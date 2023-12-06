9 дурацких новогодних подарков, при взгляде на которые нервный тик пробирает

Один из лучших моментов в новогодние праздники — это обмен подарками. Однако он оказывается омрачен, если приходится натягивать на лицо фальшивую улыбку и через силу выдавливать «спасибо». Еще хуже, пожалуй, быть тем самым дарителем и наблюдать, как потухает огонек интереса в глазах близкого человека при взгляде на ваш подарок. Чтобы избежать таких неудобных ситуаций, мы подготовили список подарков, которые определенно не стоит класть под елку.

Новогодние украшения

В предновогодней суете довольно легко поддаться соблазну прикупить близким в качестве подарков новогодние украшения. Ведь все магазины так и светятся изобилием гирлянд, елочных игрушек, мишуры и прочего праздничного декора. Вот только не сложно догадаться, что в каждой семье и так уже есть все необходимые атрибуты для украшения дома, подобранные согласно их вкусам и предпочтениям. Да и в целом с аксессуарами для дома вроде декоративных подушек, покрывал, статуэток и прочего стоит быть осторожнее. Только если вы не знаете наверняка, что человек долго мечтал о чем-то конкретном, но так и не решился потратиться.

Товары для здоровья

Наблюдая за современным культом здоровья и повальным увлечением людей витаминами и пищевыми добавками, рано или поздно можно прийти к идее, что это неплохой вариант для подарка. В конце концов, стоит это удовольствие недешево, а значит, и ценность презента выше. Однако тут свои подводные камни. Витаминные добавки могут взаимодействовать с рецептурными лекарствами, а то и вовсе вызвать проблемы со здоровьем. Специалисты всегда советуют консультироваться с врачами перед приемом подобных средств, поэтому дарить их наобум — скверная и потенциально опасная затея.

Кофейные и чайные кружки

Может быть, раньше кружки с вдохновляющими фразами или милыми рисунками и были универсальным подарком для случаев, когда хочется сделать кому-то приятно. Однако на текущий момент они заметно сдали свои позиции. В лучшем случае подобные чашки прочно занимают место у самой дальней стенки шкафчика. Это явно не тот подарок, который кто-то всерьез мечтает получить рождественским утром.

Гигиенические принадлежности

Зубные щетки, средства для полости рта и бритвы по уровню ценности стоят примерно на том же уровне, что и носки с трусами. Да, это практично, да, это нужно каждому, и тем не менее, сложно отрицать, что средства гигиены — явно не то, чего мы ожидаем от волшебной новогодней ночи. Оптимальным вариантом в данном случае может быть набор косметических средств. Однако не стоит увлекаться и из года в год дарить одни и те же наборы одним и тем же людям.

Элементы одежды

Понятно, что носки и нижнее белье нужны каждому, однако это вовсе не значит, что стоит их дарить. Все-таки в новогодние праздники все в каком-то смысле превращаются в детей и ждут чуда, ярких и незабываемых эмоций, а подобные презенты — невероятная скукотища. Поэтому стоит всерьез поразмыслить над увлечениями и желаниями человека, чтобы при распаковке подарка его глаза не потухли от разочарования, а засияли от счастья ярче новогодней елки.

Бесполезные аксессуары

Хороший подарок должен быть полезен либо в эмоциональном, либо в практическом смысле. Например, беспроводное зарядное устройство, на первый взгляд, может показаться тем самым приличным и практичным подарком. Но только при условии, что телефон человека оснащен функцией беспроводной зарядки. То же самое касается и подарков-впечатлений: сертификат на массаж вряд ли порадует человека с проблемами со спиной, так же как и мастер-класс по приготовлению кофе вряд ли придется по душе ценителю чая.

Спортивный инвентарь

Даже известному фанату фитнеса спортивный инвентарь дарить довольно рискованно. Тогда что уж говорить о людях, которые не славятся любовью к спорту. Вы можете считать, что проявляете заботу о человеке, когда дарите ему пособие по правильному питанию, гири или, тем более, весы. Однако на деле человека это может глубоко оскорбить, так как он подумает, что вы намекаете ему на плохой внешний вид.

Подарки с символикой года

Каждый год полки магазинов буквально ломятся от товаров с символикой грядущего года. Статуэтки, чашки, магниты, мягкие игрушки — чего только там нет. Но знаете, что объединяет все эти сувениры? Их бесполезность. Обычно это ненужные пылесборники, которые и выкинуть жалко, и применить некуда. Согласитесь, довольно скверное описание для новогоднего подарка, который должен бы приносить радость.

Дешевые сладости

Еще один вид товаров, который молниеносно заполняет полки магазинов зимой, это всевозможные сладости. Нарядные коробки и даже мешочки конфет, шоколад в обертке Деда мороза и Снегурочки, шоколадные яйца с сюрпризами и многое-многое другое, конечно, выглядит ярко и соблазнительно. Однако будем честны, в этом случае важна все же не обертка, а наполнение. Какой толк от нарядной коробки конфет, если сами они отвратительны на вкус? Когда вы встаете перед выбором, какой купить сладкий подарок, лучше ориентируйтесь на известные марки проверенного качества, которые на вкус 10 из 10. В ином случае слишком велик риск опозориться.