинствам женщин. Одно из ее самых известных произведений — «Книга о граде женском». Она пишет здесь о том, что женщины ни в чем не уступают мужчинам по своим способностям. Всего писательница опубликовала 41 литературное произведение, включая и прозу, и стихи.

Лаура Черета

Черета — итальянская писательница-гуманистка XV века. Она первой начала освещать женские проблемы. Девушка известна своими письмами другим интеллектуалам, в которых рассуждала о женском образовании и браке. Многие обвиняли Лауру в том, что ее работы на самом деле писал ее отец, но она всегда жестко парировала нападки критиков. Черета писала о том, что идеальный брак основан на партнерских отношениях, взаимном уважении и честности. По сути, она одной из первых начала выступать против абьюза по отношению к женщинам. Также писательница отстаивала право девушек на высшее образование.

Джорджиана Кавендиш

Джорджиана — светская красавица и супруга британского государственного деятеля Уильяма Кавендиша. В личной жизни девушке не повезло — о ее непростой судьбе рассказывается в фильме «Герцогиня» с Кирой Найтли в главной роли. Зато в обществе она завоевала расположение. Кавендиш имела огромное влияние на государственных деятелей. Герцогиня сама сочиняла прозу и стихи, а несколько ее романов были опубликованы.

Кира Найтли в роли Джорджианы Кавендиш в фильме «Герцогиня».

Джорджиана любила химию, и у нее была своя лаборатория. Герцогиня не побоялась и в одиночку взошла на вулкан Везувий, чтобы рассмотреть поближе его кратер. Она помогала с открытием института, в котором изучался искусственный воздух. Ученые того времени в один голос твердили, что в научных познаниях девушка превосходит любую другую знатную даму. Одним из потомков герцогини была принцесса Диана — не менее влиятельная женщина своего времени.

Сюзанна Валадон

Французская художница никогда не получала специального образования. Она увлеклась живописью в 9 лет. Повзрослев, Сюзанна работала натурщицей и параллельно перенимала навыки от художников, которые нанимали ее в качестве модели. Валадон прославилась портретами женщин. Она изображала девушек не идеализированными, а такими, какие они есть в реальной жизни, чем нарушала социальные нормы того времени. Бунтарство не помешало художнице получить признание коллег, таких как Эдгар Дега и Пьер Огюст Ренуар.

Луиза Мэй Олкотт

Известность Луизе принес роман «Маленькие женщины». Свою карьеру писательница начинала под псевдонимами. Один из самых известных — А. М. Барнард. Под этим именем Олкотт выпускала мрачные рассказы и любовные романы. В детстве знаменитая писательница была сорванцом и предпочитала мальчишеские игры, а став взрослой, увлеклась проблемой неравенства полов. Это также отразилось на женских персонажах в ее книгах. Кстати, на мировоззрение Олкотт повлияла ее мама. Свободолюбивая Джо в «Маленьких женщинах» во многом похожа на саму писательницу. Правда, если героиня в конце романа вышла замуж, Луиза так и не создала семью.

Элис Бол

Элис Бол была первой женщиной-магистром, а потом и профессором химии. Она изучала химический состав и свойства некоторых растений. Благодаря своей научной работе девушка устроилась ассистентом к видному доктору того времени Гарри Т. Холлманну. К 23 годам Бол создала единственное лекарство, которое вплоть до 1940-х позволяло лечить проказу. Девушка ушла из жизни в 24 года и не успела опубликовать результаты своих открытий. Артур Дин, президент колледжа, в котором она училась, присвоил работу Бол себе. Однако в 70-х годах другие профессора нашли записи исследований Элис и добились того, чтобы ее достижения признали.

Симона де Бовуар

East News

Симона де Бовуар — французская писательница и философ-экзистенциалист. Она оказала значительное влияние на феминистскую теорию. Бовуар с детства была интеллектуалкой, чем восхищала своего отца. Когда их семья разорилась, она лишилась возможности удачно выйти замуж. Но девушку это только порадовало, ведь теперь она могла наконец-то начать работать. Получив математическое и философское образование, Бовуар какое-то время преподавала в лицее, пока не начала полноценно зарабатывать писательством. Симона создавала романы, философские эссе, эссе на социальную проблематику, биографии и т. д.

Эдит Хэд

Хэд создавала наряды для многих известных фильмов 1950–1970-х годов, например «Сестра Керри», «Римские каникулы», «Поймать вора», «Забавная мордашка» и других. Она получила 8 премий «Оскар» за лучший дизайн костюмов — больше всех женщин в истории кинематографа. Хэд обставила дизайнеров-мужчин Голливуда, ведь, в отличие от них, она всегда советовалась со звездами в вопросе нарядов. Поэтому ее любили многие ведущие актрисы того времени — Одри Хепберн, Элизабет Тейлор и другие. Дизайнер проработала в Paramount Pictures 44 года, и все это время компания буквально «одалживала» Хэд актрисам, работавшим на других студиях.

В 1970-х дизайнер работала в Universal Pictures и на телевидении, а также разрабатывала женскую форму для береговой охраны. Это сотрудничество Эдит считала особо важным и по его итогам получила награду за заслуги перед обществом. Хэд вдохновила создателей образа Эдны Мод — дизайнера костюмов для супергероев в мультфильме «Суперсемейка» (на фото вверху).

Рена Канокоги

Канокоги называют матерью женского дзюдо. Силовым спортом она занималась с юности. В 1959 году Канокоги стала первой женщиной, выступившей на соревнованиях по дзюдо. До той поры заявки на участие подавали только мужчины. Поэтому Рена, чтобы попасть на соревнования, коротко подстриглась, заклеила грудь скотчем и представилась мужчиной. Канокоги в итоге выиграла, но все-таки сказала правду и вернула медаль. После этого девушке разрешили тренироваться в мужской сборной. В дальнейшем она стала тренером женской сборной по дзюдо и в 1980 году организовала первый чемпионат мира по этому виду спорта среди женщин. Благодаря Канокоги в 1988 году женское дзюдо появилось на Олимпиаде.

Бонус: взгляните, как дамы XIX века смело носили очки

Даже в просвещенном XXI веке некоторые стесняются носить очки. А вот в истории с античных времен до наших дней есть немало свидетельств того, как женщины не боялись показаться смешными и надевали этот аксессуар. Некоторые даже представали так перед художниками. Например, некая миссис Антония-Жюли Мерф-Розан с портрета Жан-Жозефа Водешана 1839 года. Эта бунтарка смело позировала в очках, несмотря на то что долгое время женщинам было не принято носить их.