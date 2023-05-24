9 обалденных книг, которые с легкостью заменят сериалы

Чтение увлекательной книги может быть одним из самых больших удовольствий в жизни. Но мы живем в реальном мире и, чаще всего, свободное время у нас строго дозировано. Как выбрать «ту самую»? Вот подборка классных книг, которые в два счета потеснят и сериалы, и сон, и ужин.

Дани Редд. Арктический клуб любителей карри

Главная героиня Майя вместе со своим бойфрендом переезжает из Лондона в Арктику. Однако вместо волшебного северного сияния и снежной сказки ее встречают жуткий холод и полярная ночь. Чтобы избавиться от тревожных мыслей и быстрее привыкнуть к новой обстановке, Майя устраивается работать на кухню в небольшой лагерь для туристов. Там она начинает готовить индийскую еду по рецепту из маминой поваренной книги. Кто бы мог подумать, что согревающие экзотические блюда будут играть важную роль в жизни Майи и помогут ей найти друзей и обрести уверенность в себе. Прочитала за один присест. Эта книга оказалась идеальна для чтения в очень напряженный и непростой период моей жизни. Уютный, эскапистский и утешительный роман, при этом не пошлый, сентиментальный или глупый. © Professor Weasel / Goodreads

Лорен Блэквуд. Среди проклятых стен

Фэнтезийное переосмысление романа «Джейн Эйр», где сочетаются готика, хоррор и романтика. Главную героиню Андромеду нанимает богатый наследник Магнус Рочестер — ему нужна помощь в снятии проклятия с фамильного замка. Однако девушка быстро понимает, что эта работа может стоить ей жизни, а Магнус скрывает гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. Волшебный мир этой книги меня поглотил. Я была очарована персонажами, которые рискуют всем, чтобы изгнать злого духа из старинного замка. Идеальная страшная история с каплей романтики.

В этом романе «Джейн Эйр» встречает «Экзорциста» и «Мумию». Просто сочетание моей мечты! © Nilufer Ozmekik / Goodreads

Тэффи Бродессер-Акнер. Флейшман в беде

Преуспевающая бывшая жена подбрасывает 41-летнему Тоби их общих детей, а затем тут же исчезает. О том, что же тут на самом деле происходит, читателям рассказывает подруга героя. Она поведает читателям о событиях, которые привели к распаду 14-летнего брака Тоби и Рэйчел, и о том, что случилось после. В этом сатирическом, но эмоционально убедительном взгляде на современные отношения в беде — вся семья Флейшманов. По роману вышел мини-сериал с Джесси Айзенбергом и Клэр Дэйнс в главных ролях. Обожаю этот роман! Проницательное и интеллектуальное чтение о браке и отношениях. Здесь так много болезненного, интеллигентного ума, который не переходит черту язвительности. Читая книгу, я так часто кивала, соглашаясь с героями, что до сих пор шея болит. © Lisa / Goodreads

Ли Бардуго. Девятый дом

Алекс — первокурсница престижного Йельского университета, однако она совсем не вписывается в этот академический мир блестящих ученых и богатых наследников. Выросшая среди хиппи, Алекс бросила школу и попала в мир сомнительных бойфрендов и бесперспективной работы. А к двадцати годам она оказалась единственной выжившей в ужасном нераскрытом преступлении. Именно тогда Алекс получает второй шанс: поступить в один из самых элитных университетов мира и наблюдать за деятельностью его тайных магических сообществ. Кстати, в этом году вышло продолжение истории Алекс под названием «Одержимый дьяволом». До сих пор не могу поверить, что из всех эпох, в которых я могла родиться, мне посчастливилось жить именно в той, где Ли Бардуго издает свои романы! © emma / Goodreads

В этом романе Гарри Поттер встречает «50 оттенков серого». Меня было просто не оторвать от книги. Иногда бегала в ванную, чтобы умыть лицо холодной водой и немного остыть от происходящего — так захватывало!



