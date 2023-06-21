9 известных картин, которые окутаны мистикой как палантином

Говорят, по-настоящему великие и хоть чего-то стоящие картины должны вызывать эмоции. Пусть даже отвращение и гнев, главное, чтобы зрители хоть что-то почувствовали. Но некоторые полотна стоят особняком, они будто окутаны тайной и тревожат тех, кто на них смотрит. Иногда так происходит потому, что художник намеренно добавил мистические детали и даже головоломки, запечатлел нечто неочевидное или спорное, а порой и просто по необъяснимым причинам.

Пикассо — «Селестина», 1904

Frederic Soreau / agefotostock / East News

Этот портрет Пикассо написал во время своего «Голубого периода», когда он переживал гибель друга и создавал преимущественно мрачные работы в сине-зеленых тонах, на которых изображал изгоев общества. В то время он страдал от депрессии, почти ни с кем не общался. «Селестина» выделяется среди работ того времени — женщина ней не выглядит истощенной, и, хотя она частично слепа (как и многие герои его полотен того времени), взгляд у нее решительный и волевой. Пикассо считал, что слепота обостряет другие чувства и помогает увидеть вещи именно такими, какими они и являются. Говорят, на картину художника вдохновила сводница Селестина — героиня испанской пьесы. Она была женщиной огромной силы и обладала магическими способностями. Из-за нее по сюжету погибают 2 главных героя, так что, скорее всего, Селестина Пикассо жестокая и злая. Здоровым глазом она наблюдает, а слепым будто насылает проклятия. Так что лучше не смотреть ей в глаза. Так как лицо ее написано светлыми красками, контрастирующими с фоном, создается ощущение, что она появляется на картине внезапно и застает вас врасплох.

Ганс Гольбейн (младший) — «Послы», 1533

Эта картина является одним из самых известных примеров анаморфоза в искусстве (когда поначалу неразличимые объекты в результате оптического смещения становятся видимыми). Перед нами изображение двух мужчин. Казалось бы, ничего странного не происходит. Но что это за диковинный продолговатый предмет лежит на полу? Если посмотреть на него под определенным углом (сверху справа или снизу слева), вы увидите череп. Есть несколько версий того, почему художник вставил в картину эту визуальную загадку. По одной из них, череп является напоминанием о смертности человека. По другой считается, что на картине изображены 3 уровня: небеса (астролябия и глобус на верхней полке), мир живых (книги и музыкальные инструменты) и мир мертвых (череп).

Эдвард Мунк — «Смерть и ребенок», 1899

Когда Мунку было 5 лет, он лишился матери, а через 9 лет и любимой сестры. Видимо, свои переживания он и отразил в этой картине. Мы видим светловолосую девочку, которая стоит спиной к кровати и лежащей на ней женщине. Дама выглядит исхудавшей и изможденной, ее лицо практически сливается с наволочкой. Это создает резкий контраст со здоровым цветом кожи ребенка. Для Мунка характерно акцентировать внимание не на человеке, который покидает этот мир, а на психологическом состоянии тех, кто в нем остался. Главная тема этой картины — боль девочки. Но вместо того, чтобы плакать, ребенок выглядит испуганным. И это выражение ужаса напоминает самую знаменитую картину художника «Крик». Но герой «Крика», зажимает уши и кричит, а девочка не в состоянии этого сделать. Говорят, это полотно вызывает жуткий дискомфорт, люди при его виде начинают дрожать. Некоторые даже уверяют, что девочка за ними следила и они слышали шелест простыней матери.

Каспар Давид Фридрих — «Странник над морем тумана», 1818

Эта картина считается шедевром художественного направления романтизм. Одинокий человек находится наедине с природой — настоящий символ саморефлексии и созерцания своего жизненного пути. Даже если вы ничего не знаете про искусство, глядя на картину, вы чувствуете особую магию. Многие считают, что пейзаж на картине заставляет думать о чем-то возвышенном, навевает мысли о таинственном, великом, за гранью нашего понимания. Человек на картине элегантно одет, видно, что он занимает высокое положение в обществе. Но он стоит спиной к зрителям, что придает картине загадочность. Кто он? Что он делает? Зрителю придется самому ответить на эти вопросы.

