9 известных украшений Кейт Миддлтон, которые подтверждают, что она настоящая королева элегантности

Многие считают Кейт Миддлтон, герцогиню Кембриджскую, иконой элегантности. Ее благотворительная деятельность всегда привлекала к себе внимание общественности, а умение выглядеть безукоризненно задало новые стандарты. Сверкающие украшения из ее собственной коллекции, а также подарки королевы стали идеальным дополнением к потрясающему стилю, который честно отражает ее характер.

Мы в ADME уделили пристальное внимание образам Кейт Миддлтон и выбрали ее самые известные украшения, которые несли в себе определенный смысл.

1. Жемчужные серьги: из 1996 в 2019 год

Принцесса Диана получила эти жемчужные серьги от Collingwood Jewellers в качестве свадебного подарка. Впервые она надела их за месяц до свадьбы с принцем Чарльзом. Впоследствии леди Ди часто их надевала. Кейт Миддлтон впервые появилась в этих серьгах в 2017 году на государственном банкете в Испании.

Когда Кейт появляется на красной дорожке, то несомненно привлекает к себе внимание СМИ. Так было и в 2019 году, когда в поле зрения журналистов попали ее украшения. Кейт выглядела сногсшибательно в вечернем платье от Александра Маккуина и серьгах с бриллиантами и жемчугом из коллекции принцессы Дианы.

2. Кейт использует украшения, чтобы продемонстрировать чувства к людям

WPA/i-images/pool/East News

У герцогини есть и другие украшения, посвященные ее детям. На фото простая золотая цепочка с тремя подвесками-инициалами ее троих детей: Джорджа, Шарлотты и Луи. Это одно из самых ценных украшений для Кейт.

3. Браслет из 3 нитей жемчуга: из 1989 в 2017 год

Диана заказала этот жемчужный браслет с круглыми жемчужинами в 1988 году у британского ювелира Найджела Милна. Принцесса, известная своей любовью к жемчугу, надевала его неоднократно. Больше всего ее поклонникам запомнилось, как леди Ди появилась в этом браслете во время королевского тура по Гонконгу в 1989 году. Тогда она надела его с ансамблем Elvis Look британского дизайнера Кэтрин Уокер.

Браслет не был так известен, как некоторые другие украшения Дианы, поэтому ювелир был поражен, когда заметил, что Кейт надела его на прием в Берлине в 2017 году.

4. Браслет с подвеской в виде буквы С

PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Еще одно украшение со смыслом — это золотой браслет с подвесками, который герцогиня Корнуолльская подарила Кейт на свадьбу в 2011 году. На нем есть диск с выгравированными монограммами — буквой C и изображением диадемы на одной стороне для Кэтрин и буквой C и короной на другой стороне для Камиллы.

5. Помолвочное кольцо с сапфиром: из 1981 в 2021 год

Обручальное кольцо принцессы Дианы с сапфирами и бриллиантами, сделанное придворным ювелиром Гаррардом, было одним из самых дорогих ей украшений. Оно стало, пожалуй, наиболее известной драгоценностью из всех, что Кейт достались в наследство от Дианы. Кольцо с овальным цейлонским камнем весом 12 карат в окружении 14 бриллиантов подарил Кейт принц Уильям на их помолвку в 2010 году.

WPA/i-images/pool/East News

6. Браслет из золота с бриллиантами



HUSSEIN SAMIR/SIPA/EAST NEWS

Этот красивый ансамбль, который Кэтрин надела на премьеру фильма «Боевой конь» не вызвал столько разговоров, сколько другие украшения герцогини. Однако бриллианты имеют для нее особое значение, потому что они были подарены ей принцем Чарльзом после свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году.

7. Серьги-подвески с сапфирами: из 1986 в 2022 год

Кейт выглядела обворожительно в этих сапфировых серьгах в 2022 году. Они были одним из подарков ей на свадьбу после того, как принц Уильям сделал ей предложение. Леди Диана надевала их последний раз в 1986 году, серьги были подарены ей также на свадьбу наследным принцем Саудовской Аравии Фахдом.

8. Серьги Zeen с белым жемчугом и бирюзой

Andrew Parsons / i-Images/i-images/East News

Кейт Миддлтон и принц Уильям во время своего визита в Пакистан щеголяли в нарядах, которые сочетали в себе традиционные пакистанские и классические черты. В стильном гардеробе герцогини Кембриджской, который включает в себя предметы роскоши, а также менее дорогую продукцию малоизвестных брендов, можно найти вещи, которые идеально подойдут для любого случая. То же касается ее коллекции украшений. В тот раз Кейт выбрала традиционный синий сальвар-камиз (длинную вышитую тунику) от Махина Кхана и серьги Zeen из белого жемчуга и бирюзы.

9. Тиара «Узелки любви»: из 1983 в 2018 год

За время своего брака с принцем Чарльзом Диана успела поносить 2 тиары. Одна была свадебным подарком от королевы, другую одолжил ее отец. После развода Диане пришлось вернуть тиару королевы, так как это семейная реликвия. Она перешла к Кейт, когда та стала членом королевской семьи. Герцогиня появлялась в этой тиаре на ряде официальных мероприятий, в том числе на ежегодном дипломатическом приеме в 2015 году.