Д.К. Худ. Кровавое ранчо

Блэк-Рок-Фоллз — тихий городок, где все со всеми знакомы. Однажды там находят неопознанное тело. Местный шериф Дженна Алтон и ее новый помощник Дэвид Кейн подозревают, что это один из двух чужаков, которые не так давно пропали без вести. Погружаясь в расследование, Дженна понимает, что есть связь с другими исчезновениями, происходившими в этом идиллическом городке. Так ли хорошо она его знает, как ей казалось? Захватывающая, умная и мрачная книга. Я читала, запоминала все детали, собирала информацию у себя в голове. А затем автор добавлял одну крошечную деталь, и я была просто в шоке: как я это упустила?! © Kate / Goodreads

Колин Маккалоу. Поющие в терновнике

Семейная сага, ставшая мировым бестселлером. Отец маленькой Мэгги получает предложение работы от своей влиятельной сестры, и вся их огромная семья переезжает из Новой Зеландии в Австралию. Там Мэгги знакомится с молодым и амбициозным священником, который является близким другом ее тети. Прочла на одном дыхании за 15 часов, не отрывалась от книги до 7 утра. Позже перечитывала. В разном возрасте по-разному воспринимается роман. © Зауре Нурпеисова

Помню, когда вышли «Поющие в терновнике», все женщины в нашем офисе взяли по 2 дня отгулов — читали книгу по очереди. © Tina Berkeley

Трити Умригар. Честь

Семья главной героини по имени Смита уехала из Индии много лет назад, чтобы никогда туда больше не возвращаться. Но однажды Смита решает взяться за журналистское расследование жуткой истории, случившейся у нее на родине, и приезжает в Индию, столкнувшись там лицом к лицу со страшной правдой, жестокими традициями и собственными болезненными воспоминаниями. Это мощная история о семье, преданности и культуре глазами невероятного журналиста. Эмоции от романа не отпустят вас еще долгое время после того, как вы перевернете последнюю страницу.

Ребекка Хардиман. Не как у людей

Дебютный роман писательницы — острое и искрометное чтение о многодетной ирландской семье из нескольких поколений. Родители не справляются со своей бунтующей дочерью-подростком, овдовевшая бабушка протестует против надвигающейся старости, а отец семейства переживает серьезный кризис среднего возраста на фоне карьерных неудач. Когда появляется новая сиделка, сначала кажется, что она Мэри Поппинс их мечты. Но правда переворачивает все с ног на голову. У меня самой четверо детей, и я довольно быстро поняла, что следить за всеми этими вымышленными персонажами на страницах книги так же сложно, как и за сорванцами в реальной жизни. Лол, теперь я понимаю, почему у авторов в рассказах чаще всего 2-3 ребенка. © Meagan / Goodreads

Стефани Майер. Сумерки

Вряд ли остались люди, которые никогда не слышали о романтической истории с участием столетнего вампира и 17-летней школьницы. Однако даже несмотря на свою запредельную популярность и уже известный всем сюжет, книга может по-настоящему затянуть, когда этого совсем не ожидаешь. Мне дали «Сумерки», и я уговорила дочь тоже почитать эту книгу. Она неохотно взяла первую часть и сказала что попробует, но ничего не обещает, так как у нее муж, дети маленькие. Рано утром звонок: «Мам, может, дашь мне вторую часть? Ты ее уже прочитала?» Приношу книгу, а дочь хихикает: "Читала всю ночь, утром надо мужа покормить и собрать ему поесть на работу, а оказалось, что хлеб закончился. Бегу за хлебом в магазин, книгу, чтобы время не терять, читаю на ходу. Вот представь себе: идешь ты рано утром на работу, а навстречу — нечесаная деваха в пижаме и шлепанцах, бредет с хлебом в руках, уткнувшись в книгу. Самой смешно! © Ирина Савенкова