Каспар Давид Фридрих — «Аббатство в дубовом лесу», 1809-1810

Еще одна картина Фридриха, «Аббатство в дубовом лесу», бесспорно, является шедевром, но довольно жутким. Картина выполнена в мрачных тонах, большую ее часть занимает небо, затем скелетообразные деревья и разрушенное аббатство. Нижняя часть «скрыта во мраке». И только приглядевшись можно увидеть фигурки монахов, которые по снегу несут гроб почти в полной темноте. Дорогу им освещают лишь 2 свечи. Впереди них виднеются кресты кладбища. От картины так и веет холодом, одиночеством, безнадежностью. Она одновременно пугающая и возвышенная. Считается, что на полотне художник запечатлел неумолимость времени и могущество природы, которая, в отличие от смертного человека, может существовать вечно.

Предположительно Якоб Корнелис ван Остзанен — «Смеющийся шут», XV век



О жизни и творчестве Якоба известно не очень много. Хотя нет железных гарантий того, что картину «Смеющийся шут» написал он, все-таки ее рассматривают как одну из самых значительных работ художника и как шедевр голландского искусства эпохи Возрождения.

Человек на этом полотне одет в классический костюм шута. В руках он держит посох, с помощью которого он может привлекать к себе внимание, и оправу очков. Но в очках нет стекол, значит, скорее всего, он использует ее, чтобы дразнить людей. Шута часто интерпретирует как символ быстротечности жизни. А то, что он смеется, может служить напоминанием о мимолетности счастья.

Иоганн Генрих Фюссли — «Безумная Кейт», 1806-1807

Работы Фюссли можно назвать странными и даже сверхъестесственными, они похожи на галлюцинации. Не стала исключением и картина «Безумная Кейт». На ней изображена служанка, которая лишилась рассудка после известия о гибели своего возлюбленного. Художник так точно изобразил безумие героини, что от картины пробирает дрожь.

Неизвестный автор — «Портрет испанского государственного деятеля и солдата Бернардо де Гальвеса», XVIII век

В самом начале XX века открылся отель Гальвес — так его назвали в честь знаменитого деятеля Бернардо де Гальвеса. Конечно же, в коридоре повесили его портрет, тот самый, руки неизвестного художника. И сразу же от постояльцев посыпались жалобы: они уверяли, что мужчина на картине следил за ними, кто-то рассказывал, что рядом с ним им сразу становилось холодно и как-то не по себе. А еще начали поговаривать, что прежде чем сделать снимок этого портрета, у Бернардо нужно попросить разрешения, иначе фото получится смазанным.

Квентин Массейс — «Уродливая герцогиня», приблизительно 1513

Это одна из самых известных картин Массейса. На ней изображена немолодая женщина с карикатурными чертами лица и иссохшей грудью. На голове у нее аристократический головной убор, который в то время уже вышел из моды, в руках — роза, бутон которой вряд ли уже когда-нибудь распустится. Наличие цветка говорит о том, что дама пытается найти жениха. Считается, что эта картина — насмешка над молодящимися кокетками. В пользу этого говорит и устаревшая одежда героини картины. Она продолжает одеваться как в пору своей юности, носит узкий корсет и слишком открывает грудь — в ту пору это уже было неприлично. Также есть мнение, что женщина на картине срисована с живой модели, страдающей болезнью Педжета, при которой кости деформируются. Тогда уже полотно приобретает не сатиристический характер, а скорее сочувствующий. Дама кажется не глупой кокеткой, а жертвой обстоятельств.

Кстати, у Леонардо да Винчи есть один набросок, на котором изображена поразительно похожая на «Уродливую герцогиню» дама. До сих пор так и неясно, кто же нарисовал ее первым. Одни считают, что да Винчи, потому что его набросок увидел свет раньше, другие же уверяют, что это Массейс показал Леонардо свой эскиз герцогини, вдохновив тем самым итальянского художника.

Фото на превью Frederic Soreau / agefotostock / East News