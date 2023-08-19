9 модных табу, на которые уже давно пора наплевать с высокой колокольни

Раньше, чтобы быть стильной и модной, женщинам приходилось следовать различным запретам. К счастью, теперь многое поменялось.

Длинные волосы

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Бытует мнение, что после 40 женщине не стоит носить длинные волосы, мол, это прибавляет возраст. Но посмотрим на Сару Джессику Паркер — она ведь хорошо выглядит с обычным хвостиком. Cовременная женщина может сама решать, какая прическа ей идет и волосы какой длины ей носить.

Глубокое декольте

Maria Laura Antonelli/AGF/SIPA/SIPA/East News

С декольте вопрос непростой. Считается, что после 50-ти женщина должна избегать глубокого декольте, потому что оно выдает возраст. Но ведь мы все ведет разный образ жизни и у нас разные тела. Почему же женщина в 50 плюс не имеет права носить вырез? Посмотрите на Монику Беллуччи. Интересно, кто посмеет сказать, что она не умеет подбирать одежду.

Очки на голове

PacificCoastNews/EAST NEWS

Солнечные очки — это не только «экран», защищающий глаза от солнца, но и стильный аксессуар. Однако когда речь заходит о том, чтобы поднять их на лоб, модницы произносят свое «фи», поскольку очки не считаются аксессуаром для волос. Но их удобно носить на голове, когда с собой нет футляра. Так что и этот модный запрет давно пора выкинуть на свалку истории.

Экстремально короткие стрижки

NPA/The Grosby Group/EAST NEWS , Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News

С древних времен длинные волосы считались признаком женственности. XX век стал веком женской эмансипации, и девушки стали отказываться от длинных волос, требовавших значительного ухода. Даже в наши дни многие парикмахеры отказываются коротко стричь длинные волосы, руководствуясь устаревшими стереотипами о женской красоте. Однако стоит помнить, что женственность, равно как и мужественность, — это всего лишь социальный конструкт, которому никто не обязан подчиняться.

Высокие каблуки

East News

Рост Умы Турман — 181 см.

Женщины, чей рост выше среднего, наверняка хотя бы раз в жизни слышали «Ты не должна носить высокий каблук». Однако если спросить у такого советчика почему, то ответ вряд ли будет аргументированным, ведь на самом деле нет ни единой причины этого не делать, кроме разве что вашего собственного вкуса.

Розовый цвет

ANGELA WEISS/AFP/East News

Гленн Клоуз в наряде цвета фуксии на ежегодном балу Met Gala.

Говорят, что розовая одежда — только для девочек, а взрослые женщины не должны надевать наряды цвета бедра испуганной нимфы. Но стилисты считают, что женщина любого возраста может облачаться в розовое, главное — выбрать верный оттенок.

Длинные платья

CHRIS PIZZELLO/AFP/East News , Invision/Invision/East News

Рост Риз Уизерспун (слева) — 156,2 см, а Натали Портман (справа) — 158,8 см.

Если высоким девушкам «правила» запрещают носить каблуки, то женщинам ниже среднего роста нельзя носить платье в пол. Мол, оно делает рост хозяйки еще меньше. Однако, даже если это и так, разве есть какие-то правила, согласно которым девушка должна быть определенного роста? Многое зависит от фасона платья. Чтобы оно не «съедало» сантиметры, нужно знать несколько хитростей: вырез у него должен быть треугольным или на одно плечо, длина не выше щиколотки, ткань однотонной, а на нижней части должны присутствовать вертикальные полосы, которые, к примеру, создает плиссированная ткань.

Маникюр с рисунком

ANGELA WEISS/AFP/East News

Есть люди, которые считают маникюр с рисунком откровенно вульгарным, признавая только однотонное покрытие или обычный френч. Отметим, что сложные конструкции на ногтях вроде объемных цветов, как правило, смотрятся на руках девушек, вышедших из подросткового возраста, странно. Однако небольшие рисунки или наклейки вряд ли будут кричать о дурновкусии.

Тканевые резинки для волос

AFP/EAST NEWS , Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

Помните сцену из «Секса в большом городе», в которой Кэрри, завидев женщину с тканевой резинкой на голове, сразу определила, что она приехала в Нью-Йорк из маленького городка. В глазах жительницы мегаполиса это был признак дурного вкуса. Сегодня звезды доказывают, что тканевые резинки, которые так невзлюбила Кэрри, могут быть частью модного образа.

А здесь мы говорим о том, почему стереотип о возрасте и мини-юбках канул в Лету.