9 вещей, которых в XXI веке женщины уже не должны стыдиться

У каждого есть знакомая, которая любит говорить: «Я вот и работать успеваю, и за детьми следить, и унитаз у меня всегда чистый. Не знаю, как это ты не гладишь пододеяльники и почему у тебя нет времени сходить в салон». Но пришло время признать: никто не имеет права осуждать других за их личный выбор. Увы, многим женщинам до сих пор приходится оправдываться за совершенно нормальные вещи.

Волосы на лице

У женщин 30% кожи покрыто темными волосами. Но из-за придуманных кем-то стандартов красоты многие удаляют волосы, даже если они не сильно заметны. Ева Мендес, к примеру, призналась что уже долгое время регулярно бреет лицо — это делает его более гладким. Удалять или оставлять волосы — личный выбор. Как можно его осуждать?

Второй подбородок

Jordan Strauss/Invision/East News

Второй подбородок — не показатель лишнего веса. Он может появиться с возрастом или из-за генетических особенностей. Многие звезды относятся к нему спокойно, да и нам пора принять себя и окружающих такими, какие мы уж есть.

Растяжки после беременности

Сложно забыть, как круто выглядела Кейт Миддлтон после рождения третьего ребенка. Но после родов тело женщины в принципе меняется, кожа обвисает, на ней появляются растяжки. Это естественно. Да и какая разница, сколько на животе растяжек, если эта женщина подарила жизнь новому человеку? Многие знаменитости, к примеру, не стесняются подобных «несовершенств» и спокойно выкладывают в сеть снимки без фильтров.

Отношение к макияжу

Jordan Strauss/Invision/East News

Есть звезды, которые не красятся не только в обычной жизни, но даже на вручение «Оскара». А есть те, кто не выкладывает селфи без полного макияжа. Все люди разные, зачем кого-то судить?

Постакне и веснушки

Времена, когда в моде была фарфоровая кожа без единого изъяна прошли. Наша кожа — живая, ей свойственно меняться под действием внутренних процессов и внешних факторов. Даже у голливудской красотки может внезапно выскочить прыщик, это нормально.

Маленький живот во время беременности

Некоторые женщины чуть ли не осуждением смотрят на будущих мамочек, у которых, на их взгляд, уж слишком маленький живот. Их будто подозревают в обмане или просто сравнивают с собой («У меня вот на таком сроке был нормальный большой живот») На самом деле, если врач говорит, что беременность проходит без отклонений, то маленький животик даже во втором триместре — это нормально. Как и большой живот на любом сроке.

Волосы на пальцах ног

Волосы растут в том числе на пальцах ног. Кому-то нравится их сбривать, а кому-то тонкие волоски вообще не мешают. К примеру, популярная блогер в ответ на едкий комментарий «Не пора ли тебе побрить пальцы на ногах?» выложила фотографию своих ног. На ногтях она написала слово «Нет».

Размер груди

Одних женщин любители оценить чужую внешность называют плоскими, а других осуждают за выдающийся бюст. Таким оценщикам никогда не угодишь. Но надо ли вообще к этому стремиться? Натали Портман рассказала, что ей было всего 13 лет, когда пресса стала ехидно обсуждать ее формы. Кире Найтли без ее ведома пытались нафотошопить бюст побольше. Параметры Сальмы Хайек тоже не дают покоя многим людям. Вывод простой — лучше не париться и просто любить свое тело.

Большой размер ноги

Joel C Ryan/Invision/East News

У высоких людей часто большой размер ноги, стесняться этого глупо. Лучше брать пример со звезд. У Хайди Клум примерно 42 размер ноги, но это не мешает ей иметь 2000 пар шикарной обуви, которую она мечтает передать дочерям.